https://uz.sputniknews.ru/20220202/v-kyrgyzstane-predlagayut-legalizovat-nasvay-22498937.html

В Кыргызстане предлагают легализовать насвай

В Кыргызстане предлагают легализовать насвай

На юге республики некурительную смесь изготавливают тоннами, но в законодательстве нет ни разрешения, ни запрета на ее производство.

2022-02-02T12:00+0500

2022-02-02T12:00+0500

2022-02-02T12:00+0500

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ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Представитель Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики предложил легализовать производство насвая, сообщает Sputnik Кыргызстан.В эфире радио Sputnik начальник Управления кластерного развития министерства Уран Чекирбаев заявил, что в настоящее время в республике нет закона, запрещающего или разрешающего производить эту некурительную смесь.По словам Чекирбаева, производят насвай, в основном, в Баткенской области на юге республики. При чем объемы производства исчисляются сотнями тонн.Чиновник считает, что нужно вести работу с населением о вреде насвая.Читайте также: Как отучить школьников вейпить

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легализация, кыргызстан, насвай