https://uz.sputniknews.ru/20220203/sleduyuschey-zimoy-budet-esche-xuje-pikin-ob-energeticheskom-krizise-v-evrope-22514727.html
Следующей зимой будет еще хуже: Пикин об энергетическом кризисе в Европе
Следующей зимой будет еще хуже: Пикин об энергетическом кризисе в Европе
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин ответил на вопросы Sputnik по поводу слухов вокруг Украины, а также насчет цен на газ в Европе.
2022-02-03T08:15+0500
2022-02-03T08:15+0500
2022-02-03T08:15+0500
видео
зима
кризис
европа
запад
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санкции
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Это мнение Сергея Пикина, директора Фонда энергетического развития. Он ответил на вопросы Sputnik по поводу слухов вокруг Украины, а также насчет цен на газ в Европе.Венгрия, например, налаживает связи с Россией: договорилась о поставках топлива по цене ниже рыночной. Но далеко не все страны следуют ее примеру. А потому рискуют замерзнуть следующей зимой, если "Северный поток-2" не запустят ни к лету, ни к осени.Сможет ли Запад протянуть вместо российского газопровода трубу из Северной Африки? И обойдутся ли европейцы без топлива из России? Обо всем этом и не только смотрите на YouTube-канале Sputnik на русском.
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зима, кризис, европа, запад, украина, санкции, видео
Следующей зимой будет еще хуже: Пикин об энергетическом кризисе в Европе
Запад много нафантазировал: во-первых, что Россия собирается напасть на Украину; во-вторых, что за это нам санкции будут, – а вот дальше они не придумали.
Это мнение Сергея Пикина, директора Фонда энергетического развития. Он ответил на вопросы Sputnik по поводу слухов вокруг Украины, а также насчет цен на газ в Европе.
Венгрия, например, налаживает связи с Россией: договорилась о поставках топлива по цене ниже рыночной. Но далеко не все страны следуют ее примеру. А потому рискуют замерзнуть следующей зимой, если "Северный поток-2" не запустят ни к лету, ни к осени.
Сможет ли Запад протянуть вместо российского газопровода трубу из Северной Африки? И обойдутся ли европейцы без топлива из России? Обо всем этом и не только смотрите на YouTube-канале Sputnik на русском
.