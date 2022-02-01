https://uz.sputniknews.ru/20220201/prezident-armenii-ushel-v-otstavku-22480443.html
Президент Армении ушел в отставку
Президент Армении ушел в отставку
О своей отставке действующий глава государства Армен Саркисян заявил 23 января. В течение всей прошедшей недели он не отозвал прошение об уходе.
2022-02-01T12:45+0500
2022-02-01T12:45+0500
2022-02-01T12:49+0500
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президент
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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян завершает свои полномочия. Соответствующий протокол подписал спикер парламента страны Ален Симонян. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу парламента."Принимая за основу заявление об отставке президента и руководствуясь требованиями статьи 142 Конституции, а также части 1 статьи 147 и пункта 2 части 2 Регламента парламента, считаю полномочия президента Армена Саркисяна завершенными", - информируется в документе.О своей отставке Армен Саркисян заявил 23 января. В течение всей прошедшей недели он не отозвал прошение об уходе.Исполняющим обязанности главы государства назначен спикер парламента Ален Симонян. Теперь у депутатов есть от 25 до 35 дней, чтобы выбрать нового президента. Кандидатов на пост могут предложить власть и оппозиция. Для этого сторонам необходимо заручиться четвертью голосов депутатов.
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армения, президент
Президент Армении ушел в отставку
12:45 01.02.2022 (обновлено: 12:49 01.02.2022)
О своем уходе с поста главы государства Армен Саркисян заявил 23 января. В течение всей прошедшей недели он не отозвал прошение об уходе.
ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik.
Президент Армении Армен Саркисян завершает свои полномочия. Соответствующий протокол подписал спикер парламента страны Ален Симонян. Об этом сообщает Sputnik Армения
со ссылкой на пресс-службу парламента.
"Принимая за основу заявление об отставке президента и руководствуясь требованиями статьи 142 Конституции, а также части 1 статьи 147 и пункта 2 части 2 Регламента парламента, считаю полномочия президента Армена Саркисяна завершенными", - информируется в документе.
О своей отставке Армен Саркисян заявил 23 января. В течение всей прошедшей недели он не отозвал прошение об уходе.
Исполняющим обязанности главы государства назначен спикер парламента Ален Симонян. Теперь у депутатов есть от 25 до 35 дней, чтобы выбрать нового президента. Кандидатов на пост могут предложить власть и оппозиция. Для этого сторонам необходимо заручиться четвертью голосов депутатов.