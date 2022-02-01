https://uz.sputniknews.ru/20220201/v-bishkeke-mujchina-spalil-shest-avtomobiley-chto-s-nim-stalo-22487805.html

В Бишкеке мужчина спалил шесть автомобилей: что с ним стало

В Бишкеке мужчина спалил шесть автомобилей: что с ним стало

По данным УВД, инцидент произошел в ночь с 30 на 31 января на пересечении улиц Ахунбаева и Абая.

2022-02-01T16:35+0500

2022-02-01T16:35+0500

2022-02-01T16:43+0500

в мире

бишкек

автомобили

поджог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/598/86/5988612_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_8fb51981bf66cd331e5138678eaab24d.jpg

ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. В Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в поджоге семи автомобилей, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу УВД Октябрьского района города.Ранее в МЧС Кыргызстана заявили о том, что в столице минувшей ночью сгорели восемь машин.Семь автомобилей сгорели в результате взрыва на дороге "Самарканд-Гузор" >>По данным УВД, один из инцидентов произошел 31 января на пересечении улиц Ахунбаева и Абая. По словам очевидца, неизвестные люди подожгли Mercedes-Benz Sprinter, припаркованный на улице Ахунбаева, а затем скрылись с места преступления.Помимо этого, в ночь с 30 на 31 января в разных районах Бишкека были также подожжены шесть других автомобилей. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника по горячим следам. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение чужого имущества". В настоящее время по делу назначены все необходимые экспертизы.Читайте также:В Навои сгорел автомобиль после взрыва газового баллона >>Сильный пожар на автозаправке произошел в Ташкентской области - видео >>

бишкек

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

бишкек, автомобили, поджог