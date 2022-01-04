Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220104/skolko-uzbekistantsev-otpravyatsya-rabotat-za-granitsu-k-2026-godu-22074556.html
Сколько узбекистанцев отправятся работать за границу к 2026 году
Сколько узбекистанцев отправятся работать за границу к 2026 году
Как власти планируют контролировать миграционный поток и помогут ли тем, кто вернулся домой, — читайте в обзоре.
2022-01-04T17:00+0500
2022-01-04T17:00+0500
общество
узбекистанцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1e/20711079_657:465:1949:1192_1920x0_80_0_0_34b1fa7362d6f336cba1261910e66d7f.jpg
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Власти Узбекистана планируют в 2022-2026 годах отправить 400 тысяч человек на работу за рубеж в рамках организованного набора.Об этом говорится в проекте указа президента Шавката Мирзиёева.Пятилетняя стратегия предусматривает в том числе обучение не менее 300 тысяч жителей Узбекистана, желающих работать в зарубежных странах, иностранным языкам и востребованным за границей профессиям.Государство также поможет с обустройством 850 тысячам соотечественников, вернувшихся на родину.Для этого власти создали проект "Я — инвестор в собственное будущее". Он предусматривает трудоустройство, повышение квалификации и поощрение предпринимательских инициатив вернувшихся трудовых мигрантов.В 2021 году за пределами Узбекистана находилось около 2 миллионов граждан, из них свыше 1 миллиона — в России. В большинстве своем, на заработках.Поток мигрантов в Россию может увеличиться в 2022 году – мнение эксперта &gt;&gt;В январе-октябре в рамках оргнабора в Россию выехало более 84,5 тысячи узбекистанцев, в то время как в 2020 году — только 11 тысяч человек.Сейчас в рамках оргнабора осуществляется пилотный проект по привлечению на российские стройки 10 тысяч граждан Узбекистана. В нем участвует 21 строительная компания из 10 субъектов федерации.Читайте также:Российские медики осмотрели 1000 мигрантов в рамках оргнабора – видео &gt;&gt;Узбекистан выступает за внедрение оргнабора трудовых мигрантов во всем СНГ — Мирзиёев &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1e/20711079_50:0:2050:1500_1920x0_80_0_0_6db8b8e0b4e275f1a2438c93262df8a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистанцы

Сколько узбекистанцев отправятся работать за границу к 2026 году

17:00 04.01.2022
© Pexels / PixabayСилуэты мужчин на фоне заката
Силуэты мужчин на фоне заката - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.01.2022
© Pexels / Pixabay
Подписаться на
Государство в ближайшие годы также будет помогать вернувшимся трудовым мигрантам с обустройством на родине.
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Власти Узбекистана планируют в 2022-2026 годах отправить 400 тысяч человек на работу за рубеж в рамках организованного набора.
Об этом говорится в проекте указа президента Шавката Мирзиёева.
"Организовать отправку 400 тысяч граждан на безопасную организованную иностранную трудовую миграцию, оказать адресную помощь в обеспечении прав граждан, работающих за рубежом", — следует из документа.
Пятилетняя стратегия предусматривает в том числе обучение не менее 300 тысяч жителей Узбекистана, желающих работать в зарубежных странах, иностранным языкам и востребованным за границей профессиям.
Государство также поможет с обустройством 850 тысячам соотечественников, вернувшихся на родину.
Для этого власти создали проект "Я — инвестор в собственное будущее". Он предусматривает трудоустройство, повышение квалификации и поощрение предпринимательских инициатив вернувшихся трудовых мигрантов.
В 2021 году за пределами Узбекистана находилось около 2 миллионов граждан, из них свыше 1 миллиона — в России. В большинстве своем, на заработках.
Поток мигрантов в Россию может увеличиться в 2022 году – мнение эксперта >>
В январе-октябре в рамках оргнабора в Россию выехало более 84,5 тысячи узбекистанцев, в то время как в 2020 году — только 11 тысяч человек.
Сейчас в рамках оргнабора осуществляется пилотный проект по привлечению на российские стройки 10 тысяч граждан Узбекистана. В нем участвует 21 строительная компания из 10 субъектов федерации.
Читайте также:
Российские медики осмотрели 1000 мигрантов в рамках оргнабора – видео >>
Узбекистан выступает за внедрение оргнабора трудовых мигрантов во всем СНГ — Мирзиёев >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:30Когда Россия похоронит Ленина
17:00Сколько узбекистанцев отправятся работать за границу к 2026 году
16:35Россия помогла энергетике Узбекистана выйти на новый уровень
14:30НАТО готовится сделать из Финляндии новую Украину
14:00Власти определили судьбу Афганистана в 2022 году
13:30Узбекистан откроет консульства еще в пяти городах России
13:00Митинги из-за газа и реакция Токаева: главное о событиях в Казахстане — видео
12:30Внучка Ислама Каримова опубликовала редкое семейное фото
12:00Электромобиль Илона Маска "сплясал" под андижанскую польку — видео
11:30Узбекистан попал в топ-10 лучших мест для туризма в 2022 году
11:00Пользователь Reddit воссоздал площадь Самарканда в игре Майнкрафт — видео
10:30Сколько "ковидных" прорывов Узбекистан совершил за последний месяц
08:00Лео Бокерия рассказал, как быстро восстановиться после коронавируса
07:00Какие продукты защищают организм от простуд зимой
ВчераГороскоп на 2022 год: что ждет Стрельца – самый подробный прогноз
ВчераКак россияне помогут возродить узбекские мультфильмы - видео
ВчераК 2026 году в вузах будет учиться половина молодежи Узбекистана
ВчераТашкентское метро запустило Telegram-бот
ВчераЩедрая награда для чемпиона мира Нодирбека Абдусатторова - видео
Вчера2022 год может стать годом конца пандемии – глава ВОЗ