https://uz.sputniknews.ru/20220203/mid-rossii-vruchil-vladimiru-norovu-pochetnuyu-nagradu--foto-i-video-22517158.html

МИД России вручил Владимиру Норову почетную награду — фото и видео

МИД России вручил Владимиру Норову почетную награду — фото и видео

Какую именно награду вручили дипломату и что он сам об этом думает, читайте в материале.

2022-02-03T10:00+0500

2022-02-03T10:00+0500

2022-02-03T10:00+0500

политика

мид россии

владимир норов

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. МИД России вручил заместителю министра иностранных дел Узбекистана Владимиру Норову знак "За вклад в международное сотрудничество".Почетную награду передал посол России Олег Мальгинов.Таким знаком награждаются россияне, иностранцы и лица без гражданства за активную совместную работу с МИД России по развитию двустороннего сотрудничества, вклад в популяризацию русского языка, культуры и другие заслуги.Мальгинов отметил усилия Норова по развитию российско-узбекских отношений, а также его большой вклад в качестве генсека ШОС в 2019-2021 годах.Норов, в свою очередь, подчеркнул, что тесное партнерство между МИД Узбекистана и России будет и впредь вносить весомый вклад в развитие и углубление двусторонних отношений.

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мид россии, владимир норов