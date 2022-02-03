https://uz.sputniknews.ru/20220203/mid-rossii-vruchil-vladimiru-norovu-pochetnuyu-nagradu--foto-i-video-22517158.html
МИД России вручил Владимиру Норову почетную награду — фото и видео
МИД России вручил Владимиру Норову почетную награду — фото и видео
Какую именно награду вручили дипломату и что он сам об этом думает, читайте в материале.
2022-02-03T10:00+0500
2022-02-03T10:00+0500
2022-02-03T10:00+0500
политика
мид россии
владимир норов
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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. МИД России вручил заместителю министра иностранных дел Узбекистана Владимиру Норову знак "За вклад в международное сотрудничество".Почетную награду передал посол России Олег Мальгинов.Таким знаком награждаются россияне, иностранцы и лица без гражданства за активную совместную работу с МИД России по развитию двустороннего сотрудничества, вклад в популяризацию русского языка, культуры и другие заслуги.Мальгинов отметил усилия Норова по развитию российско-узбекских отношений, а также его большой вклад в качестве генсека ШОС в 2019-2021 годах.Норов, в свою очередь, подчеркнул, что тесное партнерство между МИД Узбекистана и России будет и впредь вносить весомый вклад в развитие и углубление двусторонних отношений.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мид россии, владимир норов
МИД России вручил Владимиру Норову почетную награду — фото и видео
Чем именно наградили замминистра иностранных дел Узбекистана и как это было, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. МИД России вручил заместителю министра иностранных дел Узбекистана Владимиру Норову знак "За вклад в международное сотрудничество".
Почетную награду передал посол России Олег Мальгинов.
Таким знаком награждаются россияне, иностранцы и лица без гражданства за активную совместную работу с МИД России по развитию двустороннего сотрудничества, вклад в популяризацию русского языка, культуры и другие заслуги.
Мальгинов отметил усилия Норова по развитию российско-узбекских отношений, а также его большой вклад в качестве генсека ШОС в 2019-2021 годах.
Норов, в свою очередь, подчеркнул, что тесное партнерство между МИД Узбекистана и России будет и впредь вносить весомый вклад в развитие и углубление двусторонних отношений.