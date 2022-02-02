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Фото: Пекин накануне Олимпиады-2022
Фото: Пекин накануне Олимпиады-2022
До старта зимних Олимпийских игр в Пекине-2022 осталось всего два дня. Как сегодня выглядит олимпийская столица - в фотоподборке Sputnik.
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фото, мультимедиа , китай, олимпиада

Фото: Пекин накануне Олимпиады-2022

22:00 02.02.2022
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До старта зимних Олимпийских игр в Пекине-2022 осталось всего два дня. Большинство спортсменов уже прибыли в Олимпийскую деревню, заканчиваются последние приготовления. Как сегодня выглядит олимпийская столица — в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкОлимпийская башня в Олимпийском парке в Пекине.
Олимпийская башня в Олимпийском парке в Пекине - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik / Alexander Vilf
/
Перейти в фотобанк
Олимпийская башня в Олимпийском парке в Пекине.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Доска объявлений в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Доска объявлений в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Доска объявлений в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкОбработка отеля в олимпийской зоне после эвакуации постояльца с COVID-19 в Пекине.
Обработка отеля в олимпийской зоне после эвакуации постояльца с COVID-19 в Пекине - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik / Alexander Vilf
/
Перейти в фотобанк
Обработка отеля в олимпийской зоне после эвакуации постояльца с COVID-19 в Пекине.
© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанк

Кабины для сна в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Кабины для сна в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexander Vilf
/
Перейти в фотобанк

Кабины для сна в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк

Робот-собака на территории пресс-центра зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Робот-собака на территории пресс-центра зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Anna Ratkoglo
/
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Робот-собака на территории пресс-центра зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в защитных костюмах перевозят журналиста с положительным тестом на CoVID-19 в карантинный отель в Пекине.
Медицинские сотрудники в защитных костюмах перевозят журналиста с положительным тестом на CoVID-19 в карантинный отель в Пекине - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik / Alexey Filippov
/
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Медицинские сотрудники в защитных костюмах перевозят журналиста с положительным тестом на CoVID-19 в карантинный отель в Пекине.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Магазин официальной продукции в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Магазин официальной продукции в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Перейти в фотобанк

Магазин официальной продукции в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Главный пресс-центр зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Главный пресс-центр зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Главный пресс-центр зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк

Украшенный к китайскому Новому году парк Храма Земли в Пекине.

Украшенный к китайскому Новому году парк Храма Земли в Пекине. - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Anna Ratkoglo
/
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Украшенный к китайскому Новому году парк Храма Земли в Пекине.

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк

Пресс-центр зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Пресс-центр зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Anna Ratkoglo
/
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Пресс-центр зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

© Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанк

Роботизированная система подачи еды в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Роботизированная система подачи еды в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Alexander Vilf
/
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Роботизированная система подачи еды в главном пресс-центре зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в защитном костюме в аэропорту "Шоуду" в Пекине.
Медицинский сотрудник в защитном костюме в аэропорту Шоуду в Пекине - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Медицинский сотрудник в защитном костюме в аэропорту "Шоуду" в Пекине.
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