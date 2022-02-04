https://uz.sputniknews.ru/20220204/tadjikistan-i-kyrgyzstan-nachinayut-demarkatsiyu-granitsy-22543924.html

Таджикистан и Кыргызстан начинают демаркацию границы

Таджикистан и Кыргызстан начинают демаркацию границы

Совместная комиссия двух стран приступает к проработке спорных участков границы

2022-02-04T14:25+0500

2022-02-04T14:25+0500

2022-02-04T14:25+0500

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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Таджикистан и Кыргызстан будут решать спорные приграничные вопросы по дипломатическим каналам в рамках закона, заявил на пресс-конференции глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.По его словам, двустороняяя Межправительственная комиссия по демаркации границы начнет свою работу 7 февраля, сообщает Sputnik Таджикистан.По его словам, он работает в тесном сотрудничестве с руководителем Баткенской области Кыргызстана. Все спорные вопросы будут решаться на месте дипломатическим путем в рамках законодательства, подчеркнул он.Проблема в том, что таджикская сторона опирается на документы 1924-1927 годов, а Кыргызстан - на документы 1989 года.Ранее полпред президента Кыргызстана по Баткенской области Абдикарим Алимбаев призвал таджикскую сторону не делать заявлений, которые нагнетали бы обстановку на границе.Напомним, в конце января на границе Таджикистана и Кыргызстана вспыхнул очередной конфликт.Разгоревшиеся 27 января споры местных жителей быстро переросли в метание камней, а позже перешли в вооруженные столкновения.По версии ГКНБ Таджикистана, группа кыргызстанцев остановила машину таджикистанца, который вез песок в поселок Сомониён Исфаринского района.Как заявили в ГКНБ Кыргызстана, причиной конфликта стала блокировка участка трассы Баткен - Исфана.Таджикистан сообщил о 10 раненных и 2 убитых во время конфликта военных и местных жителях. Кыргызстан - о 12 пострадавших.Читайте также: На узбекско-таджикской границе построят огромный торговый центр

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