https://uz.sputniknews.ru/20220202/kuda-denut-tonny-musora-v-uzbekistane--poruchenie-prezidenta-22511620.html

Куда денут тонны мусора в Узбекистане — поручение президента

Куда денут тонны мусора в Узбекистане — поручение президента

Главы регионов должны будут до 1 мая ликвидировать и рекультивировать 24 свалки на площади в 165 га.

2022-02-02T19:45+0500

2022-02-02T19:45+0500

2022-02-02T19:45+0500

общество

сбор мусора

мусор

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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Глава государства высказался о необходимости совершенствования системы обращения с отходами и улучшения экологической обстановки в регионах. Sputnik Узбекистан собрал самые важные поручения президента по этому вопросу:Годовой объем бытовых отходов в Узбекистане сегодня достигает 7 млн тонн, а система по их сбору, сортировке и переработке, по словам главы государства, оставляет желать лучшего.В этой связи президент поручил увеличить сбор бытовых отходов до 95%, переработки — до 40% и участие частного сектора в этой сфере — до 50%. Чтобы реализовать задачу быстрее, принято ряд мер:Президент также поставил задачу включить в проекты строительства новых многоэтажек требования о создании современных пунктов сбора отходов на основании санитарно-гигиенических требований.Главы регионов должны будут до 1 мая ликвидировать и рекультивировать 24 свалки на площади в 165 га.В течение месяца в Ахангаранском районе Ташкентской области при поддержке Азиатского банка развития будет построен мусорный полигон на площади 30 га. На это потратят $17 млн.Кроме того, по мнению Шавката Мирзиёева, необходимо создать систему обращения с органическими, строительными и медицинскими отходами – до 1 июля в регионах появится по одному пункту утилизации медицинского мусора.А в следующем году будет разработан законопроект, в котором будут указаны точные источники финансирования организации полигонов и регулирования их закрытия. Читайте также:В Сырдарьинской области построят завод по переработке мусора >>"Мусорный" штраф за твердые отходы: сколько узбекистанцам придется заплатить >>

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сбор мусора, мусор