https://uz.sputniknews.ru/20220204/jurnalist-stsepilsya-s-predstavitelem-gosdepa-ssha-iz-za-feyka-o-rossii--video-22537464.html

Журналист "сцепился" с представителем Госдепа США из-за фейка о России — видео

Журналист "сцепился" с представителем Госдепа США из-за фейка о России — видео

Перепалка произошла в момент, когда представитель СМИ попросил американские власти предъявить доказательства. Подробнее о скандале — в материале.

2022-02-04T11:06+0500

2022-02-04T11:06+0500

2022-02-04T11:09+0500

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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В США произошел конфликт между журналистом и пресс-секретарем Госдепартамента Недом Прайсом.Власти США утверждают, что российские спецслужбы якобы планируют снять видео, которое бы запечатлело инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или собственных русскоязычных сограждан – с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия и беспилотников турецкого производства. По утверждению Вашингтона, такой "фейк" мог бы стать предлогом для начала Россией боевых действий против соседней страны. Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.Представители администрации США, в свою очередь, заявляют, что ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО у российских границ.Читайте также:Байден оскорбил журналиста FoxNews во время пресс-конференции — видео >>

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сша, фейки, журналист