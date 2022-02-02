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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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День сурка отменяется: умер сурок-предсказатель Мел — видео
День сурка отменяется: умер сурок-предсказатель Мел — видео
А его собратья из Московского зоопарка свой "рабочий день" попросту проспали.
2022-02-02T23:00+0500
2022-02-02T23:00+0500
это интересно
зоопарк
сурок
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Весна отменяется: умер знаменитый сурок-предсказатель Мел из Нью-Джерси. Сообщение об этом появилось на официальной страничке Мела в Facebook.Традиция отмечать День сурка существует в Америке с 1886 года. Считается, что если в этот день сурок не увидит свою тень из-за пасмурной погоды, то весна в этом году будет ранней. Если же погода будет солнечной, то животное испугается своей тени и спрячется в норе — тогда зима наступит только через 1,5 месяца. Знаменитый сурок Мел из городка Мелтон в Нью-Джерси исполнял эту почетную обязанность последние шесть лет, однако в этом году церемония не состоялась: буквально накануне своего единственного "рабочего дня" в году Мел заболел и неожиданно умер. Найти замену ему не успели.Сурки в Московском зоопарке тоже не смогли предсказать приход весны — они еще спят, сообщает пресс-служба зоопарка в своем Instagram. Зато московские грызуны залегли в спячку раньше обычного, "предсказав" тем самым снежную зиму — и не ошиблись.Читайте также: Узбекистанцы разыграли "улыбающегося" шеф-повара Бурака — видео.
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зоопарк, сурок

День сурка отменяется: умер сурок-предсказатель Мел — видео

23:00 02.02.2022
© AP Photo/Gene J. PuskarСурок Фил из Панксатони
Сурок Фил из Панксатони - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.02.2022
© AP Photo/Gene J. Puskar
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А его собратья из Московского зоопарка свой "рабочий день" попросту проспали.
Весна отменяется: умер знаменитый сурок-предсказатель Мел из Нью-Джерси. Сообщение об этом появилось на официальной страничке Мела в Facebook.
Традиция отмечать День сурка существует в Америке с 1886 года. Считается, что если в этот день сурок не увидит свою тень из-за пасмурной погоды, то весна в этом году будет ранней. Если же погода будет солнечной, то животное испугается своей тени и спрячется в норе — тогда зима наступит только через 1,5 месяца.
Знаменитый сурок Мел из городка Мелтон в Нью-Джерси исполнял эту почетную обязанность последние шесть лет, однако в этом году церемония не состоялась: буквально накануне своего единственного "рабочего дня" в году Мел заболел и неожиданно умер. Найти замену ему не успели.

"Мы с прискорбием сообщаем, что Мел недавно ушел от нас по радужному мосту. Учитывая среднюю продолжительность жизни сурков, около 3 лет, это не было таким уж шоком, но Мел покинул нас в сложное время, когда большинство из его друзей-сурков еще спят... поэтому до весны мы не сможем найти детеныша ему на замену", — говорится в сообщении на странице Мела.

Сурки в Московском зоопарке тоже не смогли предсказать приход весны — они еще спят, сообщает пресс-служба зоопарка в своем Instagram.

"Наши сурки – Арчи, Нагайна и Сара – традиционно проигнорировали свой "официальный" праздник и не проснулись. Дело в том, что 2 февраля День сурка празднуют в США и ряде других стран, где средняя температура в это время значительно выше", — пишет пресс-служба.

Зато московские грызуны залегли в спячку раньше обычного, "предсказав" тем самым снежную зиму — и не ошиблись.
Читайте также: Узбекистанцы разыграли "улыбающегося" шеф-повара Бурака — видео.
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