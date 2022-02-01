https://uz.sputniknews.ru/20220201/kitay-vstrechaet-god-tigra-vo-vseorujii-22481112.html

Китай встречает год Тигра во всеоружии

Китай встречает год Тигра во всеоружии

Прошедшей ночью немалая часть человечества праздновала китайский Новый год и приветствовала наступление года Тигра.

2022-02-01T13:14+0500

2022-02-01T13:14+0500

2022-02-01T13:14+0500

колумнисты

китай

новый год

тигр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/01/22481258_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e08bfba3d1c7a5ff8c42739555edb70f.jpg

А, собственно, какой он, этот самый тигр? И вот тут выявляются споры и склоки, в том числе — и особенно — внутри китайского общества. Споры даже не политического, а чуть ли не мировоззренческого характера.Известно, что при живом общении люди чаще всего ведут себя прилично, зато заметно звереют в интернете. И вот в китайском сегменте такового группа скандалистов затеяла склоку на тему "тигр не настоящий". Речь идет о спецвыпуске почтовых марок к сегодняшней дате, 1 февраля. "Это что такое?" — возмутились скандалисты. На одной марке тигр мужского пола задумчиво смотрит вдаль. На другой и вовсе развели лирику: мама-тигрица жмурится и чуть не улыбается над своими детенышами."А где положенные этому хищнику сила и энергия, способные изгонять зло? — спрашивают интернет-патриоты. — Где царь зверей, которого все боятся?" Не говоря о том, что и тигрята какие-то пессимистичные.Понятно, о чем речь. Здесь старая история насчет неумеренных патриотов в этой стране, находящихся в перманентной ярости вот хотя бы по поводу буквально каждодневных санкционных угроз из США (а некоторые угрозы осуществляются). И для таких людей символ если не их страны, то хотя бы начинающегося года должен на всех наводить страх. Правда, есть и много сотен миллионов их соотечественников, считающих, что эти изображения, возможно, и должны отражать "решимость китайского народа быть конкурентоспособным и храбрым в наступающем году", но при этом они обязаны символизировать щедрость и стремление помогать другим. В общем, спор получился долгий.Но понятно, что почтовая марка — это не какой-то эталон, которому кто-то должен следовать. Эталона на тигров в Китае нет, а есть буквально миллионы изображений самых разных полосатых зверей, от которых рябит в глазах. Да и что вы хотите, если в одной только деревне Вангун в центре страны местные девятьсот умельцев в прошлом году нарисовали 90 тысяч каких угодно свитков, а под занавес года лишь тиграми, злыми и добрыми, и занимались. Деревня — феномен, трудно понять, почему именно она вдруг стала зарабатывать почти только живописью, но кто бы возражал.Китай украл у Америки самое ценное >>Насчет зубов: можно вспомнить популярную в советские 60-е годы дискуссию о том, должно ли добро быть с кулаками. Если же говорить о целых народах, то любая нация хочет, чтобы ее одновременно и боялись, и уважали, и любили. Или, допустим, любили хорошие люди и опасались плохие. Но китайская нация — особый случай, хотя бы потому, что именно в год Тигра ей предстоит достичь ядерного и прочего военного паритета со страной, где ее официально называют своим главным конкурентом, — США.Правда, речь идет не об этом годе Тигра, а следующем, который наступит через зодиакальный цикл, то есть через 12 лет.Откуда данные насчет паритета: Институт мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова только что выпустил громадную книгу. Первая часть ее — это перевод ежегодного доклада SIPRI (Стокгольмский институт мира), возможно, самого авторитетного на планете источника по части военных потенциалов всех и каждого. А вторая часть — публикации российских экспертов на ту же тему. Там среди прочего говорится: если сейчас у Китая, возможно, 320 ядерных боеголовок, то к 2035 году (почти точно к очередному Тигру) их может оказаться 1200-1300, что сопоставимо с арсеналами России и США (примерно по полторы тысячи). Но дело не только в штуках, есть еще китайские ракетные программы — или тот факт, что до 40 процентов военных расходов КНР идет на разработки каких угодно новых технологий.Между тем уже сегодня Вооруженные силы Китая больше морские, чем сухопутные (последние систематически сокращаются). Сейчас китайский ВМФ — крупнейший флот планеты по общему количеству военных кораблей и второй в мире по крупным боевым единицам основных классов (эсминцы, фрегаты, авианосцы). Вдобавок он вдвое превосходит ВМС США по тоннажу ежегодно вводимых в строй боевых кораблей. В итоге Америка лишается способности противостоять Китаю как минимум в западной части Тихого океана.Все, что происходит в данный момент в международной политике, вращается вокруг этой реальности: что плюс-минус после наступления следующего года Тигра у США останется шанс только на одну сферу влияния — в Тихом океане, и то для поддержания таковой придется расходовать все имеющиеся ресурсы. Китай построит атомный коммунизм >>Прочие американские сферы влияния будут таять и ужиматься. Да-да, в Европе тоже. Собственно, все, что сейчас происходит, — вот этот белый шум и белый визг вокруг Украины и насчет того, что нельзя давать России никаких сфер влияния, — это прикрытие жестокой реальности, что США хватит одного Китая, чтобы отчаянно бороться за сохранение ключевых позиций в мире. А бремя в виде НАТО и прочих европейских дел надо как-то нейтрализовать, то ли договорившись с Россией, то ли надолго втянув ее в мелкие европейские дрязги, то ли и то и другое одновременно.И еще насчет уже нынешнего, наступающего тигриного года. Будем следить за празднованиями 4 февраля, когда в Пекине открываются Олимпийские игры и туда прибывает Владимир Путин. Китай уже давно наш первый торговый партнер. Заметим, что доля нефти и газа в российском экспорте туда ужалась до трети. В общем, друзей надо уметь выбирать, хотя иногда с таковыми просто везет — они вдруг оказываются даже сильнее, чем думалось вначале.Что же касается наших тигров с почтовых марок, то понятно, что зубы у них в полном порядке. И при таких зубах можно позволить себе и задумчиво смотреть вдаль, и нежно жмуриться, глядя на детенышей.Источник: РИА Новости

китай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

китай, новый год, тигр