https://uz.sputniknews.ru/20220104/skolko-uzbekistantsev-otpravyatsya-rabotat-za-granitsu-k-2026-godu-22074556.html

Сколько узбекистанцев отправятся работать за границу к 2026 году

Сколько узбекистанцев отправятся работать за границу к 2026 году

Как власти планируют контролировать миграционный поток и помогут ли тем, кто вернулся домой, — читайте в обзоре.

2022-01-04T17:00+0500

2022-01-04T17:00+0500

2022-01-04T17:00+0500

общество

узбекистанцы

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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Власти Узбекистана планируют в 2022-2026 годах отправить 400 тысяч человек на работу за рубеж в рамках организованного набора.Об этом говорится в проекте указа президента Шавката Мирзиёева.Пятилетняя стратегия предусматривает в том числе обучение не менее 300 тысяч жителей Узбекистана, желающих работать в зарубежных странах, иностранным языкам и востребованным за границей профессиям.Государство также поможет с обустройством 850 тысячам соотечественников, вернувшихся на родину.Для этого власти создали проект "Я — инвестор в собственное будущее". Он предусматривает трудоустройство, повышение квалификации и поощрение предпринимательских инициатив вернувшихся трудовых мигрантов.В 2021 году за пределами Узбекистана находилось около 2 миллионов граждан, из них свыше 1 миллиона — в России. В большинстве своем, на заработках.Поток мигрантов в Россию может увеличиться в 2022 году – мнение эксперта >>В январе-октябре в рамках оргнабора в Россию выехало более 84,5 тысячи узбекистанцев, в то время как в 2020 году — только 11 тысяч человек.Сейчас в рамках оргнабора осуществляется пилотный проект по привлечению на российские стройки 10 тысяч граждан Узбекистана. В нем участвует 21 строительная компания из 10 субъектов федерации.Читайте также:Российские медики осмотрели 1000 мигрантов в рамках оргнабора – видео >>Узбекистан выступает за внедрение оргнабора трудовых мигрантов во всем СНГ — Мирзиёев >>

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узбекистанцы