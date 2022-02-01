https://uz.sputniknews.ru/20220201/v-uzbekistane-razyasnili-kak-teper-platit-za-vodu-bez-schetchika-22486541.html

В Узбекистане разъяснили как теперь платить за воду без счетчика

В Узбекистане разъяснили как теперь платить за воду без счетчика

Из нормативов по установлению тарифов на воду исключили несколько пунктов. Как это отразится на конечной цене для потребителя?

2022-02-01T16:05+0500

2022-02-01T16:05+0500

2022-02-01T16:05+0500

общество

узбекистан

цена

счетчик

тарифы

вода

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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. В акционерном обществе "Узсувтаъминот" дали разъяснение по унифицированным нормативам потребления питьевой воды для абонентов, не имеющих счетчиков, которые начали действовать с 1 февраля 2022 года.Сделано это на примере Ташкента и Ташкентской области. Как отмечается, теперь в многоквартирных и частных домах применяется единая норма потребления питьевой воды в 350 литров в сутки. До сегодняшнего дня она была равна 330 и 389 литрам в сутки соответственно.Новые нормативы исключают эти пункты, кроме того, что касается полива — он уменьшен до 15 литров.Отмечается, что нововведение позволит уменьшить расходы на водопотребление, а также повысить прозрачность самой системы расчета для потребителей.Так, по унифицированным нормативам и действующим с 24 января 2021 года тарифам по Ташкенту, в месяц получается:По унифицированным нормативам и действующим с 7 января 2021 года тарифам по Ташкентской области, в месяц получается:в частных домах:Там еще раз напомнили о выгоде от установки водяных счетчиков. Они позволят сократить расходы за потребление воды минимум в два раза, говорится в сообщении.Ранее сообщалось об утверждении новых тарифов на услуги питьевого водоснабжения и канализации за 1 куб/м для абонентов имеющих водомеры. Оплата этих услуг возросла в среднем на 1,9 процента.

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узбекистан, цена, счетчик, тарифы, вода