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Ищенко: США нужна война между Россией и Европой любой ценой
Ищенко: США нужна война между Россией и Европой любой ценой
Перерастет ли кризис на Украине в военный конфликт, зависит от того, решатся ли США на полномасштабную провокацию в регионе – такое мнение в интервью Sputnik высказал политолог Ростислав Ищенко.
2022-02-06T19:10+0500
2022-02-06T19:10+0500
2022-02-06T19:10+0500
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Эксперт отметил, что есть большое количество американских политиков, которые уверены, что война в Европе с участием России должна быть развязана любой ценой – даже если это приведет к расколу ЕС.Почему это так? Чего так сильно боится Белый дом? И осталось ли у США время, чтобы развязать новую войну? На эти вопросы ответил политолог.Читайте также:Из-за России США теряют свой бизнес на крови >>Американские СМИ вычислили "российского агента" в своих рядах >>
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видео, мультимедиа , европа, сша
Ищенко: США нужна война между Россией и Европой любой ценой
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Перерастет ли кризис на Украине в военный конфликт, зависит от того, решатся ли США на полномасштабную провокацию в регионе – такое мнение в интервью Sputnik высказал политолог Ростислав Ищенко.
Эксперт отметил, что есть большое количество американских политиков, которые уверены, что война в Европе с участием России должна быть развязана любой ценой – даже если это приведет к расколу ЕС.
Почему это так? Чего так сильно боится Белый дом? И осталось ли у США время, чтобы развязать новую войну? На эти вопросы ответил политолог.
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