https://uz.sputniknews.ru/20220201/chto-proizoshlo-na-bortu-samoleta-letevshego-iz-samarkanda-v-ekaterinburg-22476565.html
Что произошло на борту самолета, летевшего из Самарканда в Екатеринбург – видео
Что произошло на борту самолета, летевшего из Самарканда в Екатеринбург – видео
Экстренные службы аэропорта Кольцово находились в режиме готовности к принятию воздушного судна.
2022-02-01T09:35+0500
2022-02-01T09:35+0500
2022-02-01T10:34+0500
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авиакомпания
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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. На борту самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", выполняющего рейс из Самарканда в Екатеринбург, была обнаружена техническая неисправность. Инцидент произошел 28 января. Командир воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии" подал аварийный сигнал. Пассажиры незамедлительно надели кислородные маски. По данным уральской транспортной прокуратуры, экстренные службы аэропорта Кольцово находились в режиме готовности к принятию воздушного судна. Посадка самолета произведена благополучно.В настоящее время транспортной прокуратурой Свердловска организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
авиакомпания
Что произошло на борту самолета, летевшего из Самарканда в Екатеринбург – видео
09:35 01.02.2022 (обновлено: 10:34 01.02.2022)
Экстренные службы аэропорта Кольцово находились в режиме готовности к принятию воздушного судна.
ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. На борту самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", выполняющего рейс из Самарканда в Екатеринбург, была обнаружена техническая неисправность.
Инцидент произошел 28 января. Командир воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии" подал аварийный сигнал. Пассажиры незамедлительно надели кислородные маски.
По данным
уральской транспортной прокуратуры, экстренные службы аэропорта Кольцово находились в режиме готовности к принятию воздушного судна. Посадка самолета произведена благополучно.
В настоящее время транспортной прокуратурой Свердловска организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.