https://uz.sputniknews.ru/20220202/skolko-chelovek-pogiblo-ot-vzryvov-gazovyx-ballonov-v-avto-22506062.html

Сколько человек погибло от взрывов газовых баллонов в авто

Сколько человек погибло от взрывов газовых баллонов в авто

Говоря о причинах случившегося, отмечаются нарушения требований по заправке газовых баллонов, отсутствие действенного контроля за их установкой и испытаниями.

2022-02-02T16:50+0500

2022-02-02T16:50+0500

2022-02-02T16:50+0500

общество

испытания

нарушения

заправка

газовый баллон

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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В Узбекистане в 2021 году в результате взрывов газового оборудования, установленного в автомобилях, погибли 14 человек, еще 9 получили ранения.Такие данные были озвучены во вторник на заседании комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности. Депутаты предварительно обсудили вопросы, которые будут рассматриваться на 23-м пленарном заседании парламента, намеченном на 3 февраля.Говоря о причинах случившегося, отмечаются нарушения требований по их заправке, отсутствие действенного контроля за их установкой и испытаниями.Депутаты намерены направить парламентский запрос в Кабинет министров об обеспечении безопасности автотранспорта, оснащенного газовыми баллонами, и исполнении законодательства в этой сфере.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

испытания, нарушения, заправка, газовый баллон