https://uz.sputniknews.ru/20220204/maryam-tillyaeva-rasstalas-s-mujem-spustya-neskolko-mesyatsev-braka--foto-22536920.html

Марьям Тилляева рассталась с мужем спустя несколько месяцев брака — фото

Марьям Тилляева рассталась с мужем спустя несколько месяцев брака — фото

Звездные супруги продержались в браке несколько месяцев. Все, что известно на данный момент, собрали в материале.

2022-02-04T10:30+0500

2022-02-04T10:30+0500

2022-02-04T10:36+0500

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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Марьям Тилляева — внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова — и блогер Амиран Сардаров расстались.Об этом автор "Дневника Хача" рассказал в своем Instagram.Пара поженилась в Лас-Вегасе в апреле 2021-го. Тилляева младше Сардарова примерно на 13 лет. Блогер тогда рассказал, что их с возлюбленной поженил Элвис Пресли и "все так быстро произошло", что он "даже ничего не успел понять".Почему именно расстались супруги, неизвестно.Марьям после заявления Сардарова временно закрыла страницу в Instagram, однако позднее открыла и выставила загадочное сторис. Читайте также:Марьям Тилляева опубликовала редкое семейное фото >>Внучки Ислама Каримова впервые за 8 лет встретились в Узбекистане — видео >>

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