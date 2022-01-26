https://uz.sputniknews.ru/20220126/pochemu-v-uzbekistane-stali-chasche-pokupat-i-prodavat-jile--obzor-tsb-22393756.html

Почему в Узбекистане стали чаще покупать и продавать жилье — обзор ЦБ

Почему в Узбекистане стали чаще покупать и продавать жилье — обзор ЦБ

Изменение валютного курса, а именно его обесценивание, стало одной из причин увеличения спроса и повышения стоимости жилья.

2022-01-26T15:37+0500

2022-01-26T15:37+0500

2022-01-26T15:38+0500

экономика

узбекистан

жилье

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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В 2021 году рынок недвижимости в Узбекистане заметно активизировался. Это отметили аналитики Центрального банка в своем обзоре. Причиной позитивной динамики стало увеличение ипотечного кредитования и реализации программ доступного жилья. Оказала влияние на рынок недвижимости и относительная стабилизация валютного курса.За 2021 год было совершено на 14,5% больше сделок по купле-продаже недвижимости, чем за предыдущий год. Значительный рост наблюдался в Наманганской (+42%), Бухарской (+38%), Андижанской (+34%) и Самаркандской (+31%) областях. Количество заключенных договоров с отчуждением имущества в Ташкенте и в Ташкентской области осталось без особых изменений (+1%).При этом доля сделок по купле-продаже жилья в столице сократилась с 33% в 2020 году до 29% в 2021 году, в Ташкентской области с 14% до 12% соответственно. Это говорит о том, что повышенный спрос на жилье в Ташкенте и близлежащих территориях постепенно нормализуется. Развитие же инфраструктуры в областях способствует растущему интересу относительно недвижимости в регионах.Динамика ценВ IV квартале 2021 года рост цен ускорился. Средняя стоимость вторичного жилья по стране увеличилась на 5,1% по отношению к III кварталу (в III квартале рост составил 2,3%).В Ташкенте в сравнении с предыдущими кварталами, когда наблюдалось относительно стабильное повышение цен на недвижимость в 1,5-2%, в IV квартале произошло ускорение темпов роста (4,2%).Более чем 10% рост цен наблюдался в Самаркандской, Андижанской, Бухарской и Сырдарьинской областях.При анализе использовались данные из открытых источников веб-сайтов. Приведены цены предложения, а не конечные (договорные).Какие факторы повлияли на рост ценОсновными факторами, повлиявшими на стоимость жилья, по мнению ЦБ, является быстрое восстановление экономики в 2021 году.Повлияли на увеличение числа сделок по покупке и продаже жилой недвижимости и изменение цен, в частности, высокие темпы экономического роста, увеличение доходов населения, рост объемов трансграничных переводов, стабилизация обменного курса сума, замедление темпов инфляции.Чтобы сохранить свои накопления и "спасти" их от обесценивания, жители чаще решаются на покупку жилья. Это и стало причиной роста цен на недвижимость. Вследствие повышения общего уровня цен в стране на 1% цены на недвижимость в среднем растут на 0,66%.В течение 2021 года объем трансграничных денежных переводов в страну увеличился на 34% по сравнению с предыдущим годом. Это увеличило совокупные доходы населения и также поспособствовало увеличению числа сделок по купле-продаже жилья а, значит, и росту стоимости.Изменение валютного курса, а именно его обесценение, также частично стало причиной увеличения спроса и повышения стоимости жилья.Так, 1% обесценивание обменного курса сума в среднем приводит к 0,58% удорожанию стоимости жилого имущества.Читайте также:Аналитики объяснили, почему в Узбекистане резко вырос спрос на недвижимость >>Узбекистан взял землю под контроль: что изменится >>

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узбекистан, жилье