https://uz.sputniknews.ru/20220204/tadjikistan-i-kyrgyzstan-nachinayut-demarkatsiyu-granitsy-22543924.html
Таджикистан и Кыргызстан начинают демаркацию границы
Таджикистан и Кыргызстан начинают демаркацию границы
Совместная комиссия двух стран приступает к проработке спорных участков границы
2022-02-04T14:25+0500
2022-02-04T14:25+0500
2022-02-04T14:25+0500
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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Таджикистан и Кыргызстан будут решать спорные приграничные вопросы по дипломатическим каналам в рамках закона, заявил на пресс-конференции глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.По его словам, двустороняяя Межправительственная комиссия по демаркации границы начнет свою работу 7 февраля, сообщает Sputnik Таджикистан.По его словам, он работает в тесном сотрудничестве с руководителем Баткенской области Кыргызстана. Все спорные вопросы будут решаться на месте дипломатическим путем в рамках законодательства, подчеркнул он.Проблема в том, что таджикская сторона опирается на документы 1924-1927 годов, а Кыргызстан - на документы 1989 года.Ранее полпред президента Кыргызстана по Баткенской области Абдикарим Алимбаев призвал таджикскую сторону не делать заявлений, которые нагнетали бы обстановку на границе.Напомним, в конце января на границе Таджикистана и Кыргызстана вспыхнул очередной конфликт.Разгоревшиеся 27 января споры местных жителей быстро переросли в метание камней, а позже перешли в вооруженные столкновения.По версии ГКНБ Таджикистана, группа кыргызстанцев остановила машину таджикистанца, который вез песок в поселок Сомониён Исфаринского района.Как заявили в ГКНБ Кыргызстана, причиной конфликта стала блокировка участка трассы Баткен - Исфана.Таджикистан сообщил о 10 раненных и 2 убитых во время конфликта военных и местных жителях. Кыргызстан - о 12 пострадавших.Читайте также: На узбекско-таджикской границе построят огромный торговый центр
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таджикистан, кыргызстан, граница
Таджикистан и Кыргызстан начинают демаркацию границы
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Совместная комиссия двух стран приступает к проработке спорных участков границы
ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Таджикистан и Кыргызстан будут решать спорные приграничные вопросы по дипломатическим каналам в рамках закона, заявил на пресс-конференции глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.
По его словам, двустороняяя Межправительственная комиссия по демаркации границы начнет свою работу 7 февраля, сообщает Sputnik Таджикистан
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"Сейчас работает совместная комиссия и наша цель - обеспечить безопасность и порядок на границе", - сказал Ахмадзода.
По его словам, он работает в тесном сотрудничестве с руководителем Баткенской области Кыргызстана. Все спорные вопросы будут решаться на месте дипломатическим путем в рамках законодательства, подчеркнул он.
Проблема в том, что таджикская сторона опирается на документы 1924-1927 годов, а Кыргызстан - на документы 1989 года.
"Мы будем охранять каждую пядь нашей земли согласно действующим законам и имеющимся документам. Известно, что в некоторых районах дома (жителей Таджикистана и Кыргызстана, - ред.) стоят рядом друг с другом. Как провести границу - и будет решать совместная комиссия", - сказал Ахмадзода.
Ранее полпред президента Кыргызстана по Баткенской области Абдикарим Алимбаев призвал таджикскую сторону не делать заявлений, которые нагнетали бы обстановку на границе.
"Вопрос определения линии прохождения государственной границы — это задача межправительственной кыргызско-таджикской комиссии. Только она может поставить точку в затянувшемся территориальном споре между Кыргызстаном и Таджикистаном", — цитирует его Sputnik Кыргызстан.
Напомним, в конце января на границе Таджикистана и Кыргызстана вспыхнул очередной конфликт.
Разгоревшиеся 27 января споры местных жителей быстро переросли в метание камней, а позже перешли в вооруженные столкновения.
По версии ГКНБ Таджикистана, группа кыргызстанцев остановила машину таджикистанца, который вез песок в поселок Сомониён Исфаринского района.
Как заявили в ГКНБ Кыргызстана, причиной конфликта стала блокировка участка трассы Баткен - Исфана.
Таджикистан сообщил о 10 раненных и 2 убитых во время конфликта военных и местных жителях. Кыргызстан - о 12 пострадавших.