https://uz.sputniknews.ru/20220131/v-uzbekistane-zapustyat-e-sistemu-predvaritelnogo-sledstviya-22471223.html
В Узбекистане запустят е-систему предварительного следствия
В Узбекистане запустят е-систему предварительного следствия
Разные ведомства смогут пользоваться специальным каналом связи, чтобы повысить оперативность, достоверность и безопасность информации.
2022-01-31T18:16+0500
2022-01-31T18:16+0500
2022-01-31T18:16+0500
общество
узбекистан
следствие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/132/04/1320430_0:191:3073:1919_1920x0_80_0_0_44dd07f9e1ebe61d6fee836377eeaaed.jpg
ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. Президент подписал постановление "О мерах по внедрению единой системы межведомственного электронного взаимодействия в досудебном производстве".В настоящее время из-за разрозненности баз данных различных министерств и ведомств нет эффективного механизма передачи информации между соответствующими службами при рассмотрении сообщений о преступлениях и предварительном следствии. Данные до сих пор передаются между службами в бумажном виде.Из-за этого нарушаются сроки различных процедур, создаются препятствия для всестороннего и оперативного расследования обстоятельств дела.Чтобы решить эту проблему, президент поручил Бюро принудительного исполнения совместно с Центром внедрения информационно-коммуникационных технологий запусть тестовую версию Единой информационной системы "Электронное дознание и предварительное следствие" начиная с 1 мая, полную версию – с 1 августа 2022 года.Единая следственная информационная система позволит:Соответствующие ведомства смогут использовать специальный канал связи, отвечающий требованиям оперативности и достоверности имеющихся сведений и информационной безопасности.В последние годы в стране проведена значительная работа по внедрению в судебно-правовую сферу современных информационных технологий. В частности, благодаря цифровизации деятельности судебных и правоохранительных органов обеспечена их открытость и прозрачность, налажено тесное сотрудничество с институтами гражданского общества, средствами массовой информации и широкой общественностью.Читайте также: Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 февраля
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/132/04/1320430_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ae45908ba17dec34a3ba4d80b004f18b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, следствие
В Узбекистане запустят е-систему предварительного следствия
Разные ведомства смогут пользоваться специальным каналом связи, чтобы повысить оперативность, достоверность и безопасность информации.
ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik.
Президент подписал постановление
"О мерах по внедрению единой системы межведомственного электронного взаимодействия в досудебном производстве".
В настоящее время из-за разрозненности баз данных различных министерств и ведомств нет эффективного механизма передачи информации между соответствующими службами при рассмотрении сообщений о преступлениях и предварительном следствии. Данные до сих пор передаются между службами в бумажном виде.
Из-за этого нарушаются сроки различных процедур, создаются препятствия для всестороннего и оперативного расследования обстоятельств дела.
Чтобы решить эту проблему, президент поручил Бюро принудительного исполнения совместно с Центром внедрения информационно-коммуникационных технологий запусть тестовую версию Единой информационной системы "Электронное дознание и предварительное следствие" начиная с 1 мая, полную версию – с 1 августа 2022 года.
Единая следственная информационная система позволит:
госорганам организациям оперативно обмениваться данными, необходимыми для рассмотрения заявлений, сообщений и других сведений о преступлениях на стадии досудебного производства, а также для производства дознания и предварительного следствия по уголовному делу;
пересылать постановления, поручения, указания и другие уведомления дознавателей и следователей в соответствующие государственные органы и организации в форме электронных документов и получать ответы;
своевременно накладывать арест на имущество подозреваемого, обвиняемого лица и принимать меры по возмещению причиненного материального ущерба.
Соответствующие ведомства смогут использовать специальный канал связи, отвечающий требованиям оперативности и достоверности имеющихся сведений и информационной безопасности.
В последние годы в стране проведена значительная работа по внедрению в судебно-правовую сферу современных информационных технологий. В частности, благодаря цифровизации деятельности судебных и правоохранительных органов обеспечена их открытость и прозрачность, налажено тесное сотрудничество с институтами гражданского общества, средствами массовой информации и широкой общественностью.