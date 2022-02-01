https://uz.sputniknews.ru/20220201/geografy-iz-rossii-sobirayut-ekspeditsiyu-v-uzbekistan-22492029.html

Географы из России собирают экспедицию в Узбекистан

Географы из России собирают экспедицию в Узбекистан

Экспедиционный маршрут пройдет через города Ош (Кыргызстан), Андижан, Наманган, Чуст и Коканд (Узбекистан).

2022-02-01T19:14+0500

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культура

узбекистан

экспедиция

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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Каким видят постсоветсткое пространство географы? Об этом они расскажут сами, по итогам специальной экспедиции в рамках гранта Русского географического общества. Об этом сообщили в пресс-службе Русского географического общества.Сотрудники и студенты кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ имени Ломоносова приступили к экспедиционным работам в Средней Азии.В рамках исследований молодые ученые из России планируют изучить современные трансформации экономики, а также роль русского языка и русской культуры в Кыргызстане и Узбекистане. Экспедиционный маршрут пройдет через города Ош (Кыргызстан), Андижан, Наманган, Чуст и Коканд (Узбекистан). В планах также посещение Ташкента, Самарканда и Бухары (Узбекистан).В декабре 2021 года в рамках проекта "Постсоветское пространство глазами географов: 30 лет спустя" состоялась экспедиция в Армению. В ходе работ географы МГУ изучили 12 городов и сельских поселений.Читайте также:Станет ли Ташкентская область новой Каппадокией – фото >>Познать Узбекистан: кино, ковры и артефакты >>

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