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Что произошло на борту самолета, летевшего из Самарканда в Екатеринбург – видео
Что произошло на борту самолета, летевшего из Самарканда в Екатеринбург – видео
Экстренные службы аэропорта Кольцово находились в режиме готовности к принятию воздушного судна.
2022-02-01T09:35+0500
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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. На борту самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", выполняющего рейс из Самарканда в Екатеринбург, была обнаружена техническая неисправность. Инцидент произошел 28 января. Командир воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии" подал аварийный сигнал. Пассажиры незамедлительно надели кислородные маски. По данным уральской транспортной прокуратуры, экстренные службы аэропорта Кольцово находились в режиме готовности к принятию воздушного судна. Посадка самолета произведена благополучно.В настоящее время транспортной прокуратурой Свердловска организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
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авиакомпания

Что произошло на борту самолета, летевшего из Самарканда в Екатеринбург – видео

09:35 01.02.2022 (обновлено: 10:34 01.02.2022)
© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСамолет компании "Уральские авиалинии"
Самолет компании Уральские авиалинии - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.02.2022
© Sputnik / Игорь Зарембо
/
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Экстренные службы аэропорта Кольцово находились в режиме готовности к принятию воздушного судна.
ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. На борту самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", выполняющего рейс из Самарканда в Екатеринбург, была обнаружена техническая неисправность.
Инцидент произошел 28 января. Командир воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии" подал аварийный сигнал. Пассажиры незамедлительно надели кислородные маски.
По данным уральской транспортной прокуратуры, экстренные службы аэропорта Кольцово находились в режиме готовности к принятию воздушного судна. Посадка самолета произведена благополучно.
В настоящее время транспортной прокуратурой Свердловска организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
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