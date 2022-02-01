https://uz.sputniknews.ru/20220201/uzbekistantsy-razygrali-ulybayuschegosya-shef-povara-buraka--video-22477550.html

Узбекистанцы разыграли "улыбающегося" шеф-повара Бурака — видео

Узбекистанцы разыграли "улыбающегося" шеф-повара Бурака — видео

Его же приемом. Знаменитый "улыбающийся" шеф-повар этого не ожидал и испугался. Как это было — в видео.

2022-02-01T10:47+0500

2022-02-01T10:47+0500

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узбекистанцы

шеф-повар

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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Не успел звезда TikTok Бурак Оздемир приехать в Узбекистан, как его тут же разыграли.Забавным видео турецкий шеф-повар поделился в своем Instagram.Интересно, что разыграли Бурака его же приемом: как правило, такие неловкие ситуации создает сам молодой человек.Так произошло, например, с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.Походя к нему, Бурак сделал вид, что гигантское блюдо сейчас вот-вот выпадет из рук. Кадыров испугался. Однако быстро понял, что это шутка, и засмеялся.Бурак Оздемир известен своей улыбкой, с которой он готовит гигантские блюда. У него есть еще одна "фишка" — во время готовки он смотрит только на камеру.Недавно 26-летний Бурак стал самым богатым шеф-поваром в TikTok с доходом в 11 миллионов долларов.

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узбекистанцы, шеф-повар, узбекистан