https://uz.sputniknews.ru/20220202/v-uzbekistane-predstavili-olimpiyskuyu-formu--foto-22512790.html

В Узбекистане представили олимпийскую форму — фото

В Узбекистане представили олимпийскую форму — фото

Форму разработала компания 7SABER — этот же бренд одевал узбекских спортсменов для летней Олимпиады в Токио.

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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Национальный Олимпийский комитет (НОК) Узбекистана официально презентовал экипировку узбекской делегации для предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине.Как отмечается, форму разработала компания 7SABER — этот же бренд одевал узбекских спортсменов для летней Олимпиады в Токио. По словам его главы и сооснователя Ораза Абдуразакова, прошлый опыт пришелся по вкусу и спортсменам и болельщикам. В этот раз компания надеется добиться не меньших результатов.По его словам, партнеры национальных олимпийских комитетов в большинстве стран мира предоставляют свои услуги абсолютно бесплатно. Также и 7SABER разработала и изготовила форму безвозмездно.На этой неделе в Пекине стартует зимняя Олимпиада, в которой принимает участие единственный спортсмен из Узбекистана. Комилжон Тухтаев выступит в соревнованиях по гигантскому слалому 13 февраля, а 16-го — по слалому.

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узбекистан, форма