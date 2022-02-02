https://uz.sputniknews.ru/20220202/v-uzbekistane-annulirovan-keshbek-po-16-tys-chekov-v-chem-prichina-22502636.html

В Узбекистане аннулирован кешбэк по 16 тыс чеков. В чем причина

В Узбекистане аннулирован кешбэк по 16 тыс чеков. В чем причина

Всего за первый месяц этого года кассовыми терминалами выдано порядка 33 млн чеков. Потребителям возвращено 19,4 млрд сумов.

2022-02-02T14:30+0500

2022-02-02T14:30+0500

2022-02-02T14:30+0500

общество

узбекистан

терминал

потребители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/04/20756553_0:68:1301:799_1920x0_80_0_0_d5e89bf95500733fc2f685f18693f892.jpg

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Государственный налоговый комитет (ГНК) Узбекистана аннулировал 15 900 потребительских чеков, на которые был начислен кешбэк, сообщает ведомство.Как отмечается, ГНК выявил злоупотребление в данном процессе: трое работников центров оказания технических услуг (ЦОТУ) не выдавали чеки потребителям, а оформляли их на себя.Возможность вернуть 1 процент от суммы, потраченной на покупки в объектах розничной торговли, общественного питания и оказания бытовых услуг, у граждан Узбекистана появилась с 1 января этого года. Для этого необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении Soliq, созданном ГНК, и отсканировать QR-код на выданном чеке. Этим и воспользовались трое предприимчивых сотрудников ЦОТУ.Всего за первый месяц этого года кассовыми терминалами выдано 32 755 242 чека, что на 191% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (17 134 987 чеков). Из них в мобильном приложении зарегистрировано 1 482 563 чека. В виде кешбэка потребителям возвращено 19,4 млрд сумов.О подобных недобросовестных действиях уже сообщалось ранее. Так в середине января в комитете обращали внимание на то, что люди намеренно искажают информацию в чеках, а недобросовестные продавцы умышленно не выдают чеки с QR-кодом. Также сотрудники торговых точек сначала сами сканируют чеки, а покупателям выдают их копии (дубликаты).Понимая все это, в ГНК принимают необходимые действия по усовершенствованию процесса и контролю за правильной схемой возврата средств.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, терминал, потребители