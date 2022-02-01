Общество
Правоохранителям Ташкента раздали электрошокеры — фото
16:37 01.02.2022 (обновлено: 16:40 01.02.2022)
© Sputnik / Алексей Сухоруков/
Производителем и поставщиком устройств выступила российская компания "Мартъ".
ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента начали использовать электрошокеры.
© ГУВД г. ТашкентаЭлектрошокер
Электрошокер
© ГУВД г. Ташкента
Электрошокеры столичные правоохранители могут применять в качестве альтернативы табельному огнестрельному оружию.
Однако есть строгий порядок их применения.
Когда можно использовать электрошокеры:
при отражении нападения на гражданина или сотрудника органа внутренних дел;
при пресечении преступления или административного правонарушения;
при пресечении сопротивления, оказываемого сотруднику органа внутренних дел;
при задержании лица, застигнутого при совершении преступления или сразу же после его совершения, пытающегося скрыться;
при задержании лица, если это лицо может оказать вооруженное сопротивление;
при доставлении, конвоировании и охране задержанных лиц и лиц, заключенных под стражу, подвергнутых административному аресту, а также в целях пресечения попытки побега, причинения вреда окружающим или себе;
при освобождении насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных участков;
при пресечении массовых беспорядков и иных противоправных действий, угрожающих жизни и здоровью граждан, общественной безопасности;
при защите охраняемых объектов, блокировании движения групп граждан, совершающих противоправные действия.
Большинство сотрудников ГУВД уже прошли спецкурсы по применению электрошокеров и получили сертификаты.
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