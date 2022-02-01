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https://uz.sputniknews.ru/20220201/milliardy-vlojeniy-i-rabochie-mesta-kak-uzbekistan-i-rossiya-sotrudnichayut-v-energetike-22493208.html
Миллиарды вложений и рабочие места: как Узбекистан и Россия сотрудничают в энергетике
Миллиарды вложений и рабочие места: как Узбекистан и Россия сотрудничают в энергетике
Министерству энергетики Узбекистана исполняется три года. О наиболее значимых энергетических проектах при участии российской стороны – читайте в обзоре Sputnik.
2022-02-01T20:30+0500
2022-02-01T21:47+0500
экономика
узбекистан
сотрудничество
энергетика
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Узбекистан и Россия – давние партнеры в энергетической отрасли. Как стало известно на II Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в конце прошлого года, страны реализуют совместные проекты на сумму более 20 млрд долларов.Какие именно направления в области энергетики развивают страны в первую очередь? Ответ на вопрос – в материале Sputnik Узбекистан.О самых важных игрокахЕсли говорить о ключевых российских партнерах в сфере узбекистанской энергетики, то речь прежде всего идет о компании "Лукойл", с 2004 года инвестировавшей около 8 млрд долларов в развитие газового сектора в Узбекистане.В том же 2004-м республика начала сотрудничать с компанией "Газпром". Только в рамках одного проекта (проведение геологоразведки в Устюртском регионе Узбекистана) компания инвестировала 383 млн долларов с 2006-го года по 2013-й.Вклад в развитие энергетического комплекса страны вносит и АО "Зарубежнефть", совместно с АО "Андижаннефть" зарегистрировавшее предприятие Andijanpetro в 2019-м. По данным конца прошлого года, за весь период объем добычи нефти Andijanpetro составил 13 584 тонн.Также в список важных партнеров можно внести компанию "Татнефть", открывшую автозаправочный комплекс в Ташкенте, и предприятие "Силовые машины", осуществляющее модернизацию энергоблоков Сырдарьинской ТЭС.Все эти проекты можно рассматривать как поступательное развитие взаимоотношений двух стран, и оно продолжается, говорит доцент филиала Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина в городе Ташкенте Шухрат Бобохуджаев.Инвестиции помогут экспортуФинансирование проектов в Узбекистане со стороны России стимулирует и открытие новых промышленных предприятий. Например, в конце декабре прошлого года при содействии Газпрома, Росэксимбаека и ЭКСАР в Кашкадарье открылся завод Uzbekistan GTL.Планируется, что завод будет производить жидкое синтетическое топливо на сумму более 1 млрд долларов. Иными словами: вместо того, чтобы закупать топливо, Узбекистан будет производить его сам. Однако увеличение собственных мощностей и экспортного потенциала, а также способность удовлетворить потребности внутреннего рынка – это не единственные задачи, которые стоят перед Узбекистаном в энергетике, считают в экспертной среде.На сегодняшний день Узбекистану необходимо диверсифицировть энергетический баланс: снизить зависимость от газа и нарастить объемы для внутреннего пользования, а также для экспорта в Китай, который наращивает потребление газа, полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.По его мнению, помочь в достижении этих целей Узбекистану может атомная электростанция (АЭС), которая будет строиться Росатомом в Джизакской области. Оценочная стоимость возведения объекта составляет порядка 11 млрд долларов.Решатся ли водно-энергетические проблемы ЦА?Россия поддерживает и развитие гидроэнергетики Узбекистана. Так, в ноябре прошлого года приступили к строительству Пскемской гидроэлектростанции. Она станет второй по объему вырабатываемой электроэнергии после Чарвакской ГЭС. Российская государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" выдала на ее строительство кредит в 75 млн долларов. ГЭС планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году.Также Россия может помочь в урегулировании водно-энергетических конфликтов в Центральной Азии, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности РФ Станислав Митрахович.К слову, на всех возводимых проектах в будущем должен кто-то работать. Поэтому важным фактором дальнейшего развития энергетики Узбекистана является подготовка профильных специалистов, продолжает Игорь Юшков. В связи с этим возрастает роль филиалов трех российских вузов в Узбекистане по подготовке специалистов в области энергетики: МИФИ, МИСиС и Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.
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узбекистан, сотрудничество, энергетика

Миллиарды вложений и рабочие места: как Узбекистан и Россия сотрудничают в энергетике

20:30 01.02.2022 (обновлено: 21:47 01.02.2022)
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСтроительство участка газопровода
Строительство участка газопровода - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.02.2022
© Sputnik / Виталий Аньков
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Первого февраля Минэнерго Узбекистана отмечает трехлетие. Одним из важных направлений работы ведомства является сотрудничество с Россией в сфере энергетики. О наиболее значимых энергетических проектах при участии российской стороны – читайте в обзоре Sputnik.
Узбекистан и Россия – давние партнеры в энергетической отрасли. Как стало известно на II Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в конце прошлого года, страны реализуют совместные проекты на сумму более 20 млрд долларов.
Какие именно направления в области энергетики развивают страны в первую очередь? Ответ на вопрос – в материале Sputnik Узбекистан.

О самых важных игроках

Если говорить о ключевых российских партнерах в сфере узбекистанской энергетики, то речь прежде всего идет о компании "Лукойл", с 2004 года инвестировавшей около 8 млрд долларов в развитие газового сектора в Узбекистане.
В том же 2004-м республика начала сотрудничать с компанией "Газпром". Только в рамках одного проекта (проведение геологоразведки в Устюртском регионе Узбекистана) компания инвестировала 383 млн долларов с 2006-го года по 2013-й.
Вклад в развитие энергетического комплекса страны вносит и АО "Зарубежнефть", совместно с АО "Андижаннефть" зарегистрировавшее предприятие Andijanpetro в 2019-м. По данным конца прошлого года, за весь период объем добычи нефти Andijanpetro составил 13 584 тонн.
Также в список важных партнеров можно внести компанию "Татнефть", открывшую автозаправочный комплекс в Ташкенте, и предприятие "Силовые машины", осуществляющее модернизацию энергоблоков Сырдарьинской ТЭС.
Все эти проекты можно рассматривать как поступательное развитие взаимоотношений двух стран, и оно продолжается, говорит доцент филиала Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина в городе Ташкенте Шухрат Бобохуджаев.

"Заинтересованность в налаживании сотрудничества с предприятиями и организациями АО "Узбекнефтегаз" выразили завод нефтепромыслового оборудования "УНИКОМ", ПАО "Трубная металлургическая компания", ООО "Парма-Телеком", Уфимский Научно-Технический Центр, АО "РОТЕК" и многие другие", — рассказал Бобохуджаев.

Инвестиции помогут экспорту

Финансирование проектов в Узбекистане со стороны России стимулирует и открытие новых промышленных предприятий. Например, в конце декабре прошлого года при содействии Газпрома, Росэксимбаека и ЭКСАР в Кашкадарье открылся завод Uzbekistan GTL.
Планируется, что завод будет производить жидкое синтетическое топливо на сумму более 1 млрд долларов. Иными словами: вместо того, чтобы закупать топливо, Узбекистан будет производить его сам. Однако увеличение собственных мощностей и экспортного потенциала, а также способность удовлетворить потребности внутреннего рынка – это не единственные задачи, которые стоят перед Узбекистаном в энергетике, считают в экспертной среде.
На сегодняшний день Узбекистану необходимо диверсифицировть энергетический баланс: снизить зависимость от газа и нарастить объемы для внутреннего пользования, а также для экспорта в Китай, который наращивает потребление газа, полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его мнению, помочь в достижении этих целей Узбекистану может атомная электростанция (АЭС), которая будет строиться Росатомом в Джизакской области. Оценочная стоимость возведения объекта составляет порядка 11 млрд долларов.

"Пока мы видим, что Узбекистан ограничено продает газ из-за большого потребления во внутреннем рынке. АЭС позволит "высвободить" газ, и его в каких-то объемах можно экспортировать и получать прибыль", — говорит специалист.

Решатся ли водно-энергетические проблемы ЦА?

Россия поддерживает и развитие гидроэнергетики Узбекистана. Так, в ноябре прошлого года приступили к строительству Пскемской гидроэлектростанции. Она станет второй по объему вырабатываемой электроэнергии после Чарвакской ГЭС. Российская государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" выдала на ее строительство кредит в 75 млн долларов. ГЭС планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году.
Также Россия может помочь в урегулировании водно-энергетических конфликтов в Центральной Азии, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности РФ Станислав Митрахович.
"У Узбекистана есть газ, но он нуждается в воде для сельскохозяйственных и хлопковых предприятий, при этом у Таджикистана и Кыргызстана нет газа, но они имеют воду. Практика показала, что решить это можно через посредника, и им является Россия", — объясняет эксперт.
К слову, на всех возводимых проектах в будущем должен кто-то работать. Поэтому важным фактором дальнейшего развития энергетики Узбекистана является подготовка профильных специалистов, продолжает Игорь Юшков.
В связи с этим возрастает роль филиалов трех российских вузов в Узбекистане по подготовке специалистов в области энергетики: МИФИ, МИСиС и Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.
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