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Фото: Пекин накануне Олимпиады-2022
Фото: Пекин накануне Олимпиады-2022
До старта зимних Олимпийских игр в Пекине-2022 осталось всего два дня. Как сегодня выглядит олимпийская столица - в фотоподборке Sputnik.
2022-02-02T22:00+0500
2022-02-02T22:00+0500
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фото, мультимедиа , китай, олимпиада
Фото: Пекин накануне Олимпиады-2022
До старта зимних Олимпийских игр в Пекине-2022 осталось всего два дня. Большинство спортсменов уже прибыли в Олимпийскую деревню, заканчиваются последние приготовления. Как сегодня выглядит олимпийская столица — в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанк Олимпийская башня в Олимпийском парке в Пекине.
Олимпийская башня в Олимпийском парке в Пекине.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк
Доска объявлений в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Доска объявлений в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанк Обработка отеля в олимпийской зоне после эвакуации постояльца с COVID-19 в Пекине.
Обработка отеля в олимпийской зоне после эвакуации постояльца с COVID-19 в Пекине.
© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанк
Кабины для сна в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Кабины для сна в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк
Робот-собака на территории пресс-центра зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Робот-собака на территории пресс-центра зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанк Медицинские сотрудники в защитных костюмах перевозят журналиста с положительным тестом на CoVID-19 в карантинный отель в Пекине.
Медицинские сотрудники в защитных костюмах перевозят журналиста с положительным тестом на CoVID-19 в карантинный отель в Пекине.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк
Магазин официальной продукции в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Магазин официальной продукции в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк
Главный пресс-центр зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Главный пресс-центр зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк
Украшенный к китайскому Новому году парк Храма Земли в Пекине.
Украшенный к китайскому Новому году парк Храма Земли в Пекине.
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк
Пресс-центр зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Пресс-центр зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанк
Роботизированная система подачи еды в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Роботизированная система подачи еды в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк Медицинский сотрудник в защитном костюме в аэропорту "Шоуду" в Пекине.
Медицинский сотрудник в защитном костюме в аэропорту "Шоуду" в Пекине.