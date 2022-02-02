В прямом эфире узбекского ТВ показали эротику — видео

Фильм режиссёра Роджера Дональдсона был снят в 1984 году по мотивам приключенческо-исторического романа Ричарда Хьюга "Капитан Блай и мистер Кристиан".

В том же году лента была номинирована на "Золотую пальмовую ветвь" кинофестиваля в Каннах.

В главной роли снялся Мэл Гибсон, для которого эта картина стала дебютной в Голливуде. Его партнерами стали Энтони Хопкинс, Лоренс Оливье, Дэниел Дэй-Льюис.