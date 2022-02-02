https://uz.sputniknews.ru/20220202/kuda-denut-tonny-musora-v-uzbekistane--poruchenie-prezidenta-22511620.html
Куда денут тонны мусора в Узбекистане — поручение президента
Куда денут тонны мусора в Узбекистане — поручение президента
Главы регионов должны будут до 1 мая ликвидировать и рекультивировать 24 свалки на площади в 165 га.
2022-02-02T19:45+0500
2022-02-02T19:45+0500
2022-02-02T19:45+0500
общество
сбор мусора
мусор
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Глава государства высказался о необходимости совершенствования системы обращения с отходами и улучшения экологической обстановки в регионах. Sputnik Узбекистан собрал самые важные поручения президента по этому вопросу:Годовой объем бытовых отходов в Узбекистане сегодня достигает 7 млн тонн, а система по их сбору, сортировке и переработке, по словам главы государства, оставляет желать лучшего.В этой связи президент поручил увеличить сбор бытовых отходов до 95%, переработки — до 40% и участие частного сектора в этой сфере — до 50%. Чтобы реализовать задачу быстрее, принято ряд мер:Президент также поставил задачу включить в проекты строительства новых многоэтажек требования о создании современных пунктов сбора отходов на основании санитарно-гигиенических требований.Главы регионов должны будут до 1 мая ликвидировать и рекультивировать 24 свалки на площади в 165 га.В течение месяца в Ахангаранском районе Ташкентской области при поддержке Азиатского банка развития будет построен мусорный полигон на площади 30 га. На это потратят $17 млн.Кроме того, по мнению Шавката Мирзиёева, необходимо создать систему обращения с органическими, строительными и медицинскими отходами – до 1 июля в регионах появится по одному пункту утилизации медицинского мусора.А в следующем году будет разработан законопроект, в котором будут указаны точные источники финансирования организации полигонов и регулирования их закрытия. Читайте также:В Сырдарьинской области построят завод по переработке мусора >>"Мусорный" штраф за твердые отходы: сколько узбекистанцам придется заплатить >>
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сбор мусора, мусор
Куда денут тонны мусора в Узбекистане — поручение президента
Главы регионов должны будут до 1 мая ликвидировать и рекультивировать 24 свалки на площади в 165 га.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Глава государства высказался о необходимости совершенствования системы обращения с отходами и улучшения экологической обстановки в регионах.
Sputnik Узбекистан
собрал самые важные поручения президента по этому вопросу:
Годовой объем бытовых отходов в Узбекистане сегодня достигает 7 млн тонн, а система по их сбору, сортировке и переработке, по словам главы государства, оставляет желать лучшего.
В этой связи президент поручил увеличить сбор бытовых отходов до 95%, переработки — до 40% и участие частного сектора в этой сфере — до 50%. Чтобы реализовать задачу быстрее, принято ряд мер:
Ввозимая спецтехника и запасные части будут освобождены от таможенных пошлин на 3 года;
банки будут выдавать льготные кредиты на срок не более 5 лет на закупку сортировочного и перерабатывающего оборудования;
ставка земельного, имущественного и социального налогов по мусороперерабатывающим кластерам установлена в размере 1%;
кластеры будут обязаны перерабатывать не менее 40% своих твердых бытовых отходов (ТБО);
до 1 марта на конкурсной основе будут созданы 38 предприятий в 51 районе и городе. До конца года у них в распоряжении появится 500 единиц спецтранспорта;
к 1 октября в социальных учреждениях и на рынках будет установлено 8 000 контейнеров для мусора, а к 1 мая следующего года — 11000 контейнеров.
Президент также поставил задачу включить в проекты строительства новых многоэтажек требования о создании современных пунктов сбора отходов на основании санитарно-гигиенических требований.
Главы регионов должны будут до 1 мая ликвидировать и рекультивировать 24 свалки на площади в 165 га.
В течение месяца в Ахангаранском районе Ташкентской области при поддержке Азиатского банка развития будет построен мусорный полигон на площади 30 га. На это потратят $17 млн.
Кроме того, по мнению Шавката Мирзиёева, необходимо создать систему обращения с органическими, строительными и медицинскими отходами – до 1 июля в регионах появится по одному пункту утилизации медицинского мусора.
А в следующем году будет разработан законопроект, в котором будут указаны точные источники финансирования организации полигонов и регулирования их закрытия.
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