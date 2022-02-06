В Узбекистан пытались ввезти оружие и боеприпасы — фото
16:35 06.02.2022 (обновлено: 16:37 06.02.2022)
© Sputnik / М. ФилимоновАвтоматический спортивный пистолет Стечкина, 9 мм. Разработан в конце 1940-х - начале 1950-х годов конструктором Игорем Яковлевичем Стечкиным.
© Sputnik / М. Филимонов
Владельцы пытались скрыть наличие у них оружия: они не задекларировали его установленном порядке и умолчали при устном допросе.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Таможенники пресекли попытку незаконного ввоза оружия и боеприпасов в Ташкентской и Ферганской областях. В пресс-службе Государственного таможенного комитета рассказали детали трех таких случаев.
Один из них произошел на пограничном посту "Гишткуприк" в Ташкентской области. Водитель Toyota Land Cruiser пытался ввезти пневматический пистолет, 2 газовых баллона к нему и 310 пневматических пуль.
© Фото: ГТК УзбекистанаВ Ташкенте и Фергане задержаны граждане, пытавшиеся тайно ввезти в страну оружие и боеприпасы
В Ташкенте и Фергане задержаны граждане, пытавшиеся тайно ввезти в страну оружие и боеприпасы
Второй случай зафиксировали на посту "С.Наджимов" также в столичной области. Водитель спрятал пневматический пистолет в 243 пули в пылесос.
© Фото: ГТК УзбекистанаВ Ташкенте и Фергане задержаны граждане, пытавшиеся тайно ввезти в страну оружие и боеприпасы
В Ташкенте и Фергане задержаны граждане, пытавшиеся тайно ввезти в страну оружие и боеприпасы
А в аэропорту Ферганы один из пассажиров пассажир пытался провести в ручной клади два охотничьих ружья 12 калибра.
© Фото: ГТК УзбекистанаВ Ташкенте и Фергане задержаны граждане, пытавшиеся тайно ввезти в страну оружие и боеприпасы
В Ташкенте и Фергане задержаны граждане, пытавшиеся тайно ввезти в страну оружие и боеприпасы
Все владельцы пытались скрыть наличие у них оружия. Они не задекларировали его установленном порядке и умолчали при устном допросе.
По каждому факту проводится доследственная проверка.