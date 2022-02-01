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https://uz.sputniknews.ru/20220201/prezident-poruchil-otsenit-kachestvo-jizni-naseleniya-po-spetsialnomu-indeksu-22489045.html
Президент поручил оценить качество жизни населения по специальному Индексу
Президент поручил оценить качество жизни населения по специальному Индексу
В ряде махаллей Ташкента провели пилотный опрос населения с тем, чтобы вычислить индекс человеческого достоинства. На какие вопросы отвечали жители?
2022-02-01T17:37+0500
2022-02-01T17:37+0500
общество
ташкент
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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. В Ташкенте изучили уровень жизни населения в разрезе махаллей для того, чтобы вычислить индекс человеческого достоинства.Для этого провели опрос в махаллях Чиланзарского, Учтепинского, Сергелийского и Юнусабадского районов. Жители рассказали о том, какие сферы требуют наибольшего внимания и в чем они ощущают потребность.Специалисты оценили качество жизни населения, образованность и продолжительность жизни.Результаты опроса презентовали президенту, предложив охватить исследованием все махалли столицы и по итогам усилить работу в том или ином направлении.Президент поручил создать в столичном хокимияте аналитический центр и программный продукт. При этом глава государства рекомендовать обсудить проект Индекса со специалистами, доработать его, обучить руководителей секторов работе с ним, чтобы в корне изменить их стиль работы.
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Президент поручил оценить качество жизни населения по специальному Индексу

17:37 01.02.2022
В Сергели открыли новый гузар махалли "Софдил"
В Сергели открыли новый гузар махалли Софдил - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.02.2022
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В ряде махаллей Ташкента провели пилотный опрос населения с тем, чтобы вычислить индекс человеческого достоинства. На какие вопросы отвечали жители?
ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. В Ташкенте изучили уровень жизни населения в разрезе махаллей для того, чтобы вычислить индекс человеческого достоинства.
Для этого провели опрос в махаллях Чиланзарского, Учтепинского, Сергелийского и Юнусабадского районов. Жители рассказали о том, какие сферы требуют наибольшего внимания и в чем они ощущают потребность.
Специалисты оценили качество жизни населения, образованность и продолжительность жизни.
Результаты опроса презентовали президенту, предложив охватить исследованием все махалли столицы и по итогам усилить работу в том или ином направлении.
Президент поручил создать в столичном хокимияте аналитический центр и программный продукт.
Работать в разрезе махаллей непросто, мы берем на себя большую ответственность. Эта система должна показать, какая махалля, какая улица требуют внимания в первую очередь. Все меры должны основываться на учете мнения общественности, проводиться после утверждения местными кенгашами, организованно.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
При этом глава государства рекомендовать обсудить проект Индекса со специалистами, доработать его, обучить руководителей секторов работе с ним, чтобы в корне изменить их стиль работы.
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