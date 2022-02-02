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В прямом эфире узбекского ТВ показали эротику — видео
В прямом эфире узбекского ТВ показали эротику — видео
Зрители пришли в шок. Соцсети буквально взорвались. Что показали по ТВ и какое наказание понес телеканал — читайте в материале.
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В Узбекистане уволили сотрудника телеканала "Кинотеатр" национальной телерадиокомпании (НТРК) после того, как он пропустил в эфир эротическую сцену.Это был откровенный кадр из американо-британского приключенческого фильма "Баунти".Накануне в соцсетях разгорелся настоящий спор из-за этого. Пользователи пожаловались на сомнительный контент и потребовали руководство телеканала обратить внимание на этот момент.Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) сообщило, что проводит предварительное расследование по данному факту.Кроме того, один из руководителей "Кинотеатра" получил выговор.По данным пресс-службы, художественный совет канала при участии экспертов также определил организационные, творческие и технические меры по предотвращению подобных случаев в будущем.Это не первый подобный случай на узбекском телевидении. В июле 2018 года ташкентский телеканал Sevimli ("Любимый") получил предупреждение за демонстрацию в эфире американского фильма "Красотки на всю голову", содержащего эротические сцены.Читайте также:Ведущая узбекского ТВ упала в обморок в прямом эфире — видео &gt;&gt;
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В прямом эфире узбекского ТВ показали эротику — видео

11:32 02.02.2022 (обновлено: 11:40 02.02.2022)
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкПульт от телевизора
Пульт от телевизора - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.02.2022
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Что стало с сотрудником, "прозевавшим" запрещенный контент в прямом эфире, и какое наказание понесло руководство телеканала — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В Узбекистане уволили сотрудника телеканала "Кинотеатр" национальной телерадиокомпании (НТРК) после того, как он пропустил в эфир эротическую сцену.
Это был откровенный кадр из американо-британского приключенческого фильма "Баунти".
"Баунти"

Фильм режиссёра Роджера Дональдсона был снят в 1984 году по мотивам приключенческо-исторического романа Ричарда Хьюга "Капитан Блай и мистер Кристиан".

В том же году лента была номинирована на "Золотую пальмовую ветвь" кинофестиваля в Каннах.

В главной роли снялся Мэл Гибсон, для которого эта картина стала дебютной в Голливуде. Его партнерами стали Энтони Хопкинс, Лоренс Оливье, Дэниел Дэй-Льюис.

Накануне в соцсетях разгорелся настоящий спор из-за этого. Пользователи пожаловались на сомнительный контент и потребовали руководство телеканала обратить внимание на этот момент.
Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) сообщило, что проводит предварительное расследование по данному факту.
"В результате проверки телеканала расторг трудовой договор с сотрудником, который отвечал за группу подготовки к эфиру", — сообщили в АИМК.
Кроме того, один из руководителей "Кинотеатра" получил выговор.
По данным пресс-службы, художественный совет канала при участии экспертов также определил организационные, творческие и технические меры по предотвращению подобных случаев в будущем.
Это не первый подобный случай на узбекском телевидении. В июле 2018 года ташкентский телеканал Sevimli ("Любимый") получил предупреждение за демонстрацию в эфире американского фильма "Красотки на всю голову", содержащего эротические сцены.
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