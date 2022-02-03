https://uz.sputniknews.ru/20220203/kak-palubnyy-f-35-vyvel-iz-stroya-avianosets-carl-vinson-vms-ssha-22534219.html

Как палубный F-35 вывел из строя авианосец Carl Vinson ВМС США

Как палубный F-35 вывел из строя авианосец Carl Vinson ВМС США

Регулярные инциденты с "невидимками" усиливают недовольство Пентагона – самолет не одобрен к массовому производству, и снижают спрос на F-35 потенциальных покупателей на мировом рынке.

2022-02-03T21:45+0500

2022-02-03T21:45+0500

2022-02-03T21:45+0500

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Дозвуковой истребитель "быстрого погружения" поколения F-35 остается самым провальным американским проектом XXI века (если не считать гиперзвуковых ракет США, которые вообще не летают). Он способен развалиться на сверхзвуковой скорости, подстрелить себя из авиапушки, и даже вывести из строя авианосец базирования.Американский истребитель F-35 Lightning II в конце января потерпел аварию при посадке на авианосец ВМС США USS Carl Vinson в Южно-Китайском море. Летчик катапультировался, самолет стоимостью более 80 млн долларов ушел на дно (поиски безуспешны). При этом семь членов экипажа корабля получили ранения и были эвакуированы в госпиталь на Филиппинах.Инцидент не исчерпан. После столкновения истребителя F-35C с надстройкой авианосца Carl Vinson оказались повреждены системы навигации и связи, корабль не способен выполнять задачи по предназначению в Южно-Китайском море, то есть вышел из строя, превратился в большую беспомощную мишень (длина корпуса – 331 метр, ширина полетной палубы – 77 метров) – вместе с экипажем (более 6000 моряков), авиакрылом (около 90 самолетов и вертолетов) и арсеналом (более 3000 тонн боеприпасов, включая 100 ядерных зарядов).Это новый сокрушительный удар по престижу и тактике ВМС США, по легенде о самых надежных американских технологиях.Авианосная ударная группа (АУГ) во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson во второй половине 2021 года впервые в истории интегрировала в ходе учений палубные истребители F-35C, самолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EA-18G Growlers и модернизированные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) E-2D Advanced Hawkeyes. Командование ВМС США рассчитывало, что использование "невидимок" вместе с палубными самолетами РЭБ и ДРЛО повысит "смертоносность и живучесть" ударной группы, позволит уничтожить средства разведки, связи и истребители противника до того, как он заметит приближение АУГ. Реальность мирного времени жестко скорректировала подобные планы.Атомный авианосец вместе с кораблями своего ордера остается надежным средством борьбы с "банановыми" республиками, и очень уязвим в современных морских операциях. "Невидимки" плохо летают и слишком часто падают.Истребитель F-35A ВВС Южной Кореи 4 января 2022 года совершил вынужденную посадку на брюхо, так как у него отказали шасси. В Средиземное море 17 ноября упал истребитель F-35B из состава авиакрыла авианосца HMS Queen Elizabeth британских ВМС.На Хоккайдо в декабре экстренно "плюхнулся" на взлетную полосу F-35A Сил самообороны Японии, ранее японский F-35A исчез с радаров над Восточно-Китайским морем.Регулярные инциденты с "невидимками" усиливают недовольство Пентагона – самолет не одобрен к массовому производству, и снижают спрос на F-35 потенциальных покупателей на мировом рынке. К примеру, Грецию цена "невидимок" (более 80 млн долларов за единицу) уже не устраивает. ОАЭ заморозили приобретение F-35, и в декабре подписали контракт на покупку 80 французских истребителей Rafale.Ржавеющие иллюзииСоединенные Штаты опасаются, что секретные технологии F-35, включая стелс-покрытие, достанутся Китаю, который способен достать их со дна морского, и применить в своих разработках. Полагаю, американцы боятся не того, чего следует. В следующий раз "Молния" может "уронить" на палубу термоядерную авиабомбу B61-12.Еще хуже, если в надстройку USS Carl Vinson влетит китайская крылатая ракета Dongfeng 21D (дальностью около 1000 км), которую западные СМИ уже окрестили "убийцей авианосцев". Российский гиперзвуковой "Циркон" также способен отправить ко дну корабль стоимостью 1,4 млрд долларов.Стелс-покрытие утонувшего F-35 от контакта с морской водой утратит все характеристики. Ранее "невидимки" за несколько месяцев покрылись ржавчиной даже от влажного морского воздуха на палубе "Карла Винсона", и это вызывало большую тревогу американских летчиков. Ржавчина на планерах свидетельствует о потере скрытности. Коррозия затрагивает также внутренние узлы конструкции самолета.Издание Military Watch отмечает: "Истребители модификации F-35C поступили на вооружение в 2019 году, после многолетних доработок, и все еще имеют более 800 технических проблем, ограниченные возможности. Самолеты нежизнеспособны в боях средней и высокой интенсивности". Такая, вот, в реальности "смертоносность и живучесть".Между тем, анонсированы мартовские учения НАТО Cold Response 2022, которые состоятся в Норвегии и акватории Норвежского моря, с привлечением двух АУГ (американский USS Harry S. Truman, британский HMS Prince of Wales и корабли сопровождения), большого количества самолетов палубной и стратегической авиации (В-1В Lancer). Помнится, аналогичные маневры альянса TridentJuncture2018 в Норвежском море для атомного авианосца Harry S. Truman ВМС США закончились большим конфузом – командование не смогло поднять в небо ни одного самолета из-за шторма и обледенения палубы. Суровое Заполярье не позволило десантироваться американским морским пехотинцам. Авианосная ударная группа во главе с "Гарри Трумэном" досрочно покинула район учений.Полагаю, в марте "летающие компьютеры" F-35C на маневрах Cold Response 2022 просто замерзнут на палубе, и этим еще раз подчеркнут безрассудность американской внешней политики и отставание США в области высокотехнологичных вооружений.Несмотря на дорогостоящую модернизацию "невидимок", распространяемые на Западе слухи о будущем доминировании F-35 Lightning II в мировой истребительной авиации сильно преувеличены. "Молнии" получили мировую известность лишь уникальным соотношением космической цены и низкой технической готовности. Неслучайно американские специалисты включили F-35 в "пятерку худших самолетов", а Конгресс в декабре законодательно ограничил на перспективу размер парка F-35 ВВС США.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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