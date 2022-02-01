https://uz.sputniknews.ru/20220201/uzbekistan---odin-iz-liderov-po-zakupke-elektrichestva-v-tadjikistane-22474848.html

Узбекистан - один из лидеров по закупке электричества в Таджикистане

Узбекистан - один из лидеров по закупке электричества в Таджикистане

Республика закупила у соседа 1 млрд кВт/ч электричества и потратила на это свыше $23 млн.

2022-02-01T08:00+0500

2022-02-01T08:00+0500

2022-02-01T08:00+0500

общество

электроэнергия

узбекистан

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Одной из двух стран, закупивших основную часть экспортируемой электроэнергии у Таджикистана, стал Узбекистан. Об этом во время пресс-конференции накануне заявил таджикский министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума.Как сообщает SputnikТаджикистан, наибольшую сумму за импорт таджикской электроэнергии заплатил в 2021 году Афганистан – 1 млрд кВт/ч электричества обошлась стране в $55 млн.Узбекистан также закупил у Таджикистана 1 млрд кВт/ч электроэнергии и заплатил за это свыше $23 млн.Всего Таджикистан экспортировал в 2021 году почти 2,5 млрд кВт/ч электричества, что на 900 млн кВт/ч больше, чем в предыдущем году.По данным Министерства энергетики республики, за год страна увеличила производство ресурсов на 4,3%, в том числе благодаря ремонту энергетической инфраструктуры.Читайте также: Какие реформы анонсировал Мирзиёев в энергосистеме Узбекистана

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электроэнергия, узбекистан, таджикистан