https://uz.sputniknews.ru/20220202/putin-vpervye-otvetil-ssha-i-nato-po-garantiyam-bezopasnosti--video-22504651.html
Путин впервые ответил США и НАТО по гарантиям безопасности — видео
Путин впервые ответил США и НАТО по гарантиям безопасности — видео
Вашингтон не идет навстречу Москве по трем ключевым требованиям. Что именно сказал президент, читайте в материале.
2022-02-02T17:00+0500
2022-02-02T17:00+0500
2022-02-02T17:00+0500
видео
владимир путин
сша
нато
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Глава государства отметил, что в полученном от США и НАТО ответе нет "адекватного учета" трех ключевых требований Москвы. Среди них: "недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года", подчеркнул Путин.Напомним: 26 января посол США Джон Салливан передал Москве письменные ответы Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона предпочла сохранить конфиденциальность документа.Переговоры между Россией и США состоялись в Женеве с 9 по 10 января, а 12 января в Брюсселе прошла встреча Совета России-НАТО, в ходе которой, в частности, обсуждалось нерасширение альянса на восток. Третья встреча, посвященная безопасности, состоялась 13 января в ОБСЕ.Читайте также:
сша
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владимир путин, видео, сша, нато
Путин впервые ответил США и НАТО по гарантиям безопасности — видео
США проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы по гарантиям безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что в полученном от США и НАТО ответе нет "адекватного учета" трех ключевых требований Москвы.
Среди них: "недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года", подчеркнул Путин.
Напомним: 26 января посол США Джон Салливан передал Москве письменные ответы Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона предпочла сохранить конфиденциальность документа.
Переговоры между Россией и США состоялись в Женеве с 9 по 10 января, а 12 января в Брюсселе прошла встреча Совета России-НАТО, в ходе которой, в частности, обсуждалось нерасширение альянса на восток.
Третья встреча, посвященная безопасности, состоялась 13 января в ОБСЕ.