https://uz.sputniknews.ru/20220202/v-uzbekistane-annulirovan-keshbek-po-16-tys-chekov-v-chem-prichina-22502636.html
В Узбекистане аннулирован кешбэк по 16 тыс чеков. В чем причина
В Узбекистане аннулирован кешбэк по 16 тыс чеков. В чем причина
Всего за первый месяц этого года кассовыми терминалами выдано порядка 33 млн чеков. Потребителям возвращено 19,4 млрд сумов.
2022-02-02T14:30+0500
2022-02-02T14:30+0500
2022-02-02T14:30+0500
общество
узбекистан
терминал
потребители
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Государственный налоговый комитет (ГНК) Узбекистана аннулировал 15 900 потребительских чеков, на которые был начислен кешбэк, сообщает ведомство.Как отмечается, ГНК выявил злоупотребление в данном процессе: трое работников центров оказания технических услуг (ЦОТУ) не выдавали чеки потребителям, а оформляли их на себя.Возможность вернуть 1 процент от суммы, потраченной на покупки в объектах розничной торговли, общественного питания и оказания бытовых услуг, у граждан Узбекистана появилась с 1 января этого года. Для этого необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении Soliq, созданном ГНК, и отсканировать QR-код на выданном чеке. Этим и воспользовались трое предприимчивых сотрудников ЦОТУ.Всего за первый месяц этого года кассовыми терминалами выдано 32 755 242 чека, что на 191% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (17 134 987 чеков). Из них в мобильном приложении зарегистрировано 1 482 563 чека. В виде кешбэка потребителям возвращено 19,4 млрд сумов.О подобных недобросовестных действиях уже сообщалось ранее. Так в середине января в комитете обращали внимание на то, что люди намеренно искажают информацию в чеках, а недобросовестные продавцы умышленно не выдают чеки с QR-кодом. Также сотрудники торговых точек сначала сами сканируют чеки, а покупателям выдают их копии (дубликаты).Понимая все это, в ГНК принимают необходимые действия по усовершенствованию процесса и контролю за правильной схемой возврата средств.
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узбекистан, терминал, потребители
В Узбекистане аннулирован кешбэк по 16 тыс чеков. В чем причина
Всего за первый месяц этого года кассовыми терминалами выдано порядка 33 млн чеков. Потребителям возвращено 19,4 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Государственный налоговый комитет (ГНК) Узбекистана аннулировал 15 900 потребительских чеков, на которые был начислен кешбэк, сообщает ведомство.
Как отмечается
, ГНК выявил злоупотребление в данном процессе: трое работников центров оказания технических услуг (ЦОТУ) не выдавали чеки потребителям, а оформляли их на себя.
Возможность вернуть 1 процент от суммы, потраченной на покупки в объектах розничной торговли, общественного питания и оказания бытовых услуг, у граждан Узбекистана появилась с 1 января этого года. Для этого необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении Soliq, созданном ГНК, и отсканировать QR-код на выданном чеке. Этим и воспользовались трое предприимчивых сотрудников ЦОТУ.
“Трое работников ЦОТУ зарегистрировали 15,9 тыс чеков общей стоимостью 11 млрд сумов, принадлежащие 281 субъекту предпринимательства, которых они обслуживают”, — говорится в сообщении.
Всего за первый месяц этого года кассовыми терминалами выдано 32 755 242 чека, что на 191% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (17 134 987 чеков). Из них в мобильном приложении зарегистрировано 1 482 563 чека. В виде кешбэка потребителям возвращено 19,4 млрд сумов.
О подобных недобросовестных действиях уже сообщалось
ранее. Так в середине января в комитете обращали внимание на то, что люди намеренно искажают информацию в чеках, а недобросовестные продавцы умышленно не выдают чеки с QR-кодом.
Также сотрудники торговых точек сначала сами сканируют чеки, а покупателям выдают их копии (дубликаты).
Понимая все это, в ГНК принимают необходимые действия по усовершенствованию процесса и контролю за правильной схемой возврата средств.