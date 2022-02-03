https://uz.sputniknews.ru/20220203/shveya-iz-rigi-vyigrala-v-lotereyu-250-000-evro-22515369.html
Швея из Риги выиграла в лотерею 250 000 евро
Швея из Риги выиграла в лотерею 250 000 евро
Она регулярно скупала билеты различных лотерей и пыталась поймать удачу. И, наконец, один из них не принес ей крупный выигрыш.
2022-02-03T07:30+0500
2022-02-03T07:30+0500
2022-02-03T07:30+0500
это интересно
рига
лотерея
евро
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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В минувший понедельник 46-летняя рижанка, работающая швеей, выиграла в моментальную лотерею Pērle 250 000 евро, сообщает в своем Telegram-канале корреспондент Sputnik Алексей Стефанов.По его словам, к этому она шла долго: регулярно скупала билеты различных лотерей и пыталась поймать удачу.Один из них оказался выигрышным и принес женщине 250 тысяч евро. На вырученные средства она намерена отремонтировать свою старую дачу.
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Sputnik Узбекистан
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
рига, лотерея, евро
Швея из Риги выиграла в лотерею 250 000 евро
Она регулярно скупала билеты различных лотерей и пыталась поймать удачу. И, наконец, один из них не принес ей крупный выигрыш.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik.
В минувший понедельник 46-летняя рижанка, работающая швеей, выиграла в моментальную лотерею Pērle 250 000 евро, сообщает
в своем Telegram-канале корреспондент Sputnik Алексей Стефанов.
По его словам, к этому она шла долго: регулярно скупала билеты различных лотерей и пыталась поймать удачу.
“До этого дня ей попадались копеечные призы — траты были больше. Но именно благодаря этим мелким победам она накопила 30 евро, на которые и купила очередные билеты”, — говорится в сообщении.
Один из них оказался выигрышным и принес женщине 250 тысяч евро. На вырученные средства она намерена отремонтировать свою старую дачу.