https://uz.sputniknews.ru/20220125/bayden-oskorbil-jurnalista-foxnews-vo-vremya-press-konferentsii--video-22371333.html

Байден оскорбил журналиста FoxNews во время пресс-конференции — видео

Байден оскорбил журналиста FoxNews во время пресс-конференции — видео

Президент США попал в очередной скандал во время пресс-конференции из-за нелестного высказывания в адрес телерепортера.

2022-01-25T16:19+0500

2022-01-25T16:19+0500

2022-01-25T16:59+0500

в мире

журналист

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джо байден

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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Президент США Джо Байден оскорбил телерепортера FoxNews во время пресс-конференции. После вступительного слова Байдена и представителей администрации прессу попросили покинуть зал. В этот момент журналисты начали выкрикивать вопросы. Затем в общем гуле несколько реплик выкрикнул корреспондент FoxNews Питер Дуси.Он сказал, что раз Байден не хочет отвечать о ситуации вокруг Украины, у него есть вопрос про инфляцию.Далее Дуси спросил, является ли инфляция обузой для политиков в контексте предстоящих промежуточных выборов в Конгресс. Байден иронично ответил — "огромным активом" и назвал слова Дуси "ценным замечанием".Интересно, что трансляция на сайте Белого дома прекратилась именно на этой фразе. Однако в прямом эфире кабельной сети C-Span слышно, как американский лидер добавляет, почти не шевеля губами и смотря на журналиста: "Ну что за тупой сукин сын...".Реакция журналистаДуси признался, что из-за шума не услышал, как Байден обозвал его, и не сразу поверил коллегам, которые рассказали о нелестной оценке из уст президента.Журналист рассказал, что президент США позвонил ему после случившегося. Репортер отметил, что Байден разрядил обстановку и разговор прошел хорошо.Мнение экспертаИнцидент с журналистом может негативно сказаться в будущем на рейтинге Байдена, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.Сейчас у американского лидера и так не самые благоприятные отношения со СМИ.По его словам, последствия будут не сиюминутные. Эксперт заявил, что это будет ситуаций, как с "каплей, которая камень точит". "Это аккумулятивный эффект, а тем более в этом году промежуточные выборы в Конгресс, а за ними выборы президентские. Так что для него это не позитивный фактор", — заключил Рогулев.Читайте также:СМИ: Джо Байден уснул на переговорах с премьером Израиля — видео >>"Президент Клутин", "вакцинация конфликта": Байден снова удивил публику "ляпами" >>

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