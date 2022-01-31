https://uz.sputniknews.ru/20220131/v-tashkente-zapustili-interaktivnuyu-kartu-vozrasta-zdaniy-22468556.html

В Ташкенте запустили интерактивную карту возраста зданий

В Ташкенте запустили интерактивную карту возраста зданий

Узбекистан стал первой страной в Центральной Азии, где создали такую карту.

2022-01-31T16:00+0500

2022-01-31T16:00+0500

2022-01-31T16:46+0500

общество

ташкент

центральная азия

узбекистан

карта

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ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. Хокимият Ташкента запустил в открытом доступе проект Age Tashkent– цифровую карту, позволяющую определить возраст зданий в столице в заданный период времени, сообщает пресс-служба хокимията.Разработал онлайн-сервис Департамент цифрового развития. Вдохновил сотрудников департамента нидерландский челлендж Building Age Maps. Инициатива стала популярной в Европе, США и России. Узбекистан стал первой страной в Центральной Азии, где создан проект визуализации возраста зданий.Пользоваться картой просто: нужно найти на карте нужный дом, кликнуть по нему, и на экране отобразится подробная информация: дата постройки, формат здания (жилой дом, административное здание) и другие данные.Здания разных периодов окрашены в разные цвета. Цвета зданий выбраны неслучайно.Сервис позволяет сообщить об ошибке в данных. А еще на карте есть "тайная комната", которая отображает границы Ташкента в разные годы, крепостную стену вокруг города и все 12 ворот, археологические и архитектурные объекта и современные названия улиц.Читайте также: Почему в Узбекистане стали чаще покупать и продавать жилье – обзор ЦБ

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