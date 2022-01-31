https://uz.sputniknews.ru/20220131/lyjnik-komiljon-tuxtaev-pokazal-formu-v-kotoroy-vystupit-na-olimpiade--foto-22461728.html
Лыжник Комилжон Тухтаев показал форму, в которой выступит на Олимпиаде — фото
Лыжник Комилжон Тухтаев показал форму, в которой выступит на Олимпиаде — фото
Кто разработал уникальную форму для спортсмена и как он готовится к соревнованиям, читайте в материале.
2022-01-31T11:24+0500
2022-01-31T11:24+0500
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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Единственный участник от Узбекистана на зимних Олимпийских играх в Пекине Комилжон Тухтаев показал форму, в которой он выступит на соревнованиях. Горнолыжник поделился снимком формы в своем Instagram.Как сообщили корреспонденту Sputnik в Национальном Олимпийском комитете Узбекистана, форма разрабатывалась брендом 7 saber. Сейчас Комилжон Тухтаев проходит подготовку к Олимпиаде в горнолыжном комплексе San Vigilio Di Marebbe в Италии.Как рассказал спортсмен Sputnik Узбекистан, 13 февраля в рамках зимней Олимпиады он примет участие в соревнованиях по гигантскому слалому, 16 февраля — по слалому. Ранее стало известно, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Участие в ней также примут лидеры Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана.Читайте также:
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олимпиада
Лыжник Комилжон Тухтаев показал форму, в которой выступит на Олимпиаде — фото
11:24 31.01.2022 (обновлено: 12:03 31.01.2022)
Кто разработал уникальную форму для спортсмена, рассказали корреспонденту Sputnik в Национальном Олимпийском комитете.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Единственный участник от Узбекистана на зимних Олимпийских играх в Пекине Комилжон Тухтаев показал форму, в которой он выступит на соревнованиях.
Горнолыжник поделился снимком формы в своем Instagram.
"Сегодня стартовал в новой форме, в которой буду стартовать на Олимпийских играх в Пекине", — подписал фотографию спортсмен.
Как сообщили корреспонденту Sputnik
в Национальном Олимпийском комитете Узбекистана, форма разрабатывалась брендом 7 saber.
"Официальная презентация формы запланирована на этой неделе", — добавили в НОК.
Сейчас Комилжон Тухтаев проходит подготовку к Олимпиаде в горнолыжном комплексе San Vigilio Di Marebbe в Италии.
Как рассказал спортсмен Sputnik Узбекистан
, 13 февраля в рамках зимней Олимпиады он примет участие в соревнованиях по гигантскому слалому, 16 февраля — по слалому.
Ранее стало известно, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Участие в ней также примут лидеры Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана.