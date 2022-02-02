В Кыргызстане предлагают легализовать насвай

ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Представитель Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики предложил легализовать производство насвая, сообщает Sputnik Кыргызстан.В эфире радио Sputnik начальник Управления кластерного развития министерства Уран Чекирбаев заявил, что в настоящее время в республике нет закона, запрещающего или разрешающего производить эту некурительную смесь.По словам Чекирбаева, производят насвай, в основном, в Баткенской области на юге республики. При чем объемы производства исчисляются сотнями тонн.Чиновник считает, что нужно вести работу с населением о вреде насвая.Читайте также: Как отучить школьников вейпить
На юге республики некурительную смесь изготавливают тоннами, но в законодательстве нет ни разрешения, ни запрета на ее производство.
ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Представитель Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики предложил легализовать производство насвая, сообщает Sputnik Кыргызстан.
В эфире радио Sputnik начальник Управления кластерного развития министерства Уран Чекирбаев заявил, что в настоящее время в республике нет закона, запрещающего или разрешающего производить эту некурительную смесь.
Что такое насвай
Это некурительная табачная смесь, которая состоит из табака, гашеной извести, золы различных растений и обладает слабым наркотическим действием.
По словам Чекирбаева, производят насвай, в основном, в Баткенской области на юге республики. При чем объемы производства исчисляются сотнями тонн.
"Насвай в последнее время стал очень популярным. В год производят порядка 287 тонн, определенную часть мигранты вывозят в Россию. Сейчас нет закона, регулирующего производство. Эту некурительную смесь с давних времен изготавливают по одной технологии, поэтому будет правильным легализовать это дело. Одним запретом сложно регулировать ситуацию, это можно увидеть по запрету курения сигарет в общественных местах... Производители сигарет теперь перешли на изготовление насвая", — рассказал Чекирбаев.
Чиновник считает, что нужно вести работу с населением о вреде насвая.