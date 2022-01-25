https://uz.sputniknews.ru/20220125/bayden-oskorbil-jurnalista-foxnews-vo-vremya-press-konferentsii--video-22371333.html
Байден оскорбил журналиста FoxNews во время пресс-конференции — видео
Байден оскорбил журналиста FoxNews во время пресс-конференции — видео
Президент США попал в очередной скандал во время пресс-конференции из-за нелестного высказывания в адрес телерепортера.
2022-01-25T16:19+0500
2022-01-25T16:19+0500
2022-01-25T16:59+0500
в мире
журналист
пресс-конференция
джо байден
сша
сми
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Президент США Джо Байден оскорбил телерепортера FoxNews во время пресс-конференции. После вступительного слова Байдена и представителей администрации прессу попросили покинуть зал. В этот момент журналисты начали выкрикивать вопросы. Затем в общем гуле несколько реплик выкрикнул корреспондент FoxNews Питер Дуси.Он сказал, что раз Байден не хочет отвечать о ситуации вокруг Украины, у него есть вопрос про инфляцию.Далее Дуси спросил, является ли инфляция обузой для политиков в контексте предстоящих промежуточных выборов в Конгресс. Байден иронично ответил — "огромным активом" и назвал слова Дуси "ценным замечанием".Интересно, что трансляция на сайте Белого дома прекратилась именно на этой фразе. Однако в прямом эфире кабельной сети C-Span слышно, как американский лидер добавляет, почти не шевеля губами и смотря на журналиста: "Ну что за тупой сукин сын...".Реакция журналистаДуси признался, что из-за шума не услышал, как Байден обозвал его, и не сразу поверил коллегам, которые рассказали о нелестной оценке из уст президента.Журналист рассказал, что президент США позвонил ему после случившегося. Репортер отметил, что Байден разрядил обстановку и разговор прошел хорошо.Мнение экспертаИнцидент с журналистом может негативно сказаться в будущем на рейтинге Байдена, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.Сейчас у американского лидера и так не самые благоприятные отношения со СМИ.По его словам, последствия будут не сиюминутные. Эксперт заявил, что это будет ситуаций, как с "каплей, которая камень точит". "Это аккумулятивный эффект, а тем более в этом году промежуточные выборы в Конгресс, а за ними выборы президентские. Так что для него это не позитивный фактор", — заключил Рогулев.Читайте также:СМИ: Джо Байден уснул на переговорах с премьером Израиля — видео >>"Президент Клутин", "вакцинация конфликта": Байден снова удивил публику "ляпами" >>
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Байден оскорбил журналиста FoxNews во время пресс-конференции — видео
16:19 25.01.2022 (обновлено: 16:59 25.01.2022)
Президент США попал в очередной скандал из-за нелестного высказывания в адрес представителя СМИ.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Президент США Джо Байден оскорбил телерепортера FoxNews во время пресс-конференции.
После вступительного слова Байдена и представителей администрации прессу попросили покинуть зал.
В этот момент журналисты начали выкрикивать вопросы.
"По одной причине я не люблю делать этого: вы никогда не освещаете существо встречи", — сказал президент США.
Затем в общем гуле несколько реплик выкрикнул корреспондент FoxNews Питер Дуси.
Он сказал, что раз Байден не хочет отвечать о ситуации вокруг Украины, у него есть вопрос про инфляцию.
Далее Дуси спросил, является ли инфляция обузой для политиков в контексте предстоящих промежуточных выборов в Конгресс.
Байден иронично ответил — "огромным активом" и назвал слова Дуси "ценным замечанием".
"Больше инфляции", — тихо ответил глава государства.
Интересно, что трансляция на сайте Белого дома прекратилась именно на этой фразе. Однако в прямом эфире кабельной сети C-Span слышно, как американский лидер добавляет, почти не шевеля губами и смотря на журналиста: "Ну что за тупой сукин сын...".
Реакция журналиста
Дуси признался, что из-за шума не услышал, как Байден обозвал его, и не сразу поверил коллегам, которые рассказали о нелестной оценке из уст президента.
Журналист рассказал, что президент США позвонил ему после случившегося.
"Через час после этого обмена он позвонил мне на мобильный. Он сказал: "Ничего личного, приятель". Мы поговорили о том, что надо двигаться дальше. Я сказал, что продолжу задавать вопросы, отличные от тех, что задают другие. Он сказал: "Ты должен", — сообщил Дуси в эфире FoxNews.
Репортер отметил, что Байден разрядил обстановку и разговор прошел хорошо.
Мнение эксперта
Инцидент с журналистом может негативно сказаться в будущем на рейтинге Байдена, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.
Сейчас у американского лидера и так не самые благоприятные отношения со СМИ.
"Попасть на зуб" прессе — это дело может иметь последствия. Конечно, американские политики стараются с прессой поддерживать вежливые отношения. Любой американский политик будет этого избегать, потому что в политической системе США информация, пресса, имеют для политика существенное значение и могут повлиять на его рейтинг", — сказал Рогулев в беседе с РИА Новости
.
По его словам, последствия будут не сиюминутные. Эксперт заявил, что это будет ситуаций, как с "каплей, которая камень точит".
"Это аккумулятивный эффект, а тем более в этом году промежуточные выборы в Конгресс, а за ними выборы президентские. Так что для него это не позитивный фактор", — заключил Рогулев.