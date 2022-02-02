https://uz.sputniknews.ru/20220202/video-supermen-prishel-na-pomosch--v-kyrgyzstane-snyali-rolik-o-nasilii-v-seme-22502819.html

Видео: супермен пришел на помощь – в Кыргызстане сняли ролик о насилии в семье

Видео: супермен пришел на помощь – в Кыргызстане сняли ролик о насилии в семье

Супермен приходит на помощь маме - в Минздраве Кыргызстана сняли социальную рекламу против домашнего насилия.

2022-02-02T16:15+0500

2022-02-02T16:15+0500

2022-02-02T16:15+0500

в мире

кыргызстан

насилие в семье

видеоролик

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ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. В Кыргызстане сняли трогательный социальный ролик против насилия в семье.Выпустил социальную рекламу Республиканский центр укрепления здоровья и массовых коммуникаций при Минздраве республики, сообщают наши коллеги из Sputnik Кыргызстан.По данным центра, проблема насилия в семье в Кыргызстане остается актуальной. Только за минувший год в правоохранительные органы поступило более 7 тысяч заявлений.Как отметили сотрудники центра, говорить о семейном насилии не стыдно. Напротив, замалчивать проблему опасно, ведь очередная семейная ссора может привести к необратимым последствиям.Читайте также: Почти каждая третья узбекистанка сталкивается с домашним насилием >>

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кыргызстан, насилие в семье, видеоролик