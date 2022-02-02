https://uz.sputniknews.ru/20220202/uzbekskie-spetsslujby-poymali-valyutnyx-obmanschikov-iz-kyrgyzstana-22502233.html
Узбекские спецслужбы поймали "валютных" обманщиков из Кыргызстана
Узбекские спецслужбы поймали "валютных" обманщиков из Кыргызстана
Силовики схватили нескольких граждан Кыргызстана. Их подозревают в контрабанде. Подробности — в материале.
2022-02-02T15:50+0500
2022-02-02T15:50+0500
2022-02-02T15:50+0500
общество
кыргызстан
контрабанда
спецслужбы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/02/22502344_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_08a79abac8d5cc2f8961b5db0054c324.jpg
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Сотрудники службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана задержали шестерых граждан Кыргызстана по подозрению в организации нелегального вывоза 1,64 миллиона долларов.Операция началась в Андижанской области — там силовики в ходе оперативного мероприятия поймали двух местных жителей, которые пытались вывезти на машинах 1,64 миллиона долларов.Они направлялись в Кыргызстан.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение таможенного законодательства в особо крупном размере" Уголовного кодекса Узбекистана.За это можно получить до восьми лет тюрьмы.Сейчас ведется следствие. Узбекские правоохранители регулярно сообщают о задержании крупных партий контрабанды иностранной валюты. В мае 2021-го сотрудники СГБ задержали трех граждан страны, пытавшихся нелегально вывезти иностранную валюту на сумму более 1 миллиона долларов в Казахстан. Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/02/22502344_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_40708bc345c0bc5e2df2e8bf38a56482.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кыргызстан, контрабанда, спецслужбы
Узбекские спецслужбы поймали "валютных" обманщиков из Кыргызстана
Граждан соседней республики подозревают в контрабанде 1,6 млн долларов. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Сотрудники службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана задержали шестерых граждан Кыргызстана по подозрению в организации нелегального вывоза 1,64 миллиона долларов.
Операция началась в Андижанской области — там силовики в ходе оперативного мероприятия поймали двух местных жителей, которые пытались вывезти на машинах 1,64 миллиона долларов.
Они направлялись в Кыргызстан.
"Кроме того, в Ташкенте задержан лидер преступной группы, занимавшейся контрабандой валюты, гражданин Кыргызстана 1974 года рождения, временно зарегистрированный в Узбекистане, а также еще пять граждан Кыргызстана, входивших в состав группы в Андижане", — добавили в СГБ.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение таможенного законодательства в особо крупном размере" Уголовного кодекса Узбекистана.
За это можно получить до восьми лет тюрьмы.
Сейчас ведется следствие.
Узбекские правоохранители регулярно сообщают о задержании крупных партий контрабанды иностранной валюты.
В мае 2021-го сотрудники СГБ задержали трех граждан страны, пытавшихся нелегально вывезти иностранную валюту на сумму более 1 миллиона долларов в Казахстан.