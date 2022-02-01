https://uz.sputniknews.ru/20220201/kak-pravilno-est-apelsiny-chtoby-vosstanovitsya-posle-virusa-22472639.html

Как правильно есть апельсины, чтобы восстановиться после вируса

Как правильно есть апельсины, чтобы восстановиться после вируса

Если у человека снижен иммунитет, важно правильно употреблять апельсины, чтобы в них максимально сохранились полезные вещества.

2022-02-01T07:30+0500

2022-02-01T07:30+0500

2022-02-01T07:30+0500

это интересно

апельсин

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Известно, что апельсины полезны для иммунитета из-за высокого содержания витамина С. Благодаря этому апельсины помогают восстановить силы после перенесенных вирусных заболеваний. Однако важно при этом есть апельсины правильно, сообщила радио Sputnik врач-диетолог Ольга Перевалова."Суточная доза витамина С – 60 мг. В хорошем свежем апельсине могут быть две суточные дозы, и среднему здоровому человеку этого вполне достаточно", - говорит врач.Однако если человек недавно перенес вирусное инфекционное заболевание, то дозу витамина С стоит увеличить до 500 или даже тысячи мг, однако предварительно нужно проконсультироваться со специалистом, считает Перевалова. Если у человека снижен иммунитет, или он перенес какое-то вирусное инфекционное заболевание, или просто человек слабый, то дозу витамина С можно увеличить до 500, 1000 миллиграммов и даже больше, хотя для этого нужны показания", – уточнила Ольга Перевалова.Кроме этого, в апельсинах содержится большой объем витамина группы В. Он также укрепляет иммунитет и благотворно влияет на работу сосудов. При этом важно правильно употреблять апельсины, чтобы в них максимально сохранились полезные вещества."Нарезание – это соприкосновение витамина C с железом, с ножом, то есть идет окисление витамина С, и мы теряем его часть. Поэтому оптимально взять свежий фрукт, помыть его и съесть целиком, вместе с перегородками, с кожурой", – рекомендует Ольга Перевалова.Однако не каждый хочет есть апельсины с кожурой, поэтому есть альтернативный вариант - натереть цедру на терке и добавлять в чай, либо перемешать кусочки кожуры в блендере с фруктами и таким образом приготовить пюре.

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апельсин