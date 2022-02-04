https://uz.sputniknews.ru/20220204/jurnalist-stsepilsya-s-predstavitelem-gosdepa-ssha-iz-za-feyka-o-rossii--video-22537464.html
Журналист "сцепился" с представителем Госдепа США из-за фейка о России — видео
Журналист "сцепился" с представителем Госдепа США из-за фейка о России — видео
Перепалка произошла в момент, когда представитель СМИ попросил американские власти предъявить доказательства. Подробнее о скандале — в материале.
2022-02-04T11:06+0500
2022-02-04T11:06+0500
2022-02-04T11:09+0500
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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В США произошел конфликт между журналистом и пресс-секретарем Госдепартамента Недом Прайсом.Власти США утверждают, что российские спецслужбы якобы планируют снять видео, которое бы запечатлело инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или собственных русскоязычных сограждан – с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия и беспилотников турецкого производства. По утверждению Вашингтона, такой "фейк" мог бы стать предлогом для начала Россией боевых действий против соседней страны. Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.Представители администрации США, в свою очередь, заявляют, что ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО у российских границ.Читайте также:Байден оскорбил журналиста FoxNews во время пресс-конференции — видео >>
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сша, фейки, журналист
Журналист "сцепился" с представителем Госдепа США из-за фейка о России — видео
11:06 04.02.2022 (обновлено: 11:09 04.02.2022) Подписаться на
Перепалка произошла в момент, когда представитель СМИ попросил американские власти предъявить доказательства. Подробнее о скандале — в материале.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В США произошел конфликт между журналистом и пресс-секретарем Госдепартамента Недом Прайсом.
Власти США утверждают, что российские спецслужбы якобы планируют снять видео, которое бы запечатлело инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или собственных русскоязычных сограждан – с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия и беспилотников турецкого производства.
По утверждению Вашингтона, такой "фейк" мог бы стать предлогом для начала Россией боевых действий против соседней страны.
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов между тем опроверг эти утверждения. По его словам, Россия "никогда не занимается такими вещами".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.
Представители администрации США, в свою очередь, заявляют, что ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину.
Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО у российских границ.