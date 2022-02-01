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В Бишкеке мужчина спалил шесть автомобилей: что с ним стало
В Бишкеке мужчина спалил шесть автомобилей: что с ним стало
По данным УВД, инцидент произошел в ночь с 30 на 31 января на пересечении улиц Ахунбаева и Абая.
2022-02-01T16:35+0500
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в мире
бишкек
автомобили
поджог
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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. В Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в поджоге семи автомобилей, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу УВД Октябрьского района города.Ранее в МЧС Кыргызстана заявили о том, что в столице минувшей ночью сгорели восемь машин.Семь автомобилей сгорели в результате взрыва на дороге "Самарканд-Гузор" &gt;&gt;По данным УВД, один из инцидентов произошел 31 января на пересечении улиц Ахунбаева и Абая. По словам очевидца, неизвестные люди подожгли Mercedes-Benz Sprinter, припаркованный на улице Ахунбаева, а затем скрылись с места преступления.Помимо этого, в ночь с 30 на 31 января в разных районах Бишкека были также подожжены шесть других автомобилей. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника по горячим следам. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение чужого имущества". В настоящее время по делу назначены все необходимые экспертизы.Читайте также:В Навои сгорел автомобиль после взрыва газового баллона &gt;&gt;Сильный пожар на автозаправке произошел в Ташкентской области - видео &gt;&gt;
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бишкек, автомобили, поджог

В Бишкеке мужчина спалил шесть автомобилей: что с ним стало

16:35 01.02.2022 (обновлено: 16:43 01.02.2022)
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По данным УВД, инцидент произошел в ночь с 30 на 31 января на пересечении улиц Ахунбаева и Абая.
ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. В Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в поджоге семи автомобилей, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу УВД Октябрьского района города.
Ранее в МЧС Кыргызстана заявили о том, что в столице минувшей ночью сгорели восемь машин.
Семь автомобилей сгорели в результате взрыва на дороге "Самарканд-Гузор" >>
По данным УВД, один из инцидентов произошел 31 января на пересечении улиц Ахунбаева и Абая. По словам очевидца, неизвестные люди подожгли Mercedes-Benz Sprinter, припаркованный на улице Ахунбаева, а затем скрылись с места преступления.
Помимо этого, в ночь с 30 на 31 января в разных районах Бишкека были также подожжены шесть других автомобилей. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника по горячим следам. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение чужого имущества".
В настоящее время по делу назначены все необходимые экспертизы.
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