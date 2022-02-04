https://uz.sputniknews.ru/20220204/uzaviatsiya-obyasnila-pochemu-zaderjali-rossiyskogo-blogera-lymarya-22554569.html
Узавиация объяснила, почему задержали российского блогера Лымаря
Узавиация объяснила, почему задержали российского блогера Лымаря
Российский блогер Максим Лымарь, как выяснилось, неверно понял правила ввоза квадрокоптеров. Что теперь с ним будет?
2022-02-04T20:48+0500
2022-02-04T20:48+0500
2022-02-04T20:48+0500
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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Российский блогер Максим Лымарь был задержан в аэропорту, поскольку не оформил разрешение на ввоз беспилотника в упрощённом порядке в Госкомтуризма, Министерстве культуры или Национальном агентстве "Узбеккино".Лымарь неправильно истолковал правила ввоза и использования беспилотных летательных аппаратов на территории Узбекистана, сообщили в агентстве "Узавиавция".Россиянин полагал, что законы страны предусматривают обязательную регистрацию дронов тяжелее 250 граммов. Между тем, его техника весит 249 граммов, что подтверждает характеристика изделия. Поэтому Максим Лымарь решил, что она не должна попасть под запрет.“Несмотря на то, что вес БПЛА (беспилотного летательного аппарата - Sputnik) не превышает 250 граммов, в устройстве установлено фото-видео оборудование, что исключает его из ряда разрешённых БПЛА, для которых не требуется разрешение на его ввоз и использование в Республике Узбекистан”, - пояснили в агентстве.Напомним, 2 февраля мужчину задержали при прохождении пограничного контроля в Бухаре, когда он возвращался Новосибирск.Ранее сообщалось, что российский гражданин в данное время находится под домашним арестом. Ситуация находится под контролем российских дипломатов.Читайте также:В посольстве рассказали, за что в Узбекистане задержали блогера из РоссииДля каких целей в Узбекистан можно ввозить беспилотники
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бухара, аэропорт, блогер
Узавиация объяснила, почему задержали российского блогера Лымаря
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Трэвел-блогер Максим Лымарь, задержанный в среду в аэропорту Бухары, неверно понял правила ввоза дронов, объяснил эксперты.
ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Российский блогер Максим Лымарь был задержан в аэропорту, поскольку не оформил разрешение на ввоз беспилотника в упрощённом порядке в Госкомтуризма, Министерстве культуры или Национальном агентстве "Узбеккино".
Лымарь неправильно истолковал правила ввоза и использования беспилотных летательных аппаратов на территории Узбекистана, сообщили в агентстве "Узавиавция".
Россиянин полагал, что законы страны предусматривают обязательную регистрацию дронов тяжелее 250 граммов. Между тем, его техника весит 249 граммов, что подтверждает характеристика изделия. Поэтому Максим Лымарь решил, что она не должна попасть под запрет.
“Несмотря на то, что вес БПЛА (беспилотного летательного аппарата - Sputnik) не превышает 250 граммов, в устройстве установлено фото-видео оборудование, что исключает его из ряда разрешённых БПЛА, для которых не требуется разрешение на его ввоз и использование в Республике Узбекистан”, - пояснили в агентстве.
Напомним, 2 февраля мужчину задержали при прохождении пограничного контроля в Бухаре, когда он возвращался Новосибирск.
Ранее сообщалось, что российский гражданин в данное время находится под домашним арестом. Ситуация находится под контролем российских дипломатов.