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https://uz.sputniknews.ru/20220202/v-uzbekistane-predstavili-olimpiyskuyu-formu--foto-22512790.html
В Узбекистане представили олимпийскую форму — фото
В Узбекистане представили олимпийскую форму — фото
Форму разработала компания 7SABER — этот же бренд одевал узбекских спортсменов для летней Олимпиады в Токио.
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спорт
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Национальный Олимпийский комитет (НОК) Узбекистана официально презентовал экипировку узбекской делегации для предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине.Как отмечается, форму разработала компания 7SABER — этот же бренд одевал узбекских спортсменов для летней Олимпиады в Токио. По словам его главы и сооснователя Ораза Абдуразакова, прошлый опыт пришелся по вкусу и спортсменам и болельщикам. В этот раз компания надеется добиться не меньших результатов.По его словам, партнеры национальных олимпийских комитетов в большинстве стран мира предоставляют свои услуги абсолютно бесплатно. Также и 7SABER разработала и изготовила форму безвозмездно.На этой неделе в Пекине стартует зимняя Олимпиада, в которой принимает участие единственный спортсмен из Узбекистана. Комилжон Тухтаев выступит в соревнованиях по гигантскому слалому 13 февраля, а 16-го — по слалому.
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узбекистан, форма

В Узбекистане представили олимпийскую форму — фото

20:51 02.02.2022
© Пресс-служба НОК УзбекистанаФорма узбекистанских спортсменов для зимней Олимпиады в Пекине
Форма узбекистанских спортсменов для зимней Олимпиады в Пекине - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.02.2022
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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Форму разработала компания 7SABER — этот же бренд одевал узбекских спортсменов для летней Олимпиады в Токио.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Национальный Олимпийский комитет (НОК) Узбекистана официально презентовал экипировку узбекской делегации для предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаФорма узбекистанских спортсменов для зимней Олимпиады в Пекине
Форма узбекистанских спортсменов для зимней Олимпиады в Пекине - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.02.2022
Форма узбекистанских спортсменов для зимней Олимпиады в Пекине
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Как отмечается, форму разработала компания 7SABER — этот же бренд одевал узбекских спортсменов для летней Олимпиады в Токио. По словам его главы и сооснователя Ораза Абдуразакова, прошлый опыт пришелся по вкусу и спортсменам и болельщикам. В этот раз компания надеется добиться не меньших результатов.
“Олимпийская форма, созданная нами для токийских состязаний, имела большой успех среди болельщиков, так что мы надеемся, что и на сей раз оправдаем их ожидания”, — приводит слова Абдуразакова пресс-служба НОК.
По его словам, партнеры национальных олимпийских комитетов в большинстве стран мира предоставляют свои услуги абсолютно бесплатно. Также и 7SABER разработала и изготовила форму безвозмездно.
© НОК УзбекистанаФорма узбекистанских спортсменов для зимней Олимпиады в Пекине
Форма узбекистанских спортсменов для зимней Олимпиады в Пекине - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.02.2022
Форма узбекистанских спортсменов для зимней Олимпиады в Пекине
© НОК Узбекистана
“В случае с Играми деньги вообще не главное: для 7SABER является большой честью вот уже второй раз выступать спонсором олимпийской делегации нашей республики, и я искренне надеюсь, что это сотрудничество будет продолжено", — сказал Абдуразаков.
На этой неделе в Пекине стартует зимняя Олимпиада, в которой принимает участие единственный спортсмен из Узбекистана. Комилжон Тухтаев выступит в соревнованиях по гигантскому слалому 13 февраля, а 16-го — по слалому.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаФорма узбекистанских спортсменов для зимней Олимпиады в Пекине
Форма узбекистанских спортсменов для зимней Олимпиады в Пекине - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.02.2022
Форма узбекистанских спортсменов для зимней Олимпиады в Пекине
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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