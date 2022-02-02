https://uz.sputniknews.ru/20220202/uzbekskie-spetsslujby-poymali-valyutnyx-obmanschikov-iz-kyrgyzstana-22502233.html

Узбекские спецслужбы поймали "валютных" обманщиков из Кыргызстана

Узбекские спецслужбы поймали "валютных" обманщиков из Кыргызстана

Силовики схватили нескольких граждан Кыргызстана. Их подозревают в контрабанде. Подробности — в материале.

2022-02-02T15:50+0500

2022-02-02T15:50+0500

2022-02-02T15:50+0500

общество

кыргызстан

контрабанда

спецслужбы

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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Сотрудники службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана задержали шестерых граждан Кыргызстана по подозрению в организации нелегального вывоза 1,64 миллиона долларов.Операция началась в Андижанской области — там силовики в ходе оперативного мероприятия поймали двух местных жителей, которые пытались вывезти на машинах 1,64 миллиона долларов.Они направлялись в Кыргызстан.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение таможенного законодательства в особо крупном размере" Уголовного кодекса Узбекистана.За это можно получить до восьми лет тюрьмы.Сейчас ведется следствие. Узбекские правоохранители регулярно сообщают о задержании крупных партий контрабанды иностранной валюты. В мае 2021-го сотрудники СГБ задержали трех граждан страны, пытавшихся нелегально вывезти иностранную валюту на сумму более 1 миллиона долларов в Казахстан. Читайте также:

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кыргызстан, контрабанда, спецслужбы