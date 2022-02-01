Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220201/pravooxranitelyam-tashkenta-razdali-elektroshokery--foto-22487411.html
Правоохранителям Ташкента раздали электрошокеры — фото
Правоохранителям Ташкента раздали электрошокеры — фото
В каких ситуациях их можно применять и кто производит эти устройства — читайте в материале.
2022-02-01T16:37+0500
2022-02-01T16:40+0500
общество
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1327/14/13271451_0:34:2972:1706_1920x0_80_0_0_c9ce7cfa5a4850d7d72671700483e865.jpg
ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента начали использовать электрошокеры. Электрошокеры столичные правоохранители могут применять в качестве альтернативы табельному огнестрельному оружию.Однако есть строгий порядок их применения. Когда можно использовать электрошокеры:Большинство сотрудников ГУВД уже прошли спецкурсы по применению электрошокеров и получили сертификаты.Читайте также:
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1327/14/13271451_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_46220f638687e180214230a0996c3a39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент

Правоохранителям Ташкента раздали электрошокеры — фото

16:37 01.02.2022 (обновлено: 16:40 01.02.2022)
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота инспектора, иллюстративное фото
Работа инспектора, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.02.2022
© Sputnik / Алексей Сухоруков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Производителем и поставщиком устройств выступила российская компания "Мартъ".
ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента начали использовать электрошокеры.
© ГУВД г. ТашкентаЭлектрошокер
Электрошокер - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.02.2022
Электрошокер
© ГУВД г. Ташкента
Электрошокеры столичные правоохранители могут применять в качестве альтернативы табельному огнестрельному оружию.
Однако есть строгий порядок их применения.
Когда можно использовать электрошокеры:
при отражении нападения на гражданина или сотрудника органа внутренних дел;
при пресечении преступления или административного правонарушения;
при пресечении сопротивления, оказываемого сотруднику органа внутренних дел;
при задержании лица, застигнутого при совершении преступления или сразу же после его совершения, пытающегося скрыться;
при задержании лица, если это лицо может оказать вооруженное сопротивление;
при доставлении, конвоировании и охране задержанных лиц и лиц, заключенных под стражу, подвергнутых административному аресту, а также в целях пресечения попытки побега, причинения вреда окружающим или себе;
при освобождении насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных участков;
при пресечении массовых беспорядков и иных противоправных действий, угрожающих жизни и здоровью граждан, общественной безопасности;
при защите охраняемых объектов, блокировании движения групп граждан, совершающих противоправные действия.
Большинство сотрудников ГУВД уже прошли спецкурсы по применению электрошокеров и получили сертификаты.
Читайте также:
Узбекских следователей оснастили чемоданчиком для сбора улик >>
В Ташкенте у подростков изъяли холодное оружие и электрошокер >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский