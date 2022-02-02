https://uz.sputniknews.ru/20220202/putin-vpervye-prokommentiroval-otvety-ssha-po-garantiyam-bezopasnosti-22499669.html

Путин впервые прокомментировал ответы США по гарантиям безопасности

Путин впервые прокомментировал ответы США по гарантиям безопасности

По словам президента, Вашингтон не идет навстречу Москве по трем ключевым требованиям. Каким именно, читайте в материале.

2022-02-02T12:47+0500

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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности.Глава государства заявил, что американская сторона проигнорировала беспокойство России.Президент отметил, что Москва внимательно анализирует полученные 26 января от США и НАТО ответы на предложения по гарантиям безопасности. В числе главных пунктов Путин назвал недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года. Он напомнил, что в альянсе после распада Советского Союза обещали не продвигать свою инфраструктуру на восток, но сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния.При этом президент обратил внимание, что в документах альянса нигде не закреплена политика "открытых дверей". Москва получила секретное послание из Вашингтона >>Путин также рассказал об угрозах, которые влечет за собой вступление Украины в НАТО.Он призвал задуматься о том, к чему может привести подобный сценарий. По словам Путина, Москва стремится избежать эскалации ситуации, для этого необходимо обеспечить безопасность всех заинтересованных сторон — и России, и Евросоюза, и Украины.Читать также:

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