https://uz.sputniknews.ru/20220204/rossiyskogo-blogera-zaderjali-v-uzbekistane-iz-za-drona--video-22536152.html
В посольстве рассказали, за что в Узбекистане задержали блогера из России
В посольстве рассказали, за что в Узбекистане задержали блогера из России
Мужчину задержали, он в шоке. Сейчас ему грозит тюрьма. Все, что известно, об этом скандале — в материале.
2022-02-04T10:00+0500
2022-02-04T10:00+0500
2022-02-04T10:09+0500
общество
блогер
узбекистан
дрон
посольство россии в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Российский тревел-блогер Максим Лымарь не смог покинуть Узбекистан из-за квадрокоптера.Мужчину задержали при прохождении пограничного контроля в Бухаре, когда он возвращался Новосибирск. В его вещах нашли дрон. Россиянина поместили под домашний арест за ввоз беспилотного летательного аппарата. По местному законодательству его квадрокоптер подлежал обязательной регистрации при въезде в Узбекистан. За нарушение этих правил мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.К делу уже подключились российские дипломаты.Пресс-секретарь дипведомства Дмитрий Данилов подтвердил, что сейчас Лымарь помещен под домашний арест до окончания процедуры уточнения весогабаритных характеристик вывозимого им дрона.В Узбекистане с 1 января 2015 года был введен запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов (самолеты и прочие летательные аппараты с массой пустого снаряженного аппарата не более двух тонн). С мая 2016-го ввоз и использование беспилотников в Узбекистане определен специальным разрешением правительства.С ноября 2019-го вступили в силу поправки в Уголовный кодекс республики, предусматривающие ответственность за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение и использование беспилотников — до трех лет лишения свободы.Читайте также:
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блогер, узбекистан, дрон, посольство россии в узбекистане
В посольстве рассказали, за что в Узбекистане задержали блогера из России
10:00 04.02.2022 (обновлено: 10:09 04.02.2022) Подписаться на
Как прокомментировали инцидент в посольстве России в республике и что сказал сам блогер, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Российский тревел-блогер Максим Лымарь не смог покинуть Узбекистан из-за квадрокоптера.
Мужчину задержали при прохождении пограничного контроля в Бухаре, когда он возвращался Новосибирск. В его вещах нашли дрон.
Россиянина поместили под домашний арест за ввоз беспилотного летательного аппарата.
По местному законодательству его квадрокоптер подлежал обязательной регистрации при въезде в Узбекистан.
За нарушение этих правил мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.
К делу уже подключились российские дипломаты.
"Посольство находится в постоянном контакте с Лымарем и правоохранительными органами Узбекистана для скорейшего разрешения ситуации и возвращения соотечественника на родину", — сообщили в посольстве России в Узбекистане.
Пресс-секретарь дипведомства Дмитрий Данилов подтвердил, что сейчас Лымарь помещен под домашний арест до окончания процедуры уточнения весогабаритных характеристик вывозимого им дрона.
В Узбекистане с 1 января 2015 года был введен запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов (самолеты и прочие летательные аппараты с массой пустого снаряженного аппарата не более двух тонн).
С мая 2016-го ввоз и использование беспилотников в Узбекистане определен специальным разрешением правительства.
С ноября 2019-го вступили в силу поправки в Уголовный кодекс республики, предусматривающие ответственность за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение и использование беспилотников — до трех лет лишения свободы.