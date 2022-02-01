https://uz.sputniknews.ru/20220201/kak-nakajut-tiktokera-iz-samarkanda-pnuvshego-pojilogo-cheloveka-v-golovu--video-22489238.html

Как накажут тиктокера из Самарканда, пнувшего пожилого человека в голову – видео

Как накажут тиктокера из Самарканда, пнувшего пожилого человека в голову – видео

По словам соучастника злоумышленника, он не знал о намерениях своего товарища, который якобы только попросил снять его на камеру телефона.

2022-02-01T18:05+0500

2022-02-01T18:05+0500

2022-02-01T17:48+0500

происшествия

самарканд

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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Тиктокера из Самарканда и его оператора могут поместить в специализированное детское образовательное учреждение за избиение пожилого человека, передает телеканал STV.Ранее в сети "Интернет" распространился видеоролик о том, как подросток подходит к пожилому мужчине и внезапно пинает его в голову. В ходе проведенного расследования стало известно, что инцидент произошел 24 января около 19.00 по местному времени в махалле Кушчинор Самарканда. По словам соучастника, он не знал о намерениях своего товарища. Тот якобы только попросил снять его на камеру телефона, добавил подросток. В настоящее время по данному факту ведется доследственная проверка.В отношении родителей обоих несовершеннолетних составлены протоколы по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию детей". Теперь они будут оштрафованы. Сейчас подростки временно находятся в Самаркандском областном центре социально-правовой помощи несовершеннолетним.

самарканд

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самарканд