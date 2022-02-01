https://uz.sputniknews.ru/20220201/chto-proizoshlo-na-bortu-samoleta-letevshego-iz-samarkanda-v-ekaterinburg-22476565.html

Что произошло на борту самолета, летевшего из Самарканда в Екатеринбург – видео

Что произошло на борту самолета, летевшего из Самарканда в Екатеринбург – видео

Экстренные службы аэропорта Кольцово находились в режиме готовности к принятию воздушного судна.

2022-02-01T09:35+0500

2022-02-01T09:35+0500

2022-02-01T10:34+0500

общество

авиакомпания

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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. На борту самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", выполняющего рейс из Самарканда в Екатеринбург, была обнаружена техническая неисправность. Инцидент произошел 28 января. Командир воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии" подал аварийный сигнал. Пассажиры незамедлительно надели кислородные маски. По данным уральской транспортной прокуратуры, экстренные службы аэропорта Кольцово находились в режиме готовности к принятию воздушного судна. Посадка самолета произведена благополучно.В настоящее время транспортной прокуратурой Свердловска организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

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авиакомпания