https://uz.sputniknews.ru/20220205/amerikanskie-smi-vychislili-rossiyskogo-agenta-v-svoix-ryadax-22563115.html

Американские СМИ вычислили "российского агента" в своих рядах

Американские СМИ вычислили "российского агента" в своих рядах

В США разоблачен очередной "агент Кремля". Им оказался самый популярный телеведущий канала Fox News Такер Карлсон, автор острого политического ток-шоу, которое бьет все рекорды по количеству просмотров в Америке.

2022-02-05T20:00+0500

2022-02-05T20:00+0500

2022-02-05T20:00+0500

колумнисты

сша

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Причем дошло до того, что его программа, очень критичная по отношению к правящей ныне партии, стала самой популярной даже среди сторонников демократов. Конгрессмен от этой партии Том Малиновски с тревогой сообщает, что его избиратели, насмотревшись шоу Карлсона, звонят ему и удивляются, почему он "не поддерживает Россию в ее угрозах вторжения на Украину". Что уж говорить о республиканских зрителях, среди которых ведущий Fox News отныне является вторым по популярности персонажем после Дональда Трампа.По мере роста популярности телеведущего резко возрастает беспокойство среди его конкурентов. Демократические СМИ не скрывают паники, переходящей в испуг. Ну а что может служить главным обвинением, не требующим никаких доказательств, против любого политика или журналиста в современных США? Конечно, ярлыки "агент Путина" или "кремлевский пропагандист". Вот уже несколько месяцев практически все мейнстримные СМИ Америки (а, кроме Fox News, они все находятся под тотальным контролем демократов) дружно раскручивают одну и ту же тему: дескать, Карлсон "продвигает российскую пропаганду". Доказательство этого тезиса выглядит простым и непробиваемым: высказывания телеведущего очень часто показывают на российском государственном телевидении. "Агент Кремля", однозначно!Оказывается, к данной категории отнесен… телеканал "Дождь"*, по известным причинам признанный в России иностранным агентом. Именно его ведущую Екатерину Катрикадзе цитирует Daily Beast: "Такер Карлсон — одно из самых ярких лиц американского консервативного телеканала Fox News. Порой кажется, что он посещает курсы повышения квалификации в российском МИД".Отнесение "Дождя" к "кремлевским СМИ" уже немало говорит об уровне авторов подобных обвинений против американского ведущего. Но тем не менее многие СМИ с удовольствием подхватили эту тему. На MSNBC процитировали ведущую "Дождя", приписав ее мнение "российским пропагандистам". Правда, не указав, что эти "пропагандисты" являются как раз оппозиционными Кремлю — излишняя подробность для американской публики.CNN тут же пригласила в свое шоу автора указанной статьи Джулию Дэвис, представленную в качестве "эксперта по российским медиа". Та почему-то на этот раз не решилась цитировать иноагента, отнесенного ею к "кремлевским СМИ", а просто объявила о том, что "пророссийский сленг" Такера становится все более очевидным, а значит, в Москве должны опасаться за судьбу "своего" журналиста. Журналист "сцепился" с представителем Госдепа США из-за фейка о России — видео >>Даже видавший виды ведущий CNN Брайан Стелтер, в разгар истерии вокруг Рашагейта не раз распространявший антироссийские фейки, удивился, почему несогласие с внешней политикой Вашингтона относительно Украины автоматически делает его коллегу по Fox News "пропутинским пропагандистом". Его собеседница не моргнув глазом пояснила: "Такер пытается изменить нашу внешнюю политику — и, очевидно, изменить ее в пользу России".В качестве же доказательства Дэвис указала на совпадение позиций "российских экспертов" и ведущего Fox News по поводу угрозы ядерной войны между США и Россией. А на самом деле, по ее словам, "сумасшедших нет, чтобы использовать ядерное оружие". "Эксперт по российским СМИ" умолчала, что Карлсон вообще-то реагировал на безумное предположение американского сенатора Роджера Уикера (кстати, республиканца, да еще и выступавшего на том самом Fox News) о возможности нанесения превентивного ядерного удара по России. Наверное, так как он цитирует безумца, а "спец по российским СМИ" делает вид, что ни один сенатор ничего похожего не говорил.Такое "скромное умолчание" относительно источников информации характерно для американских СМИ, ловящих "российского шпиона" в своих рядах. Собственно, с подачи Джулии Дэвис, которая смотрит российские ток-шоу, используя любую возможность найти там ссылки на сюжеты Карлсона, и началась кампания с обвинениями его в "пророссийскости". Главный аргумент выглядит так: "Смотрите, на российском телевидении опять Такера Карлсона показывают".CNN на днях выпустила сразу несколько сюжетов о раскрытом ими "российском пропагандисте" под заголовком "Почему российское государственное ТВ любит Такера Карлсона". Практически во всех материалах ссылка на эфир программы "60 минут" за 9 декабря прошлого года, на который, собственно, и указывала Дэвис. Так, скандально известный спецкор CNN Мэтью Чэнс сослался на данную программу и, стоя на улице Киева, заявил, что российское телевидение показывает своим зрителям только мнение Карлсона, "поддерживающее Россию", и замалчивает позицию иных американцев, критикующих ее.Байден оскорбил журналиста FoxNews во время пресс-конференции — видео >>Если бы Чэнс и его коллеги хотели докопаться до истины, они могли бы посмотреть всю передачу российского телевидения, а не довольствоваться твитом Дэвис, выдернувшей исключительно цитату Карлсона. И узнали бы, что в той же программе были продемонстрированы сюжеты американских каналов CNN (какой сюрприз для Чэнса!), C-SPAN, ABC, агентства Associated Press, британского Sky News, французского France24, официальные видео Госдепа, Пентагона и сената США, а также украинских каналов 1+1 и ICTV. Это называется замалчиванием критики в отношении России?Спецкор CNN называет Карлсона "любимым ведущим" российского государственного телевидения. Наверное, и не подозревая, что с некоторых пор "любимым" стал именно он, Чэнс. Уж его душещипательный рассказ о разговоре президентов США и Украины, в ходе которого Байден якобы пообещал Зеленскому "разграбление" Киева российскими войсками, показали и разобрали по косточкам абсолютно все российские каналы и ведущие наших ток-шоу. Это почему-то сама CNN удалила затем данный сюжет. Во многом благодаря российским телеканалам, процитировавшим Чэнса, он и сохранился в интернете. Из чего можно предположить, что это именно спецкор CNN является "кремлевским агентом", а вовсе не Карлсон. То есть, ловя "российского агента" в американских СМИ, CNN вышла на саму себя?Благодаря ее стараниям мир в очередной раз убедился, что украинская армия грубо нарушает Минские соглашения, размещая на линии фронта в Донбассе тяжелые вооружения. Конечно, это прошло по всем новостям. Но почему-то CNN не хочет в связи с этим заявить, что провалился еще один "агент Путина".Наоборот, на днях американские пропагандисты запустили более расширенный сюжет (на этот раз автор — известный корреспондент Ник Робертсон) о том, почему российское телевидение так часто цитирует Такера Карлсона. На сей раз с цитатами известных отечественных личностей. Телеведущий Владимир Соловьев подробно описал, как из часа его беседы о "конфликте с Украиной" авторы вырезали несколько секунд о Карлсоне. Причем Соловьев объяснил собеседнику, что в его шоу не реже демонстрируются сюжеты CNN и участвуют критики российской власти, в том числе из США. Но мы же понимаем, это в передачу не попало. Зато поместили интервью с упомянутой выше Катрикадзе. Но теперь чудесным образом "кремлевское ТВ" превратилось чуть ли не в единственного "выжившего критика власти". Как и когда произошла такая трансформация, непонятно."Президент Клутин", "вакцинация конфликта": Байден снова удивил публику "ляпами" >>И эти люди что-то рассказывают нам о "российской пропаганде" и "манипуляциях кремлевских СМИ". Понятно, что Карлсон не имеет ничего общего с Россией и позицией российских медиа. Причем это заметно даже по тем сюжетам, которые вменяют ему в вину. Так, в том самом шоу, где он признает право Москвы на оборону своих западных границ и выражает понимание озабоченности России приближением НАТО, ведущий упрекает Байдена за "слабость" в отношениях с нами и выражает свою главную тревогу: мол, такой политикой Вашингтон толкает Москву "в объятия правительства Китая". Вот уж не назовешь эту позицию "кремлевской".Засомневался в верности "единственно правильного" курса Белого дома — получи подобный ярлык и оправдывайся. Этим, кстати, Карлсон и вынужден теперь заниматься, доказывая, что не имеет ничего общего с Россией. И чем больше ведущий Fox News будет набирать популярность, тем сильнее станет травля и тем чаще он будет открывать для себя удивительные сведения о своей "связи с Кремлем" и получении диплома "курсов повышения квалификации при МИД России".* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.Источник: РИА Новости

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сша, кремль, америка, сми