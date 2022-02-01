https://uz.sputniknews.ru/20220201/pravooxranitelyam-tashkenta-razdali-elektroshokery--foto-22487411.html

Правоохранителям Ташкента раздали электрошокеры — фото

Правоохранителям Ташкента раздали электрошокеры — фото

В каких ситуациях их можно применять и кто производит эти устройства — читайте в материале.

2022-02-01T16:37+0500

2022-02-01T16:37+0500

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общество

ташкент

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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента начали использовать электрошокеры. Электрошокеры столичные правоохранители могут применять в качестве альтернативы табельному огнестрельному оружию.Однако есть строгий порядок их применения. Когда можно использовать электрошокеры:Большинство сотрудников ГУВД уже прошли спецкурсы по применению электрошокеров и получили сертификаты.Читайте также:

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