В прямом эфире узбекского ТВ показали эротику — видео

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В Узбекистане уволили сотрудника телеканала "Кинотеатр" национальной телерадиокомпании (НТРК) после того, как он пропустил в эфир эротическую сцену.Это был откровенный кадр из американо-британского приключенческого фильма "Баунти".Накануне в соцсетях разгорелся настоящий спор из-за этого. Пользователи пожаловались на сомнительный контент и потребовали руководство телеканала обратить внимание на этот момент.Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) сообщило, что проводит предварительное расследование по данному факту.Кроме того, один из руководителей "Кинотеатра" получил выговор.По данным пресс-службы, художественный совет канала при участии экспертов также определил организационные, творческие и технические меры по предотвращению подобных случаев в будущем.Это не первый подобный случай на узбекском телевидении. В июле 2018 года ташкентский телеканал Sevimli ("Любимый") получил предупреждение за демонстрацию в эфире американского фильма "Красотки на всю голову", содержащего эротические сцены.Читайте также:Ведущая узбекского ТВ упала в обморок в прямом эфире — видео >>
Что стало с сотрудником, "прозевавшим" запрещенный контент в прямом эфире, и какое наказание понесло руководство телеканала — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В Узбекистане уволили сотрудника телеканала "Кинотеатр" национальной телерадиокомпании (НТРК) после того, как он пропустил в эфир эротическую сцену.
Это был откровенный кадр из американо-британского приключенческого фильма "Баунти".
"Баунти"
Фильм режиссёра Роджера Дональдсона был снят в 1984 году по мотивам приключенческо-исторического романа Ричарда Хьюга "Капитан Блай и мистер Кристиан".
В том же году лента была номинирована на "Золотую пальмовую ветвь" кинофестиваля в Каннах.
В главной роли снялся Мэл Гибсон, для которого эта картина стала дебютной в Голливуде. Его партнерами стали Энтони Хопкинс, Лоренс Оливье, Дэниел Дэй-Льюис.
Накануне в соцсетях разгорелся настоящий спор из-за этого. Пользователи пожаловались на сомнительный контент и потребовали руководство телеканала обратить внимание на этот момент.
Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) сообщило, что проводит предварительное расследование по данному факту.
"В результате проверки телеканала расторг трудовой договор с сотрудником, который отвечал за группу подготовки к эфиру", —сообщили в АИМК.
Кроме того, один из руководителей "Кинотеатра" получил выговор.
По данным пресс-службы, художественный совет канала при участии экспертов также определил организационные, творческие и технические меры по предотвращению подобных случаев в будущем.
Это не первый подобный случай на узбекском телевидении. В июле 2018 года ташкентский телеканал Sevimli ("Любимый") получил предупреждение за демонстрацию в эфире американского фильма "Красотки на всю голову", содержащего эротические сцены.