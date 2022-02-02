https://uz.sputniknews.ru/20220202/putin-vpervye-otvetil-ssha-i-nato-po-garantiyam-bezopasnosti--video-22504651.html

Путин впервые ответил США и НАТО по гарантиям безопасности — видео

Путин впервые ответил США и НАТО по гарантиям безопасности — видео

Вашингтон не идет навстречу Москве по трем ключевым требованиям. Что именно сказал президент, читайте в материале.

2022-02-02T17:00+0500

2022-02-02T17:00+0500

2022-02-02T17:00+0500

видео

владимир путин

сша

нато

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Глава государства отметил, что в полученном от США и НАТО ответе нет "адекватного учета" трех ключевых требований Москвы. Среди них: "недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года", подчеркнул Путин.Напомним: 26 января посол США Джон Салливан передал Москве письменные ответы Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона предпочла сохранить конфиденциальность документа.Переговоры между Россией и США состоялись в Женеве с 9 по 10 января, а 12 января в Брюсселе прошла встреча Совета России-НАТО, в ходе которой, в частности, обсуждалось нерасширение альянса на восток. Третья встреча, посвященная безопасности, состоялась 13 января в ОБСЕ.Читайте также:

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владимир путин, видео, сша, нато