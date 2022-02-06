https://uz.sputniknews.ru/20220206/22576867.html

Ищенко: США нужна война между Россией и Европой любой ценой

Ищенко: США нужна война между Россией и Европой любой ценой

Перерастет ли кризис на Украине в военный конфликт, зависит от того, решатся ли США на полномасштабную провокацию в регионе – такое мнение в интервью Sputnik высказал политолог Ростислав Ищенко.

2022-02-06T19:10+0500

2022-02-06T19:10+0500

2022-02-06T19:10+0500

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Эксперт отметил, что есть большое количество американских политиков, которые уверены, что война в Европе с участием России должна быть развязана любой ценой – даже если это приведет к расколу ЕС.Почему это так? Чего так сильно боится Белый дом? И осталось ли у США время, чтобы развязать новую войну? На эти вопросы ответил политолог.Читайте также:Из-за России США теряют свой бизнес на крови >>Американские СМИ вычислили "российского агента" в своих рядах >>

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