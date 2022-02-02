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https://uz.sputniknews.ru/20220202/video-supermen-prishel-na-pomosch--v-kyrgyzstane-snyali-rolik-o-nasilii-v-seme-22502819.html
Видео: супермен пришел на помощь – в Кыргызстане сняли ролик о насилии в семье
Видео: супермен пришел на помощь – в Кыргызстане сняли ролик о насилии в семье
Супермен приходит на помощь маме - в Минздраве Кыргызстана сняли социальную рекламу против домашнего насилия.
2022-02-02T16:15+0500
2022-02-02T16:15+0500
в мире
кыргызстан
насилие в семье
видеоролик
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ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. В Кыргызстане сняли трогательный социальный ролик против насилия в семье.Выпустил социальную рекламу Республиканский центр укрепления здоровья и массовых коммуникаций при Минздраве республики, сообщают наши коллеги из Sputnik Кыргызстан.По данным центра, проблема насилия в семье в Кыргызстане остается актуальной. Только за минувший год в правоохранительные органы поступило более 7 тысяч заявлений.Как отметили сотрудники центра, говорить о семейном насилии не стыдно. Напротив, замалчивать проблему опасно, ведь очередная семейная ссора может привести к необратимым последствиям.Читайте также: Почти каждая третья узбекистанка сталкивается с домашним насилием &gt;&gt;
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кыргызстан, насилие в семье, видеоролик

Видео: супермен пришел на помощь – в Кыргызстане сняли ролик о насилии в семье

16:15 02.02.2022
© Unsplash / Dev Asangbam Девушка закрывает лицо руками
Девушка закрывает лицо руками - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.02.2022
© Unsplash / Dev Asangbam
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Трогательную социальную рекламу против домашнего насилия распространил Минздрав республики.
ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. В Кыргызстане сняли трогательный социальный ролик против насилия в семье.
Выпустил социальную рекламу Республиканский центр укрепления здоровья и массовых коммуникаций при Минздраве республики, сообщают наши коллеги из Sputnik Кыргызстан.
"Каждый человек, вступая в брак, должен брать на себя ответственность за партнера, за отношения и за будущих детей. Здоровые отношения между мужчиной и женщиной строятся на взаимоуважении и доверии. Споры в семье — обычное явление, тогда как агрессия по отношению к кому-либо из домочадцев недопустима", — отметили в центре.
По данным центра, проблема насилия в семье в Кыргызстане остается актуальной. Только за минувший год в правоохранительные органы поступило более 7 тысяч заявлений.

Действие ролика происходит в одной из семей в Кыргызстане. Мальчик рисует и слышит, как в соседней комнате скандалят родители. Открыв дверь, он видит, что отец трясет и бьет маму. Мальчик воображает себя "суперменом" и пытается вмешаться, но от удара отца отлетает к стене. Затем мы видим сцену из больницы: виноватый отец приходит навестить жену и сына. Мальчик спрашивает: "Папа, что вы сделали с моей рукой? Как я теперь будут рисовать?". Мужчина не находит слов. В этот момент он просыпается: все случившееся оказывается сном.

Как отметили сотрудники центра, говорить о семейном насилии не стыдно. Напротив, замалчивать проблему опасно, ведь очередная семейная ссора может привести к необратимым последствиям.
Читайте также: Почти каждая третья узбекистанка сталкивается с домашним насилием >>
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