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https://uz.sputniknews.ru/20220202/v-kyrgyzstane-predlagayut-legalizovat-nasvay-22498937.html
В Кыргызстане предлагают легализовать насвай
В Кыргызстане предлагают легализовать насвай
На юге республики некурительную смесь изготавливают тоннами, но в законодательстве нет ни разрешения, ни запрета на ее производство.
2022-02-02T12:00+0500
2022-02-02T12:00+0500
в мире
легализация
кыргызстан
насвай
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ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Представитель Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики предложил легализовать производство насвая, сообщает Sputnik Кыргызстан.В эфире радио Sputnik начальник Управления кластерного развития министерства Уран Чекирбаев заявил, что в настоящее время в республике нет закона, запрещающего или разрешающего производить эту некурительную смесь.По словам Чекирбаева, производят насвай, в основном, в Баткенской области на юге республики. При чем объемы производства исчисляются сотнями тонн.Чиновник считает, что нужно вести работу с населением о вреде насвая.Читайте также: Как отучить школьников вейпить
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легализация, кыргызстан, насвай

В Кыргызстане предлагают легализовать насвай

12:00 02.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Mirzoulug'bek / НасвайНасвай
Насвай - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Mirzoulug'bek / Насвай
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На юге республики некурительную смесь изготавливают тоннами, но в законодательстве нет ни разрешения, ни запрета на ее производство.
ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Представитель Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики предложил легализовать производство насвая, сообщает Sputnik Кыргызстан.
В эфире радио Sputnik начальник Управления кластерного развития министерства Уран Чекирбаев заявил, что в настоящее время в республике нет закона, запрещающего или разрешающего производить эту некурительную смесь.
Что такое насвай

Это некурительная табачная смесь, которая состоит из табака, гашеной извести, золы различных растений и обладает слабым наркотическим действием.

По словам Чекирбаева, производят насвай, в основном, в Баткенской области на юге республики. При чем объемы производства исчисляются сотнями тонн.
"Насвай в последнее время стал очень популярным. В год производят порядка 287 тонн, определенную часть мигранты вывозят в Россию. Сейчас нет закона, регулирующего производство. Эту некурительную смесь с давних времен изготавливают по одной технологии, поэтому будет правильным легализовать это дело. Одним запретом сложно регулировать ситуацию, это можно увидеть по запрету курения сигарет в общественных местах... Производители сигарет теперь перешли на изготовление насвая", — рассказал Чекирбаев.
Чиновник считает, что нужно вести работу с населением о вреде насвая.
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