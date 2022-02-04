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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Как похудеть с помощью макарон - диетолог
Как похудеть с помощью макарон - диетолог
Многие, садясь на диету, отказываются от любимых блюд из макарон. Но это не обязательно - можно просто поменять сорт макаронных изделий, советует диетолог.
2022-02-04T23:00+0500
2022-02-04T23:00+0500
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Лучше всего выбрать цельнозерновые макароны, сказала в эфире "Москва 24" врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова. Такие макароны изготавливают из обычного зерна, но перемалывают его в муку целиком, вместе с оболочкой, поэтому на вид такие макароны чуть темнее обычных.Пытаясь сбросить вес, не стоит отказываться от макарон, нужно только уменьшить порцию. Более того, макароны могут даже помочь диете.Они дают сытость, защищают от переедания, снижают тягу к сладким продуктам. Часто на сладкое тянет, если организму не хватает сложных углеводов, а в цельнозерновых макаронах они есть. Однако, цельнозерновые макароны лучше есть с утра, чтобы они потом давали энергию в течение дня.Также не стоит избегать разноцветных макарон: обычно их окрашивают соком шпината, свеклы, моркови и других натуральных продуктов. Также можно есть макароны из гречки или других круп.Читайте также: Что будет, если питаться только макаронами
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врач, диетолог, продукты

Как похудеть с помощью макарон - диетолог

23:00 04.02.2022
© Pixabay/acekreationsМакароны
Макароны - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.02.2022
© Pixabay/acekreations
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Многие, садясь на диету, отказываются от любимых блюд из макарон. Но это не обязательно - можно просто поменять сорт макаронных изделий, советует диетолог.
Лучше всего выбрать цельнозерновые макароны, сказала в эфире "Москва 24" врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова. Такие макароны изготавливают из обычного зерна, но перемалывают его в муку целиком, вместе с оболочкой, поэтому на вид такие макароны чуть темнее обычных.
"В цельнозерновых макаронах, помимо сложных углеводов, содержится еще большее количество пищевых волокон, витаминов группы В и магния. Они дают насыщение на продолжительное время", - говорит Круглова.
Пытаясь сбросить вес, не стоит отказываться от макарон, нужно только уменьшить порцию. Более того, макароны могут даже помочь диете.
Они дают сытость, защищают от переедания, снижают тягу к сладким продуктам. Часто на сладкое тянет, если организму не хватает сложных углеводов, а в цельнозерновых макаронах они есть.
Однако, цельнозерновые макароны лучше есть с утра, чтобы они потом давали энергию в течение дня.
Также не стоит избегать разноцветных макарон: обычно их окрашивают соком шпината, свеклы, моркови и других натуральных продуктов. Также можно есть макароны из гречки или других круп.
Читайте также: Что будет, если питаться только макаронами
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