https://uz.sputniknews.ru/20220131/v-tashkente-zapustili-interaktivnuyu-kartu-vozrasta-zdaniy-22468556.html
В Ташкенте запустили интерактивную карту возраста зданий
В Ташкенте запустили интерактивную карту возраста зданий
Узбекистан стал первой страной в Центральной Азии, где создали такую карту.
2022-01-31T16:00+0500
2022-01-31T16:00+0500
2022-01-31T16:46+0500
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ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. Хокимият Ташкента запустил в открытом доступе проект Age Tashkent– цифровую карту, позволяющую определить возраст зданий в столице в заданный период времени, сообщает пресс-служба хокимията.Разработал онлайн-сервис Департамент цифрового развития. Вдохновил сотрудников департамента нидерландский челлендж Building Age Maps. Инициатива стала популярной в Европе, США и России. Узбекистан стал первой страной в Центральной Азии, где создан проект визуализации возраста зданий.Пользоваться картой просто: нужно найти на карте нужный дом, кликнуть по нему, и на экране отобразится подробная информация: дата постройки, формат здания (жилой дом, административное здание) и другие данные.Здания разных периодов окрашены в разные цвета. Цвета зданий выбраны неслучайно.Сервис позволяет сообщить об ошибке в данных. А еще на карте есть "тайная комната", которая отображает границы Ташкента в разные годы, крепостную стену вокруг города и все 12 ворот, археологические и архитектурные объекта и современные названия улиц.Читайте также: Почему в Узбекистане стали чаще покупать и продавать жилье – обзор ЦБ
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ташкент, центральная азия, узбекистан, карта
В Ташкенте запустили интерактивную карту возраста зданий
16:00 31.01.2022 (обновлено: 16:46 31.01.2022)
Узбекистан стал первой страной в Центральной Азии, где создали такую карту.
ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik
. Хокимият Ташкента запустил в открытом доступе проект Age Tashkent
– цифровую карту, позволяющую определить возраст зданий в столице в заданный период времени, сообщает пресс-служба хокимията
.
Разработал онлайн-сервис Департамент цифрового развития. Вдохновил сотрудников департамента нидерландский челлендж Building Age Maps. Инициатива стала популярной в Европе, США и России. Узбекистан стал первой страной в Центральной Азии, где создан проект визуализации возраста зданий.
"Проект даёт возможность по-настоящему оценить и увидеть собственными глазами всю богатую историю Ташкента, его архитектурного и археологического наследия", - подчеркивают в хокимияте.
Пользоваться картой просто: нужно найти на карте нужный дом, кликнуть по нему, и на экране отобразится подробная информация: дата постройки, формат здания (жилой дом, административное здание) и другие данные.
Здания разных периодов окрашены в разные цвета. Цвета зданий выбраны неслучайно.
"Более древние здания отображены цветом сыпучих материалов, соломы и глины, из которых тогда строили дома. Эпоху СССР маркируют оранжевые и красные цвета, а после землетрясения 1966 года к нам пришло метро — его символизирует синий цвет; к периоду независимости отсылают светло-голубые оттенки, а эра нового Узбекистана окрашена в зеленый цвет", - поясняет пресс-служба хокимията.
Сервис позволяет сообщить об ошибке в данных. А еще на карте есть "тайная комната", которая отображает границы Ташкента в разные годы, крепостную стену вокруг города и все 12 ворот, археологические и архитектурные объекта и современные названия улиц.