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https://uz.sputniknews.ru/20220201/v-uzbekistane-razyasnili-kak-teper-platit-za-vodu-bez-schetchika-22486541.html
В Узбекистане разъяснили как теперь платить за воду без счетчика
В Узбекистане разъяснили как теперь платить за воду без счетчика
Из нормативов по установлению тарифов на воду исключили несколько пунктов. Как это отразится на конечной цене для потребителя?
2022-02-01T16:05+0500
2022-02-01T16:05+0500
общество
узбекистан
цена
счетчик
тарифы
вода
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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. В акционерном обществе "Узсувтаъминот" дали разъяснение по унифицированным нормативам потребления питьевой воды для абонентов, не имеющих счетчиков, которые начали действовать с 1 февраля 2022 года.Сделано это на примере Ташкента и Ташкентской области. Как отмечается, теперь в многоквартирных и частных домах применяется единая норма потребления питьевой воды в 350 литров в сутки. До сегодняшнего дня она была равна 330 и 389 литрам в сутки соответственно.Новые нормативы исключают эти пункты, кроме того, что касается полива — он уменьшен до 15 литров.Отмечается, что нововведение позволит уменьшить расходы на водопотребление, а также повысить прозрачность самой системы расчета для потребителей.Так, по унифицированным нормативам и действующим с 24 января 2021 года тарифам по Ташкенту, в месяц получается:По унифицированным нормативам и действующим с 7 января 2021 года тарифам по Ташкентской области, в месяц получается:в частных домах:Там еще раз напомнили о выгоде от установки водяных счетчиков. Они позволят сократить расходы за потребление воды минимум в два раза, говорится в сообщении.Ранее сообщалось об утверждении новых тарифов на услуги питьевого водоснабжения и канализации за 1 куб/м для абонентов имеющих водомеры. Оплата этих услуг возросла в среднем на 1,9 процента.
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узбекистан, цена, счетчик, тарифы, вода

В Узбекистане разъяснили как теперь платить за воду без счетчика

16:05 01.02.2022
© СС0 / Unsplash / mrjn PhotographyСтекающая вода, иллюстративное фото
Стекающая вода, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.02.2022
© СС0 / Unsplash / mrjn Photography
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Из нормативов по установлению тарифов за пользование питьевой водой исключили несколько пунктов. Как это отразится на конечно цене для потребителя — в нашем обзоре.
ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. В акционерном обществе "Узсувтаъминот" дали разъяснение по унифицированным нормативам потребления питьевой воды для абонентов, не имеющих счетчиков, которые начали действовать с 1 февраля 2022 года.
Сделано это на примере Ташкента и Ташкентской области. Как отмечается, теперь в многоквартирных и частных домах применяется единая норма потребления питьевой воды в 350 литров в сутки. До сегодняшнего дня она была равна 330 и 389 литрам в сутки соответственно.
“Кроме того, имелись нормативы по автомашине — 100 литров, для домашних животных — от 8 до 65 литров, а также для полива земли (тротуары и огороды) — 36 литров за каждый квадратный метр земли в поливной сезон”, — напомнили в организации.
Новые нормативы исключают эти пункты, кроме того, что касается полива — он уменьшен до 15 литров.
Отмечается, что нововведение позволит уменьшить расходы на водопотребление, а также повысить прозрачность самой системы расчета для потребителей.
Так, по унифицированным нормативам и действующим с 24 января 2021 года тарифам по Ташкенту, в месяц получается:
в многоквартирных домах на человека – 17 033 сума (было 16 060 сумов);
в частных домах на человека – 12 242 сума (было 13 607 сумов);
полив земли (тротуары и огороды) за 10 кв.м. – 3 190 сумов (было 7 680 сумов).
По унифицированным нормативам и действующим с 7 января 2021 года тарифам по Ташкентской области, в месяц получается:
для пользователей уличных колонок на человека – 2 243 сума (было 8 973 сума);
в многоквартирных домах на человека – 29 276 сумов (было 33 458 сумов);
в частных домах:
с канализацией на человека – 23 687 сумов (было 36 094 сума);
без канализации на человека – 15 703 сума (было 17 946 сумов);
полив земли (тротуары и огороды) за 10 кв.м. – 6 730 сумов (было 13 511 сумов).
“По старым нормативам также приходилось платить за автомашину 4 200 сумов, для домашних животных от 168 сумов до 1 365 сумов, по новым нормативам оплата за них не предусмотрена”, — отмечают в компании.
Там еще раз напомнили о выгоде от установки водяных счетчиков. Они позволят сократить расходы за потребление воды минимум в два раза, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось об утверждении новых тарифов на услуги питьевого водоснабжения и канализации за 1 куб/м для абонентов имеющих водомеры. Оплата этих услуг возросла в среднем на 1,9 процента.
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