https://uz.sputniknews.ru/20220204/rossiyskogo-blogera-zaderjali-v-uzbekistane-iz-za-drona--video-22536152.html

В посольстве рассказали, за что в Узбекистане задержали блогера из России

В посольстве рассказали, за что в Узбекистане задержали блогера из России

Мужчину задержали, он в шоке. Сейчас ему грозит тюрьма. Все, что известно, об этом скандале — в материале.

2022-02-04T10:00+0500

2022-02-04T10:00+0500

2022-02-04T10:09+0500

общество

блогер

узбекистан

дрон

посольство россии в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Российский тревел-блогер Максим Лымарь не смог покинуть Узбекистан из-за квадрокоптера.Мужчину задержали при прохождении пограничного контроля в Бухаре, когда он возвращался Новосибирск. В его вещах нашли дрон. Россиянина поместили под домашний арест за ввоз беспилотного летательного аппарата. По местному законодательству его квадрокоптер подлежал обязательной регистрации при въезде в Узбекистан. За нарушение этих правил мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.К делу уже подключились российские дипломаты.Пресс-секретарь дипведомства Дмитрий Данилов подтвердил, что сейчас Лымарь помещен под домашний арест до окончания процедуры уточнения весогабаритных характеристик вывозимого им дрона.В Узбекистане с 1 января 2015 года был введен запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов (самолеты и прочие летательные аппараты с массой пустого снаряженного аппарата не более двух тонн). С мая 2016-го ввоз и использование беспилотников в Узбекистане определен специальным разрешением правительства.С ноября 2019-го вступили в силу поправки в Уголовный кодекс республики, предусматривающие ответственность за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение и использование беспилотников — до трех лет лишения свободы.Читайте также:

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блогер, узбекистан, дрон, посольство россии в узбекистане