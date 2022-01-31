https://uz.sputniknews.ru/20220131/v-uzbekistane-zapustyat-e-sistemu-predvaritelnogo-sledstviya-22471223.html

В Узбекистане запустят е-систему предварительного следствия

В Узбекистане запустят е-систему предварительного следствия

Разные ведомства смогут пользоваться специальным каналом связи, чтобы повысить оперативность, достоверность и безопасность информации.

2022-01-31T18:16+0500

2022-01-31T18:16+0500

2022-01-31T18:16+0500

общество

узбекистан

следствие

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ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. Президент подписал постановление "О мерах по внедрению единой системы межведомственного электронного взаимодействия в досудебном производстве".В настоящее время из-за разрозненности баз данных различных министерств и ведомств нет эффективного механизма передачи информации между соответствующими службами при рассмотрении сообщений о преступлениях и предварительном следствии. Данные до сих пор передаются между службами в бумажном виде.Из-за этого нарушаются сроки различных процедур, создаются препятствия для всестороннего и оперативного расследования обстоятельств дела.Чтобы решить эту проблему, президент поручил Бюро принудительного исполнения совместно с Центром внедрения информационно-коммуникационных технологий запусть тестовую версию Единой информационной системы "Электронное дознание и предварительное следствие" начиная с 1 мая, полную версию – с 1 августа 2022 года.Единая следственная информационная система позволит:Соответствующие ведомства смогут использовать специальный канал связи, отвечающий требованиям оперативности и достоверности имеющихся сведений и информационной безопасности.В последние годы в стране проведена значительная работа по внедрению в судебно-правовую сферу современных информационных технологий. В частности, благодаря цифровизации деятельности судебных и правоохранительных органов обеспечена их открытость и прозрачность, налажено тесное сотрудничество с институтами гражданского общества, средствами массовой информации и широкой общественностью.Читайте также: Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 февраля

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