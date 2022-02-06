https://uz.sputniknews.ru/20220206/v-uzbekistan-pytalis-vvezti-orujie-i-boepripasy--foto-22575949.html

В Узбекистан пытались ввезти оружие и боеприпасы — фото

В Узбекистан пытались ввезти оружие и боеприпасы — фото

Владельцы пытались скрыть наличие у них оружия: они не задекларировали его установленном порядке и умолчали при устном допросе.

2022-02-06T16:35+0500

2022-02-06T16:35+0500

2022-02-06T16:37+0500

происшествия

оружие

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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Таможенники пресекли попытку незаконного ввоза оружия и боеприпасов в Ташкентской и Ферганской областях. В пресс-службе Государственного таможенного комитета рассказали детали трех таких случаев. Один из них произошел на пограничном посту "Гишткуприк" в Ташкентской области. Водитель Toyota Land Cruiser пытался ввезти пневматический пистолет, 2 газовых баллона к нему и 310 пневматических пуль. Второй случай зафиксировали на посту "С.Наджимов" также в столичной области. Водитель спрятал пневматический пистолет в 243 пули в пылесос.А в аэропорту Ферганы один из пассажиров пассажир пытался провести в ручной клади два охотничьих ружья 12 калибра.Все владельцы пытались скрыть наличие у них оружия. Они не задекларировали его установленном порядке и умолчали при устном допросе. По каждому факту проводится доследственная проверка.Читайте также:

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оружие