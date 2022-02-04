https://uz.sputniknews.ru/20220204/maryam-tillyaeva-rasstalas-s-mujem-spustya-neskolko-mesyatsev-braka--foto-22536920.html
Марьям Тилляева рассталась с мужем спустя несколько месяцев брака — фото
Марьям Тилляева рассталась с мужем спустя несколько месяцев брака — фото
Звездные супруги продержались в браке несколько месяцев. Все, что известно на данный момент, собрали в материале.
2022-02-04T10:30+0500
2022-02-04T10:30+0500
2022-02-04T10:36+0500
это интересно
брак
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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Марьям Тилляева — внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова — и блогер Амиран Сардаров расстались.Об этом автор "Дневника Хача" рассказал в своем Instagram.Пара поженилась в Лас-Вегасе в апреле 2021-го. Тилляева младше Сардарова примерно на 13 лет. Блогер тогда рассказал, что их с возлюбленной поженил Элвис Пресли и "все так быстро произошло", что он "даже ничего не успел понять".Почему именно расстались супруги, неизвестно.Марьям после заявления Сардарова временно закрыла страницу в Instagram, однако позднее открыла и выставила загадочное сторис. Читайте также:Марьям Тилляева опубликовала редкое семейное фото >>Внучки Ислама Каримова впервые за 8 лет встретились в Узбекистане — видео >>
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брак
Марьям Тилляева рассталась с мужем спустя несколько месяцев брака — фото
10:30 04.02.2022 (обновлено: 10:36 04.02.2022) Подписаться на
Подписчики заметили, что супруги отдыхали в разных местах и больше не публиковали общие фото. Первым нарушил молчание Амиран. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Марьям Тилляева — внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова — и блогер Амиран Сардаров расстались.
Об этом автор "Дневника Хача" рассказал в своем Instagram.
Пара поженилась
в Лас-Вегасе в апреле 2021-го. Тилляева младше Сардарова примерно на 13 лет.
Блогер тогда рассказал, что их с возлюбленной поженил Элвис Пресли и "все так быстро произошло", что он "даже ничего не успел понять".
"Будем с Машей разбираться, как это работает на практике и можно ли жить долго и счастливо", — писал Сардаров.
Почему именно расстались супруги, неизвестно.
Марьям после заявления Сардарова временно закрыла страницу в Instagram, однако позднее открыла и выставила загадочное сторис.
"Не все так просто, друзья, и не все такие пушистые. Но пока пусть об этом только мои близкие знают", — написала девушка.