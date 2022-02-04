https://uz.sputniknews.ru/20220204/politseyskiy-billklinton-kak-jivetsya-kazaxstantsu-s-neobychnym-imenem-22548763.html

Полицейский Биллклинтон: как живется казахстанцу с необычным именем

Полицейский Биллклинтон: как живется казахстанцу с необычным именем

Алматинец Биллклинтон Осипов рассказал о жизни с необычным именем и о январских событиях в Алматы.

2022-02-04T18:00+0500

2022-02-04T18:00+0500

2022-02-04T18:00+0500

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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. В Алматы живет полицейский с очень необычным именем - Осипов Биллклинтон Серикұлы. О том, как живется казахстанцу с таким именем, как он выбрал профессию и что делал во время январских беспорядков, полицейский рассказал нашим коллегам из Sputnik Казахстан.25-летний казахстанский полицейский по имени поделился историей своей жизни с необычным именем, а также рассказал о своем участии в охране Алматы во время беспорядков.Биллклинтон Осипов – коренной алмаатинец и единственный ребенок в семье. Оригинальное имя сыну дала мама Кабила Осипова.Лейтенант признается, будучи обладателем необычного имени, в детстве ему приходилось несладко – сверстники дразнили его. Сначала он хотел укоротить имя до Билла, но позже передумал и к повышенному интересу к имени стал относиться просто с юмором.Близкие люди называют его Билл, Билли, а супруга Акбота зовет просто "жаным" ("Душа моя").В детстве Билл мечтал стать саксофонистом, как и его знаменитый тезка.Свою будущую профессию юноша выбрал по примеру отца, который при жизни служил в правоохранительных органах. Работу полицейского Билл считает стезей, достойной настоящих мужчин, и очень гордится своей службой на страже порядка. Имя, по словам молодого лейтенанта, на его повседневную жизнь и работу никак не влияет. Наоборот, оно дарит участковому инспектору позитив, ведь при знакомстве с ним люди начинают улыбаться и задавать вопросы о правдивости его имени.Январская трагедияБиллклинтон Осипов участвовал в охране Алматы во время январских беспорядков. Он признался, что в какой-то момент не надеялся вернуться домой живым."Приехали на площадь, взяли с собой бронежилеты, каски, щиты, дубинки. Людскому потоку не было конца. И, вот честно, было очень страшно от всего, что происходило, от жутких звуков. Стоял гул. Люди кидались камнями, ну и всем, что попадалось им под руку. Все происходило до шести утра. Мы защищали свой город, призывали собравшихся к спокойствию, но это нам мало удавалось", - вспоминает Биллклинтон Осипов.По словам полицейского, те события сплотили коллег, так как все они оказались равны перед возникшими трудностями.Американская мечта казахского БиллклинтонаКак признался Биллклинтон Осипов, он мечтает побывать в американском нацпарке Mount Magazine на самой высокой горе в Арканзасе."Как истинный алматинец, я просто обожаю горы. И если уж совсем повезет и вдруг удастся встретиться с настоящим Биллом Клинтоном – думаю, при встрече у меня появятся к нему вопросы. Главное – получить такую возможность", – добродушно улыбается тезка американского экс-президента.Читайте также: Марьям Тилляева рассталась с мужем после нескольких месяцев брака

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алматы, казахстан, полицейский