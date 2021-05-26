https://uz.sputniknews.ru/20210526/musornyy-shtraf-za-tverdye-otxody-skolko-uzbekistantsam-pridetsya-zaplatit-18909579.html
"Мусорный" штраф за твердые отходы: сколько узбекистанцам придется заплатить
"Мусорный" штраф за твердые отходы: сколько узбекистанцам придется заплатить
В случае повторного правонарушения в течение года снова последует штраф, но уже в более крупном размере. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T10:02+0500
2021-05-26T10:02+0500
2021-05-26T14:05+0500
общество
мусор
отходы
штраф
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Минюсте республики напомнили об ответственности за выброс твердого бытового и строительного мусора, а также слив жидких бытовых отходов в неустановленных местах.За это положен штраф. Он составит:В случае повторного правонарушения в течение года снова последует штраф, но уже в более крупном размере:Между тем власти начали активную борьбу с большим количеством отходов, которые угрожают экологии. Так, к примеру, в Ташкенте уже в 2021 году внедрят сбор раздельного мусора. На первом этапе потребители будут обеспечены бесплатными цветными контейнерами и перерабатываемыми пакетами.Кроме того, недавно в столице открылся первый экокиоск, в котором принимают вторсырье для его дальнейшей переработки. Горожане могут приносить бумагу или пластик, подходящие для повторного применения.Проблему с отходами решают не только в столице. Так, например, в Сырдарьинской области построят завод по переработке мусора.На этом предприятии будет организована транспортировка, сортировка и переработка отходов и полная их утилизация.В 2019 году глава государства утвердил Стратегию по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО) в Узбекистане на 2019-2028 гг. Переработку твердых бытовых отходов планируется довести до 60% к 2028 году.Власти рассчитывают в ближайшие годы создать эффективную систему переработки твердых бытовых отходов с необходимой инфраструктурой, усовершенствовать ценообразование и оптимизировать тарифы в сфере санитарной очистки, сократить объемы мусора, отправляемого для захоронения на полигонах, а также использовать отходы в качестве альтернативного топлива.
https://uz.sputniknews.ru/20210202/Chisto-serdechnoe-vozzvanie-kak-otuchit-tashkenttsev-musorit-15915032.html
https://uz.sputniknews.ru/20190418/Cherez-desyat-let-v-Uzbekistane-dovedut-pererabotku-musora-do-60-11271892.html
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мусор, отходы, штраф, узбекистан
"Мусорный" штраф за твердые отходы: сколько узбекистанцам придется заплатить
10:02 26.05.2021 (обновлено: 14:05 26.05.2021)
В случае повторного правонарушения в течение года снова последует штраф, но уже в более крупном размере.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
В Минюсте республики напомнили
об ответственности за выброс твердого бытового и строительного мусора, а также слив жидких бытовых отходов в неустановленных местах.
для граждан — до трех БРВ (до 735 тысяч сумов);
для должностных лиц — до 20 БРВ (до 4,9 миллиона сумов).
В случае повторного правонарушения в течение года снова последует штраф, но уже в более крупном размере:
для граждан — от 5 до 10 БРВ (1,225-2,45 миллиона сумов);
для должностных лиц — от 20 до 30 БРВ (4,9-7,35 миллиона сумов).
Между тем власти начали активную борьбу с большим количеством отходов, которые угрожают экологии.
Так, к примеру, в Ташкенте уже в 2021 году внедрят
сбор раздельного мусора. На первом этапе потребители будут обеспечены бесплатными цветными контейнерами и перерабатываемыми пакетами.
Кроме того, недавно в столице открылся
первый экокиоск, в котором принимают вторсырье для его дальнейшей переработки. Горожане могут приносить бумагу или пластик, подходящие для повторного применения.
Проблему с отходами решают не только в столице. Так, например, в Сырдарьинской области построят
завод по переработке мусора.
На этом предприятии будет организована транспортировка, сортировка и переработка отходов и полная их утилизация.
В 2019 году глава государства утвердил
Стратегию по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО) в Узбекистане на 2019-2028 гг. Переработку твердых бытовых отходов планируется довести до 60% к 2028 году.
Власти рассчитывают в ближайшие годы создать эффективную систему переработки твердых бытовых отходов с необходимой инфраструктурой, усовершенствовать ценообразование и оптимизировать тарифы в сфере санитарной очистки, сократить объемы мусора, отправляемого для захоронения на полигонах, а также использовать отходы в качестве альтернативного топлива.