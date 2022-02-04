https://uz.sputniknews.ru/20220204/ogromnyy-dojdevoy-cherv-poyavilsya-na-fasade-estonskogo-zdaniya-22544196.html
Огромный дождевой червь появился на фасаде эстонского здания - фото
Огромный дождевой червь появился на фасаде эстонского здания - фото
Эстонский Департамента сельского хозяйства завел для себя лучшего помощника.
2022-02-04T15:21+0500
2022-02-04T15:21+0500
2022-02-04T15:36+0500
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эстония
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Гигантский железный червяк "поселился" на одном из зданий в эстонском городе Саку. Об этом сообщает Sputnik Meedia (Эстония).Фасад сооружения украсили 10-метровой скульптурой червя. Чиновники объяснили такое решение тем, что это существо считается лучшим помощником земледельца. В здании с червем располагается департамент сельского хозяйства и продовольствия и департамент сельскохозяйственных регистров и информации.Длина "помощника" — 10 метров, диаметр — 36,3 см. Необычную скульптуру оценили в 26 000 евро.Читайте также:В Узбекистане создана Ассоциация дождевых червейЭкоискусство: художница из России создает скульптуры из мусора — видео
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эстония, сельское хозяйство
Огромный дождевой червь появился на фасаде эстонского здания - фото
15:21 04.02.2022 (обновлено: 15:36 04.02.2022) Подписаться на
Эстонский департамент сельского хозяйства завел лучшего помощника, о чем речь — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik.
Гигантский железный червяк "поселился" на одном из зданий в эстонском городе Саку. Об этом сообщает Sputnik Meedia (Эстония)
.
Фасад сооружения украсили 10-метровой скульптурой червя. Чиновники объяснили такое решение тем, что это существо считается лучшим помощником земледельца.
В здании с червем располагается департамент сельского хозяйства и продовольствия и департамент сельскохозяйственных регистров и информации.
Длина "помощника" — 10 метров, диаметр — 36,3 см. Необычную скульптуру оценили в 26 000 евро.