https://uz.sputniknews.ru/20220201/prezident-poruchil-otsenit-kachestvo-jizni-naseleniya-po-spetsialnomu-indeksu-22489045.html

Президент поручил оценить качество жизни населения по специальному Индексу

Президент поручил оценить качество жизни населения по специальному Индексу

В ряде махаллей Ташкента провели пилотный опрос населения с тем, чтобы вычислить индекс человеческого достоинства. На какие вопросы отвечали жители?

2022-02-01T17:37+0500

2022-02-01T17:37+0500

2022-02-01T17:37+0500

общество

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/902/29/9022981_0:73:1006:639_1920x0_80_0_0_2afea0349130c6e5f04736d2ce29ecd8.jpg

ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. В Ташкенте изучили уровень жизни населения в разрезе махаллей для того, чтобы вычислить индекс человеческого достоинства.Для этого провели опрос в махаллях Чиланзарского, Учтепинского, Сергелийского и Юнусабадского районов. Жители рассказали о том, какие сферы требуют наибольшего внимания и в чем они ощущают потребность.Специалисты оценили качество жизни населения, образованность и продолжительность жизни.Результаты опроса презентовали президенту, предложив охватить исследованием все махалли столицы и по итогам усилить работу в том или ином направлении.Президент поручил создать в столичном хокимияте аналитический центр и программный продукт. При этом глава государства рекомендовать обсудить проект Индекса со специалистами, доработать его, обучить руководителей секторов работе с ним, чтобы в корне изменить их стиль работы.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент