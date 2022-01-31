https://uz.sputniknews.ru/20220131/yuvelirnyx-del-mastera-otmechayut-svoy-den-22473788.html

Ювелирных дел мастера отмечают свой день

Ювелирных дел мастера отмечают свой день

По предложению Узбекистана, 31 января отмечают Международный день ювелира.

2022-01-31T21:00+0500

2022-01-31T21:00+0500

2022-01-31T21:00+0500

общество

узбекистан

праздник

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ТАШКЕНТ, 31 января – Sputnik. Свой профессиональный праздник отмечают в этот день ювелиры.Считается, что зародился этот праздник в 2002 году на фестивале "Золотое кольцо", но официально решение утвердить дату 31 января как Международный день ювелира было принято на фестивале молодых ювелиров в Ташкенте в 2008 году.Эта дата была выбрана неспроста – именно в январе ювелиры по всему миру регистрируют свои клейма.А еще этот день считается днем рождения русской водки – 31 января 1865 года Дмитрий Менделеев защитил свою знаменитую диссертацию "О соединении спирта с водою".Читайте также: В Узбекистане 20 августа станет особым днем

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узбекистан, праздник