Фото: Пекин накануне Олимпиады-2022

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До старта зимних Олимпийских игр в Пекине-2022 осталось всего два дня. Большинство спортсменов уже прибыли в Олимпийскую деревню, заканчиваются последние приготовления. Как сегодня выглядит олимпийская столица — в фотоподборке Sputnik.