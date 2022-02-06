https://uz.sputniknews.ru/20220206/kakoy-simptom-omikrona-mojet-byt-lojnym--predpolojenie-uchenyx-22572930.html

Какой симптом "омикрона" может быть ошибочным — предположение ученых

Какой симптом "омикрона" может быть ошибочным — предположение ученых

Полагаясь на данные, внесенные пациентами в специальное приложение, ученые сделали вывод, какой симптом коронавируса может быть ложным.

2022-02-06T13:31+0500

2022-02-06T13:31+0500

2022-02-06T13:34+0500

в мире

штамм-омикрон

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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Специалисты из ZOE COVID Study (приложение для эпидемиологических исследований COVID-19, которое работает на Android и iOS - прим. ред.) назвали расстройство кишечника ложным симптомом коронавируса. При этом они все же не исключили того, что в некоторых случаях проблемы с ЖКТ могут свидетельствовать именно о заражении COVID-19.По словам экспертов, которые создали специальное приложение для отслеживания симптомов коронавирусной инфекции, всплеск жалоб на проблемы с ЖКТ наблюдался с середины декабря по конец января. В прошлом году примерно в эти же даты результаты были похожи.Ученые связывают это с сезоном кишечных заболеваний, но не исключают проявления таким образом симптомов COVID-19."Например, норовирус очень распространен в это время года – отсюда и его прозвище "Зимняя рвота", хотя в настоящее время у нас нет возможности проверить, заражены ли им люди, сообщающие о желудочно-кишечных симптомах в приложении", – пишут авторы статьи.Читайте также:Врач назвал основные ошибки при лечении от "омикрона" >>Запад готовится к прощанию с пандемией >>

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