https://uz.sputniknews.ru/20220202/den-surka-otmenyaetsya-umer-surok-predskazatel-mel--video-22511454.html

День сурка отменяется: умер сурок-предсказатель Мел — видео

День сурка отменяется: умер сурок-предсказатель Мел — видео

А его собратья из Московского зоопарка свой "рабочий день" попросту проспали.

2022-02-02T23:00+0500

2022-02-02T23:00+0500

2022-02-02T23:00+0500

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зоопарк

сурок

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Весна отменяется: умер знаменитый сурок-предсказатель Мел из Нью-Джерси. Сообщение об этом появилось на официальной страничке Мела в Facebook.Традиция отмечать День сурка существует в Америке с 1886 года. Считается, что если в этот день сурок не увидит свою тень из-за пасмурной погоды, то весна в этом году будет ранней. Если же погода будет солнечной, то животное испугается своей тени и спрячется в норе — тогда зима наступит только через 1,5 месяца. Знаменитый сурок Мел из городка Мелтон в Нью-Джерси исполнял эту почетную обязанность последние шесть лет, однако в этом году церемония не состоялась: буквально накануне своего единственного "рабочего дня" в году Мел заболел и неожиданно умер. Найти замену ему не успели.Сурки в Московском зоопарке тоже не смогли предсказать приход весны — они еще спят, сообщает пресс-служба зоопарка в своем Instagram. Зато московские грызуны залегли в спячку раньше обычного, "предсказав" тем самым снежную зиму — и не ошиблись.Читайте также: Узбекистанцы разыграли "улыбающегося" шеф-повара Бурака — видео.

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