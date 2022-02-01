https://uz.sputniknews.ru/20220201/prezident-poruchil-otsenit-kachestvo-jizni-naseleniya-po-spetsialnomu-indeksu-22489045.html
Президент поручил оценить качество жизни населения по специальному Индексу
Президент поручил оценить качество жизни населения по специальному Индексу
В ряде махаллей Ташкента провели пилотный опрос населения с тем, чтобы вычислить индекс человеческого достоинства. На какие вопросы отвечали жители?
2022-02-01T17:37+0500
2022-02-01T17:37+0500
2022-02-01T17:37+0500
общество
ташкент
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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. В Ташкенте изучили уровень жизни населения в разрезе махаллей для того, чтобы вычислить индекс человеческого достоинства.Для этого провели опрос в махаллях Чиланзарского, Учтепинского, Сергелийского и Юнусабадского районов. Жители рассказали о том, какие сферы требуют наибольшего внимания и в чем они ощущают потребность.Специалисты оценили качество жизни населения, образованность и продолжительность жизни.Результаты опроса презентовали президенту, предложив охватить исследованием все махалли столицы и по итогам усилить работу в том или ином направлении.Президент поручил создать в столичном хокимияте аналитический центр и программный продукт. При этом глава государства рекомендовать обсудить проект Индекса со специалистами, доработать его, обучить руководителей секторов работе с ним, чтобы в корне изменить их стиль работы.
ташкент
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент
Президент поручил оценить качество жизни населения по специальному Индексу
В ряде махаллей Ташкента провели пилотный опрос населения с тем, чтобы вычислить индекс человеческого достоинства. На какие вопросы отвечали жители?
ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. В Ташкенте изучили уровень жизни населения в разрезе махаллей для того, чтобы вычислить индекс человеческого достоинства.
Для этого провели опрос в махаллях Чиланзарского, Учтепинского, Сергелийского и Юнусабадского районов. Жители рассказали о том, какие сферы требуют наибольшего внимания и в чем они ощущают потребность.
Специалисты оценили качество жизни населения, образованность и продолжительность жизни.
Результаты опроса презентовали президенту, предложив охватить исследованием все махалли столицы и по итогам усилить работу в том или ином направлении.
Президент поручил создать в столичном хокимияте аналитический центр и программный продукт.
Работать в разрезе махаллей непросто, мы берем на себя большую ответственность. Эта система должна показать, какая махалля, какая улица требуют внимания в первую очередь. Все меры должны основываться на учете мнения общественности, проводиться после утверждения местными кенгашами, организованно.
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
При этом глава государства рекомендовать обсудить проект Индекса со специалистами, доработать его, обучить руководителей секторов работе с ним, чтобы в корне изменить их стиль работы.