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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20220204/ogromnyy-dojdevoy-cherv-poyavilsya-na-fasade-estonskogo-zdaniya-22544196.html
Огромный дождевой червь появился на фасаде эстонского здания - фото
Огромный дождевой червь появился на фасаде эстонского здания - фото
Эстонский Департамента сельского хозяйства завел для себя лучшего помощника.
2022-02-04T15:21+0500
2022-02-04T15:36+0500
это интересно
эстония
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Гигантский железный червяк "поселился" на одном из зданий в эстонском городе Саку. Об этом сообщает Sputnik Meedia (Эстония).Фасад сооружения украсили 10-метровой скульптурой червя. Чиновники объяснили такое решение тем, что это существо считается лучшим помощником земледельца. В здании с червем располагается департамент сельского хозяйства и продовольствия и департамент сельскохозяйственных регистров и информации.Длина "помощника" — 10 метров, диаметр — 36,3 см. Необычную скульптуру оценили в 26 000 евро.Читайте также:В Узбекистане создана Ассоциация дождевых червейЭкоискусство: художница из России создает скульптуры из мусора — видео
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эстония, сельское хозяйство

Огромный дождевой червь появился на фасаде эстонского здания - фото

15:21 04.02.2022 (обновлено: 15:36 04.02.2022)
© @SputnikMeedia / Ele Rieberg-MeielСкульптура "Железный червь"
Скульптура Железный червь - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.02.2022
© @SputnikMeedia / Ele Rieberg-Meiel
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Эстонский департамент сельского хозяйства завел лучшего помощника, о чем речь — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Гигантский железный червяк "поселился" на одном из зданий в эстонском городе Саку. Об этом сообщает Sputnik Meedia (Эстония).
Фасад сооружения украсили 10-метровой скульптурой червя. Чиновники объяснили такое решение тем, что это существо считается лучшим помощником земледельца.
В здании с червем располагается департамент сельского хозяйства и продовольствия и департамент сельскохозяйственных регистров и информации.
Длина "помощника" — 10 метров, диаметр — 36,3 см. Необычную скульптуру оценили в 26 000 евро.
Читайте также:
В Узбекистане создана Ассоциация дождевых червей
Экоискусство: художница из России создает скульптуры из мусора — видео
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