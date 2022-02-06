https://uz.sputniknews.ru/20220206/vrach-nazval-osnovnye-oshibki-pri-lechenii-ot-omikrona-22566532.html
Врач назвал основные ошибки при лечении от "омикрона"
Врач назвал основные ошибки при лечении от "омикрона"
А что, наоборот, поможет быстрее вылечиться от нового штамма коронавируса? Обо всем этом читайте в материале.
2022-02-06T09:00+0500
2022-02-06T09:00+0500
2022-02-06T09:00+0500
это интересно
врач
лечение
штамм-омикрон
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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Прием антибиотиков и кроворазжижающих препаратов при заражении омикрон-штаммом коронавируса может быть опасным для здоровья. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.Кроме того, кроворазжижающие препараты не имеют "противоядия", а это значит, что в случае кровотечения в желудке или кишечнике его будет сложно остановить.Хухрев также порекомендовал воздержаться от употребления спиртных напитков при "омикроне", так как алкоголь в этот период оказывает еще большую нагрузку на иммунную систему.По словам врача, симптомы заражения этим штаммом схожи с признаками ОРВИ, поэтому нет необходимости в назначении специального лечения.Распространение "омикрона" в миреНовый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября.Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.Новая мутация отмечается особой заразностью и высокой скоростью распространения. Инкубационный период составляет всего 2-5 дней.Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.Медики отмечают, что у привитых болезнь проходит в легкой форме.Российские ученые уже создали тест на нейтрализующие "омикрон" антитела. Пока новая тест-система доступна только в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где была разработана.Читайте также:
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врач, лечение, штамм-омикрон
Врач назвал основные ошибки при лечении от "омикрона"
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А что, наоборот, поможет быстрее вылечиться от нового штамма коронавируса? Об этом читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Прием антибиотиков и кроворазжижающих препаратов при заражении омикрон-штаммом коронавируса может быть опасным для здоровья.
Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
"Прием этих лекарств без назначения врача может привести к развитию у организма устойчивости. Это то, что убивает гораздо больше, чем "омикрон", — пояснил медик в беседе с телеканалом "Москва 24".
Кроме того, кроворазжижающие препараты не имеют "противоядия", а это значит, что в случае кровотечения в желудке или кишечнике его будет сложно остановить.
Хухрев также порекомендовал воздержаться от употребления спиртных напитков при "омикроне", так как алкоголь в этот период оказывает еще большую нагрузку на иммунную систему.
По словам врача, симптомы заражения этим штаммом схожи с признаками ОРВИ, поэтому нет необходимости в назначении специального лечения.
"Обильное питье, отдых и терпение — вот основные три кита. Можно принимать витамин C и чай с лимоном", — заключил эксперт.
Распространение "омикрона" в мире
Новый штамм SARS-CoV-2 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября.
Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.
Новая мутация отмечается особой заразностью и высокой скоростью распространения. Инкубационный период составляет всего 2-5 дней.
Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Медики отмечают, что у привитых болезнь проходит в легкой форме.
Российские ученые уже создали тест на нейтрализующие "омикрон" антитела. Пока новая тест-система доступна только в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где была разработана.