https://uz.sputniknews.ru/20220202/putin-vpervye-prokommentiroval-otvety-ssha-po-garantiyam-bezopasnosti-22499669.html
Путин впервые прокомментировал ответы США по гарантиям безопасности
Путин впервые прокомментировал ответы США по гарантиям безопасности
По словам президента, Вашингтон не идет навстречу Москве по трем ключевым требованиям. Каким именно, читайте в материале.
2022-02-02T12:47+0500
2022-02-02T12:47+0500
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности.Глава государства заявил, что американская сторона проигнорировала беспокойство России.Президент отметил, что Москва внимательно анализирует полученные 26 января от США и НАТО ответы на предложения по гарантиям безопасности. В числе главных пунктов Путин назвал недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года. Он напомнил, что в альянсе после распада Советского Союза обещали не продвигать свою инфраструктуру на восток, но сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния.При этом президент обратил внимание, что в документах альянса нигде не закреплена политика "открытых дверей". Москва получила секретное послание из Вашингтона >>Путин также рассказал об угрозах, которые влечет за собой вступление Украины в НАТО.Он призвал задуматься о том, к чему может привести подобный сценарий. По словам Путина, Москва стремится избежать эскалации ситуации, для этого необходимо обеспечить безопасность всех заинтересованных сторон — и России, и Евросоюза, и Украины.Читать также:
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сша, владимир путин, безопасность
Путин впервые прокомментировал ответы США по гарантиям безопасности
12:47 02.02.2022 (обновлено: 12:50 02.02.2022)
По его словам, Вашингтон не идет навстречу Москве по трем ключевым требованиям. Каким именно, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности.
Глава государства заявил, что американская сторона проигнорировала беспокойство России.
Президент отметил, что Москва внимательно анализирует полученные 26 января от США и НАТО ответы на предложения по гарантиям безопасности.
"Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований", — указал Путин.
В числе главных пунктов Путин назвал недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года.
Он напомнил, что в альянсе после распада Советского Союза обещали не продвигать свою инфраструктуру на восток, но сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния.
При этом президент обратил внимание, что в документах альянса нигде не закреплена политика "открытых дверей".
Путин также рассказал об угрозах, которые влечет за собой вступление Украины в НАТО.
"В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе, военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии — кто помешает то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс", — предположил Путин.
Он призвал задуматься о том, к чему может привести подобный сценарий.
По словам Путина, Москва стремится избежать эскалации ситуации, для этого необходимо обеспечить безопасность всех заинтересованных сторон — и России, и Евросоюза, и Украины.