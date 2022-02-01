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Географы из России собирают экспедицию в Узбекистан
Географы из России собирают экспедицию в Узбекистан
Экспедиционный маршрут пройдет через города Ош (Кыргызстан), Андижан, Наманган, Чуст и Коканд (Узбекистан).
2022-02-01T19:14+0500
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культура
узбекистан
экспедиция
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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Каким видят постсоветсткое пространство географы? Об этом они расскажут сами, по итогам специальной экспедиции в рамках гранта Русского географического общества. Об этом сообщили в пресс-службе Русского географического общества.Сотрудники и студенты кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ имени Ломоносова приступили к экспедиционным работам в Средней Азии.В рамках исследований молодые ученые из России планируют изучить современные трансформации экономики, а также роль русского языка и русской культуры в Кыргызстане и Узбекистане. Экспедиционный маршрут пройдет через города Ош (Кыргызстан), Андижан, Наманган, Чуст и Коканд (Узбекистан). В планах также посещение Ташкента, Самарканда и Бухары (Узбекистан).В декабре 2021 года в рамках проекта "Постсоветское пространство глазами географов: 30 лет спустя" состоялась экспедиция в Армению. В ходе работ географы МГУ изучили 12 городов и сельских поселений.Читайте также:Станет ли Ташкентская область новой Каппадокией – фото &gt;&gt;Познать Узбекистан: кино, ковры и артефакты &gt;&gt;
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узбекистан, экспедиция

Географы из России собирают экспедицию в Узбекистан

19:14 01.02.2022 (обновлено: 19:15 01.02.2022)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлобус
Глобус - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.02.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Экспедиционный маршрут пройдет через города Ош (Кыргызстан), Андижан, Наманган, Чуст и Коканд (Узбекистан).
ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Каким видят постсоветсткое пространство географы? Об этом они расскажут сами, по итогам специальной экспедиции в рамках гранта Русского географического общества. Об этом сообщили в пресс-службе Русского географического общества.
© Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество" Географы из России приехали на экспедицию в Узбекистан
Географы из России приехали на экспедицию в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.02.2022
Географы из России приехали на экспедицию в Узбекистан
© Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество"
Сотрудники и студенты кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ имени Ломоносова приступили к экспедиционным работам в Средней Азии.
В рамках исследований молодые ученые из России планируют изучить современные трансформации экономики, а также роль русского языка и русской культуры в Кыргызстане и Узбекистане. Экспедиционный маршрут пройдет через города Ош (Кыргызстан), Андижан, Наманган, Чуст и Коканд (Узбекистан). В планах также посещение Ташкента, Самарканда и Бухары (Узбекистан).
В декабре 2021 года в рамках проекта "Постсоветское пространство глазами географов: 30 лет спустя" состоялась экспедиция в Армению. В ходе работ географы МГУ изучили 12 городов и сельских поселений.

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